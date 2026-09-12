ETV Bharat / bharat

মধ্য় প্ৰদেশৰ এজন ব্যতিক্ৰমী বন্ধুৰ কাহিনী: মাতিলেই দৌৰি আহি কাষ পায়, একেলগে আহাৰো খায়...

বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি এই বন্ধুত্ব একেদৰেই আছে ৷ কোনেও কাৰো অবিহনে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে ৷

RATLAM SQUIRREL FRIENDSHIP
অনন্য এই বন্ধুত্ব (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰতলাম(মধ্যপ্ৰদেশ): বন্ধু আৰু বন্ধুত্বৰ কাহিনী সদায়ে একক, অনন্য ৷ বন্ধু কেৱল মানুহৰে নাই ৷ জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকতিৰ মাজতো বন্ধুত্ব থাকে ৷ আমি প্ৰায়ে মানুহ আৰু অন্য় জীৱ-জন্তুৰ মাজতো বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠা দেখিবলৈ পাওঁ ৷

মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰতলামৰ মনোজ মণ্ডৰেছা আৰু এটা কেৰ্কেটুৱাৰ মাজতো তেনে এক বন্ধুত্বই গঢ় লৈ উঠিছে ৷ তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধোন ইমানেই কটকটীয়া যে, যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি দুয়োৰে কোনোৱে অকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই ।

RATLAM SQUIRREL FRIENDSHIP
মনোজে কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ প্ৰিয় খাদ্য টিফিনত লৈ আহে (ETV Bharat)

পেছাত এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ মনোজ মণ্ডৰেছাই প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া ২.৩০ বজাত ৰাধে, মাহি আৰু জুলি নামৰ তিনিটা কেৰ্কেটুৱাৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব ইমানেই ঘনিষ্ঠ যে মনোজে তেওঁলোকৰ নাম ধৰি মতাৰ লগে লগে কেৰ্কেটুৱাবোৰে ঢাপলি মেলি আহে ।

ৰাধেৰ প্ৰিয় খাদ্য বাদাম, আনহাতে, মাহিয়ে ৰতলামী সেৱ ভালপায়

কেৰ্কেটুৱা কেইটা আৰু মনোজৰ মাজৰ এই বন্ধুত্ব বিগত পাঁচবছৰ ধৰি অক্ষত আছে ৷ মনোজে ৰতলামৰ কৰ্মবীৰ ৰোডৰ গৰ্গ ষ্টুডিঅ’ত কাম কৰে ৷ নিতৌ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ ষ্টুডিঅ’টোৰ ছাদলৈ উঠি যায় ৷

RATLAM SQUIRREL FRIENDSHIP
বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি এই বন্ধুত্ব একেদৰেই আছে (ETV Bharat)

ষ্টুডিঅ’টো থকা অট্টালিকাটোৰ পিছফালে থকা গছবোৰতে এই কেৰ্কেটুৱা কেইটাৰ বাসস্থান ৷ প্ৰথমাৱস্থাত মনোজে সিহঁতক সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ৰুটি খুৱাইছিল ৷ সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ সৈতে তেওঁৰ বান্ধোন ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল ৷ এতিয়া তেওঁ সিঁহতবোৰৰ বাবে খোৱাপানী আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

গাৰ্গ ফটো ষ্টুডিঅ'ৰ স্বত্বাধিকাৰী সুমিত গাৰ্গে কয়, ‘‘মনোজ জী আৰু কেৰ্কেটুৱাবোৰ মাজৰ এই বন্ধুত্ব অনন্য ৷ কোনোৱে কাৰো অবিহনে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে ৷’’

প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁ মাহি নামৰ কেৰ্কেটুৱাৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিল ৷ কেৰ্কেটুৱাটোৱে নিৰ্ভয়ে মনোজৰ কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁৰ কোলাত বহি খাদ্যৰ ভাগ লৈছিল । পিছত ৰাধে আৰু জুলিয়ো মনোজৰ সংগী হৈ পৰে ৷

মনোজে প্ৰায়ে টিফিনত মাহিয়ে ভালপোৱা ৰতলামী সেৱ লৈ আহিছিল ৷ আনহাতে, ৰাধে আৰু জুলিয়ে বাদাম খাই ভাল পাইছিল ৷ অৱশ্যে ইয়াৰে মাজৰে ৰাণী নামৰ এটা কেৰ্কেটুৱা যোৱা কেইমাহমান ধৰি খাদ্য় গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা বন্ধ কৰিলেও ৰিমঝিম আৰু ৰাণী নামৰ কেৰ্কেটুৱা দুটাই মনোজৰ কাষ চাপিছিল ৷

RATLAM SQUIRREL FRIENDSHIP
নাম ধৰি মাতিলেই এনেদৰে কেৰ্কেটুৱা আহি মনোজৰ হাতত বহি লয় (ETV Bharat)

এই নিৰ্ভেজাল বন্ধুত্বৰ শিকলিৰে বান্ধ খাই থকা মনোজে কয়, ‘‘বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি এই অনন্য সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে মই ইমানেই গভীৰ বান্ধোনত সোমাই পৰিলো যে এতিয়া আৰু কেৰ্কেটুৱা কেইটাৰ অবিহনে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাব নোৱাৰো । চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে মই দহদিন ধৰি ষ্টুডিঅ’লৈ আহিব পৰা নাছিলো । এই সময়ত মোৰ সহকৰ্মীসকলে কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ চোৱা-চিতা কৰিছিল । অৱশ্যে মোৰ অনুপস্থিতিত ৰাধে, জুলি আৰু মাহিয়ে গছৰ পৰা নামি অহা নাছিল ৷’’

মনোজৰ বন্ধু কৃষ্ণ ছোনীয়ে কয়, ‘‘মনোজ আৰু কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দেখি সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰে । নিজৰ নিজৰ নামেৰে মাতিলে সিহঁতে আহি মনোজৰ হাত-কান্ধত বহি লয় ।’’

এই অনন্য বন্ধুত্ব প্ৰকৃতিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন আৰু জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি থকা সংবেদনশীলতা প্ৰদৰ্শনৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । মনোজ আৰু কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ মাজৰ এই বন্ধুত্বৰ কথা এতিয়া সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: নন্দনীলৈ উভতি আহিল 'মহাদেৱী': পুষ্পবৰ্ষণেৰে ভক্তৰ বিপুল আদৰণি

TAGGED:

মধ্যপ্ৰদেশৰ খবৰ
কেৰ্কেটুৱাৰ সৈতে বন্ধুত্ব
মনোজ মণ্ডৰেছা আৰু কেৰ্কেটুৱা
ইটিভি ভাৰত অসম
RATLAM SQUIRREL FRIENDSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.