‘প্ৰধান শত্ৰু আৰএছএছ, তেওঁলোকে বিচাৰে আপুনি অন্ধভক্ত হওক’: লোকসভাত ৰাহুলৰ বিস্ফোৰণ
বুধবাৰে ৰাহুলে অভিযোগ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মতাদৰ্শগত অভিভাৱক তথা গুৰুস্থানীয় সংগঠন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ প্ৰকৃত শত্ৰু ৷
Published : July 29, 2026 at 6:13 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক কঠোৰ সমালোচনা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ৷ বুধবাৰে ৰাহুলে অভিযোগ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মতাদৰ্শগত অভিভাৱক তথা গুৰুস্থানীয় সংগঠন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ প্ৰকৃত শত্ৰু ৷ আৰএছএছে “ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আত্মাক দখল কৰি” মানুহক “অন্ধ অনুগামী” হোৱাটো বিচাৰে বুলি ৰাহুলে অভিযোগ কৰে ।
লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়কৰ বিতৰ্কৰ সময়ত ভাষণ দি গান্ধীয়ে নীট বিষয়ক লৈ দেশজুৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰি কয় যে “এই দেশৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰাজপথত যি কৰিছে” তাক লৈ তেওঁ “আত্মবিশ্বাসী”। তেওঁ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানকো লক্ষ্য কৰি কয় যে তেওঁৰ পদত্যাগ “পৃষ্ঠীয়” কাৰণ ৷ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় তেওঁৰ দ্বাৰা নহয়, আৰ এছ এছৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত ।
🔺The soul of the system has been captured by the RSS.— Congress (@INCIndia) July 29, 2026
🔺Dharmendra Pradhan's resignation was only superficial. He never ran the Education Ministry. The RSS runs it.
❓ What are students really angry about?
👉They are not allowed to be students. They are not allowed to follow… pic.twitter.com/jilbzF0XQ0
গান্ধীয়ে কয়, ‘‘শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আত্মাক আৰএছএছে বন্দী কৰিছে । ৰাজনাথ সিঙে কৈছিল যে আমি ইউপিএ নহয়, আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে কেতিয়াও পদত্যাগ নকৰে । তেওঁ ঠিকেই কৈছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পৰাই দেখা যায় যে তেওঁ কেতিয়াও শিক্ষা মন্ত্ৰালয় চলাব পৰা নাছিল । শিক্ষা মন্ত্ৰালয় চলোৱা সংগঠনটোক আৰএছএছ বুলি কোৱা হয় । ইয়াক চলোৱা মানুহজন মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত বহি থকা অ'এছডি ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিৰক্ত হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকক ভাৰতত ছাত্ৰ হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ আবেগক অনুসৰণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে বিচৰা কথা ক'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে বিচৰা প্ৰশ্নবোৰ সুধিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ।
"আজি প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়তে আৰ এছ এছ সমৰ্থিত উপাচাৰ্য আছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান কেৱল এটা প্ৰতীক । মনত ৰাখিব: প্ৰকৃত শত্ৰু হৈছে আৰ এছ এছ । তেওঁলোকেই আপোনাক ছাত্ৰ হোৱাৰ পৰা বাধা দিছে । তেওঁলোকে বিচাৰে যে আপুনি অন্ধভক্ত হওক ।" ৰাহুলে কয় ৷
লগত পঢ়ক: শিক্ষাৰ্থীৰ আন্দোলনক লৈ উত্তাল সদন: দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অমিত শ্বাহৰ