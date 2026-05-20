ETV Bharat / bharat

সীমান্তত বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিএছএফক ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ সাজু: বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত চৰকাৰ গঠনৰ ৪৫ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল ।

West Bengal CM Suvendu Adhikari
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী (ANI)
author img

By ANI

Published : May 20, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে ২৭ কিলোমিটাৰ ভূমি সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰ সাজু । এই ঘোষণা বংগৰ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ৷

হাওৰাত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে সীমান্ত চকী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেও ভূমি প্ৰদান কৰিব ।

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত চৰকাৰ গঠনৰ ৪৫ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল । চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা হোৱা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰোধ কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ এয়া আছিল বৃহৎ নিৰ্বাচনী ঘোষণা ।

বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি ২৭ কিলোমিটাৰ ভূমি সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে গতাই দিবলৈ সাজু । লগতে কেইটামান বিঅ'পিৰ (সীমান্ত আউটপোষ্ট) মাটি আৰু বিএছএফৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ভূমি হস্তান্তৰৰ বাবে সাজু আছোঁ ।"

তেওঁ পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

"বহুদিন ধৰি বিএছএফ আৰু ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাষ চাপিছিল । কিন্তু পূৰ্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো সঁহাৰি নিদি ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অসহযোগৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা অতি বিপজ্জনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । অৱশেষত এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিল আৰু এখন প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমমূলক চৰকাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে । দুসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ আমোলাসকলে ভূমিৰ এটা অংশ অৰ্পণ কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে । বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত বিজেপি চৰকাৰে বিএছএফক ভূমি হস্তান্তৰত অনুমোদন জনাইছিল ।

১১ মে’ত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কৈছিল, "আজি আমাৰ প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকত আমি এই মাটি বিএছএফলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । আজিৰে পৰা এই মাটি হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । আগন্তুক ৪৫ দিনৰ ভিতৰত ইয়াক এমএইচএলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব । এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে বিএছএফে সীমান্তৰ বেৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ সম্প্ৰতি চলি থকা সমস্যাটো কম সময়ৰ ভিতৰতে সমাধান হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উত্থান ! কোন হয় এওঁলোক ?
লগতে পঢ়ক :মোনা লৈ বজাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰ পাকঘৰত ৰান্ধি মাছৰ আঞ্জাৰে খালে ভাত ?

TAGGED:

WEST BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী
শুভেন্দু অধিকাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
WB LAND TO BSF FOR FENCING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.