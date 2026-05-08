তৰমুজ খাই মৃত্য়ু একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনৰ, ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 10:29 AM IST

মহাৰাষ্ট্ৰ: দহ দিন পূৰ্বে মুম্বাইত সংঘটিত হৈছিল এক শোকাৱহ ঘটনা । কেৱল মুম্বাইতে নহয়, সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই ঘটনাই । বিৰিয়ানী আৰ তৰমুজ খাই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটে একেটা পৰিয়ালৰেই চাৰিজনকৈ সদস্যৰ ৷ এই ঘটনাৰ পিছত এক আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু বজাৰত তৰমুজ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ পৰা দেখা যায় ।

অৱশ্যে চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ৷ কিয়নো এই ঘটনাৰ ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । ফৰেনছিক প্ৰতিবেদনে সঁচা অৰ্থত এক আচৰিত সত্য পোহৰলৈ আনিছে ।

জে জে মাৰ্গ অঞ্চলৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যুৰ ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মৃত সকলো ব্যক্তিৰ পেটত জিংক ফছফাইড ধৰা পৰিছে । এই পদাৰ্থ এক প্ৰকাৰৰ বিহ । ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তৰমুজৰ নমুনাত জিংক ফছফাইড পোৱা গৈছে ।

তৰমুজৰ বাহিৰে বাকী সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ নমুনা পৰীক্ষাত নিগেটিভ পোৱা গৈছে । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এতিয়া অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীৰ জ’ন ১ৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত প্ৰবীণ মুণ্ডেয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, "মৃত সকলো ব্যক্তিৰ দেহত জিংক ফছফাইড ধৰা পৰিছে । তৰমুজৰ নমুনাতো ইয়াক পোৱা গৈছে । তৰমুজৰ বাহিৰে আন কোনো খাদ্য সামগ্ৰীত এই পদাৰ্থৰ কোনো উপস্থিতি পোৱা নগ'ল । এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা হ'ব, আৰু অধিক তদন্ত কৰা হ'ব । ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি আগবাঢ়িব আৰক্ষী ।"

মুম্বাইৰ পাইডোনি অঞ্চলত এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া উন্মোচিত হৈছে । সাধাৰণতে জিংক ফছফাইড ৰোডেন্টিচাইড (এন্দুৰ মৰা দৰৱ) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । জিংক ফছফাইড গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে চাৰিওজন ব্যক্তিয়ে বমি কৰিবলৈ ধৰিলে; তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় । পিছত তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । নিগনি মৰা ঔষধৰ ফলত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে এইটো আত্মহত্যাৰ গোচৰ নে কোনোবাই তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ বিষাক্ত পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰিছিল ।

