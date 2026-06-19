নীটৰ পুনঃপৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম

নীটৰ পুনঃপৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম
বৃহস্পতিবাৰে নিশা NTAই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিসূচনা জাৰি কৰে । RE-NEET UG 2026 পৰীক্ষাৰ সময়ত কি কি লগত নিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ?
Published : June 19, 2026 at 11:51 AM IST
কোটা : ২১ জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (NTA)ই অনুষ্ঠিত কৰিব RE-NEET UG 2026 পৰীক্ষা । এই পৰীক্ষাটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা NTAই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিসূচনা জাৰি কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ সন্দৰ্ভত বিশদ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
এটা অধিসূচনা বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণৰ সৈতে জড়িত, য’ত কোৱা হৈছে যে যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ নহয়, তেন্তে তেওঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এখন অণ্ডাৰটেকিং দাখিল কৰিব লাগিব । তদুপৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ বাবে সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধৰ্মীয় আস্থাৰ সামগ্ৰী পিন্ধিব পাৰিব, কিন্তু প্ৰৱেশৰ সময়সীমাৰ কিছু সময়ৰ আগতে ৰিপৰ্ট দিব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে তথ্য দিব লাগিব।
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা পৰীক্ষণৰ সময়ত বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কৰা হ’ব । বায়মেট্ৰিক পৰীক্ষণ এটা কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া, আৰু সঁজুলিৰ বিজুতি, তথ্য বিকলতা আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগকে ধৰি বহুতো কাৰকে বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাৰ্থীসকলে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে NTA ই । যদি কোনো ছাত্ৰৰ বায়’মেট্ৰিক ভেৰিফিকেচন সম্পূৰ্ণ নহয়, তেন্তে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অণ্ডাৰটেকিং জমা দিব লাগিব, তাৰ পিছত তেওঁলোকক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ দিয়া হ’ব । ইয়াৰ বাবে ফৰ্মেট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপলব্ধ হ’ব ।
পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইসমূহ নিয়মাৱলী মানি চলিব লাগিব:
- বাৰিষা কাল হোৱাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড, আইডি কাৰ্ড, ফটো আৰু আণ্ডাৰটেকিং স্বচ্ছ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ভৰাই আনিব ।
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাতল ৰঙৰ কাপোৰ আৰু চেণ্ডেল পৰিধান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । দীঘল হাতৰ কাপোৰতকৈ চুটি হাতৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিলে ভাল । হাই হিলৰ চেণ্ডেল বা জোতা পৰিহাৰ কৰিব ।
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্বচ্ছ পানীৰ বটল লৈ যাব পাৰে । অ’এমআৰ শ্বীট দাখিলৰ বাবে কেন্দ্ৰত কলমৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
- ব্লুটুথ, ইয়াৰফোন, মোবাইল ফোন, স্মাৰ্টৱাচ আদি যোগাযোগৰ যন্ত্ৰকে ধৰি কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিয়াৰ অনুমতি নাই ।
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ডাঙৰ বুটাম, ডাঙৰ বকলেচৰ বেল্ট, গধুৰ গহনা, ধাতুৰ সামগ্ৰী পিন্ধা কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ । গধুৰ গহনা আৰু ধাতুৰ সামগ্ৰীও কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ ।
- প্ৰাৰ্থীসকলে ধৰ্মীয় সামগ্ৰী বা কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব । কিন্তু এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণ প্ৰৱেশ বন্ধ হোৱাৰ বহু আগতেই কেন্দ্ৰত ৰিপৰ্ট দিব লাগিব আৰু এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব লাগিব যাতে তেওঁলোকক ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব পৰা যায় ।
লগতে পঢ়ক: নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা : প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হি প্ৰকাশ, উৰাবাতৰিত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান