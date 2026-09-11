ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে সাজি-কাচি উঠিছে দিল্লী
আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টাত বিশ্বৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে শীৰ্ষ বিশ্বজনীন বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনাত মিলিত হ'ব ।
Published : September 11, 2026 at 4:27 PM IST
নতুন দিল্লী : এফালে ইৰাণ আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত গভীৰ হৈ অহাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাইছে, আনফালে বিশ্বৰ এই অস্থিৰ পৰিৱেশৰ মাজতে বিশ্বৰ প্ৰধান অৰ্থনীতিৰ নেতাসকলে নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে সমবেত হ’ব ।
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব নেতাসকলৰ সন্মিলন । ইয়াত বিশ্বৰ প্ৰায় আধা জনসংখ্যা আৰু বিশ্বৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ জিডিপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ১১ খন দেশৰ নেতাসকলে একত্ৰিত হৈ পৃথক কৌশলগত স্বাৰ্থৰ মাজত সামূহিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।
ব্ৰিকছ গ্ৰুপত দহখন অংশীদাৰ দেশৰ উপৰি ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইথিওপিয়া, ইজিপ্ত, ইৰাণ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, চৌদি আৰব আৰু ইণ্ডোনেছিয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এই সন্মিলনত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গ্ল’বেল ছাউথৰ অধিক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা, বিকল্প যোগান শৃংখল সৃষ্টি কৰা, ব্ৰিকছ গ্ৰেইন এক্সচেঞ্জ আৰু এক ঐক্যবদ্ধ ডিজিটেল ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মৰ দৰে যৌথ পদক্ষেপৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা, পশ্চিম এছিয়া আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ একাধিক দেশক আগুৰি ধৰা আৰু ইয়াৰ মাজলৈ টানি অনা ইৰাণ সংঘাতৰ ওপৰত উমৈহতীয়া সহমত সৃষ্টি কৰা আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ’ব ।
বিশ্বৰ সংঘাতত যিকোনো এটা বাণিজ্যিক পথ, যোগান শৃংখল বা দেশৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা নিৰ্ভৰশীলতাৰ আশংকাক আলোকপাত কৰাৰ বাবে দেশসমূহে অতিৰিক্ত যোগান শৃংখল সৃষ্টি আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বৈচিত্ৰ্য সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এই শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ।
উপস্থিত শীৰ্ষ নেতাসকল
বিশদ নিৰাপত্তা আৰু যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান আৰু আবুধাবিৰ ৰাজকুমাৰ প্ৰিন্স শ্বেইখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধৰি এক শক্তিশালী নেতাৰ দলক আতিথ্য প্ৰদান কৰিব ।
১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৩ ছেপ্টেম্বৰলৈ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্মুখীন হোৱা মূল অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিব ।
ভাৰতে ঐকমত্য সৃষ্টি আৰু পৃথক পৃথক স্বাৰ্থ সম্পন্ন বিভিন্ন পক্ষক এক উমৈহতীয়া এজেণ্ডাত সহমতত উপনীত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব । এই গ্ৰুপটোক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা অনুপাতে শক্তিহীন বুলি বিবেচনা কৰি অহা হৈছে আৰু পৃথক পৃথক স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ।
একে সময়তে নতুন দিল্লীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিও প্ৰদৰ্শন কৰিব, যিটো বজাৰৰ আকাৰৰ বাবে ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে ।
ব্ৰিকছ বিজনেছ ফ'ৰামত দিয়া ভাষণত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয়, "ভাৰতে বৃহৎ আৰু বিকশিত বজাৰ, উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ, প্ৰতিভাৰ বিপুল সম্ভাৰ, ডিজিটেল অভিজ্ঞতা আৰু গতিশীল উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগীকৰণৰ ভিত্তি আনিছে ।"
দুদিনীয়া এই শীৰ্ষ সন্মিলনখনৰ প্ৰতি পশ্চিমীয়া দেশসমূহে বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব । কিয়নো ট্ৰাম্পে বিগত সময়ছোৱাত এই গ্ৰুপটোক সমালোচনা কৰি আহিছে । কিয়নো ইয়াত ডি-ডলাৰাইজেচনৰ (ডলাৰ নিৰ্ভৰতা হ্ৰাস কৰা) ওপৰত আলোচনা হৈছিল, যাক আমেৰিকাৰ বিত্তীয় আধিপত্যৰ বিৰুদ্ধে এক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰি আইএমএফ আৰু বিশ্ব বেংকৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে স্থানীয় মুদ্ৰা বাণিজ্য আৰু বৃহত্তৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত আলোচনা নিবদ্ধ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
আন আন বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে বাণিজ্য, শক্তি সুৰক্ষা, উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা আৰু উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহৰ মাজত অধিক সহযোগিতা ।
এজেণ্ডা
ইৰাণ আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী দুয়োখন দেশ এই গ্ৰুপৰ সদস্য আৰু বিৰোধী শিবিৰত ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে ইৰাণৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে স্থিতি ল’ব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও দুদিন ধৰি নেতাসকলৰ দলটোৱে আলোচনা কৰিব ।
শনিবাৰে এই শীৰ্ষ সন্মিলন “অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্ব শাসন আৰু বহুপক্ষীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰা” শীৰ্ষক এক ৰুদ্ধদ্বাৰ অধিবেশনেৰে আৰম্ভ হ’ব । নেতাসকলে এক পৰিয়ালৰ ফটোৰ বাবে প'জ দিব আৰু ভাৰত মণ্ডপমত যৌথভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰিব ।
প্ৰথম দিনটোৰ শেষত মোদীয়ে নেতাসকলক নৈশভোজেৰে আদৰণি জনাব ।
পিছদিনা ব্ৰিকছৰ অংশীদাৰ দেশসমূহৰ নেতাসকলে এই সন্মিলনত যোগদান কৰিব আৰু “স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতা: অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বজনীন বিকাশৰ বাবে ভৱিষ্যত গঢ় দিয়া” শীৰ্ষক এক মুকলি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীক সামৰি লোৱা যৌথ ঘোষণা বা ফলাফলৰ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠক
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবেও এই শীৰ্ষ সন্মিলনত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হ’ব । ১২.২৫ বজাত ভাৰতত উপস্থিত হ'বলগা জিনপিং আৰু মোদীৰ বৈঠক ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ।
শেহতীয়া বছৰবোৰত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি জিনপিঙে প্ৰায় ৪০ জনীয়া প্ৰতিনিধি দল লৈ দিল্লীলৈ আহি আছে ।
সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগা ব্ৰিকছৰ নেতাসকলৰ বাবে নৈশভোজতো দুয়োগৰাকী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত যোগাযোগৰ নতুন পন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
২০১৯ চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত জিনপিঙে মমল্লাপুৰমত অনুষ্ঠিত এক অনানুষ্ঠানিক সন্মিলনত কোভিড-১৯ মহামাৰীয়ে বিঘ্নিত নকৰালৈকে যোগাযোগৰ এক মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । ভাৰতে দুৰ্দশাৰ সময়ত চীনৰ কোম্পানীসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছত লাডাখত গালৱান ২০২০ৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈছিল ।
বিশ্ব অৰ্থনৈতিক প্ৰবাহৰ সময়ত দুয়োখন দেশে সুস্থিৰ ভিত্তিত সম্পৰ্ক স্থাপন আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।
ব্ৰিকছৰ সদস্যসকলে সংযোগ গভীৰ কৰাৰ লগে লগে অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সংস্থাসমূহো তীক্ষ্ণভাৱে অনুসৰণ কৰা হ’ব ।
নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন সুচাৰুৰূপে পাৰ কৰাৰ বাবে দিল্লীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আৱৰণেৰে আবৃত কৰা হৈছে ।
দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে ৩৫টা মূল পথৰ ওপৰত চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ২২টা ডাঙৰ ডাইভাৰ্ছন পইণ্ট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই সকলোবোৰৰ তদাৰক কৰিব ৪,৮০০ যান-বাহন আৰক্ষীৰ লোকে ।
১১ ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় আৰু দিল্লী চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব । আনহাতে, বেংক, ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় আৰু দিল্লী মেট্ৰ’ সেৱা খোলা থাকিব ।
সমগ্ৰ নতুন দিল্লী অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৫০০ চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰাৰ লগতে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ জোৱান মোতায়েন কৰিছে ।
সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰায় ২০০ টা অৰ্ধসামৰিক কোম্পানী নিয়োজিত হৈ আছে ।
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেষ্টনী স্থাপন কৰি সভাস্থলীৰ ভিতৰত আয়োজক হিচাপে ভাৰতে কেনেদৰে নিজৰ এজেণ্ডা আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ।