তৰমুজ খাই মৃত্য়ু একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনৰ, ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য

তৰমুজ খাই মৃত্য়ু একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনৰ, ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য
জে জে মাৰ্গ অঞ্চলৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যুৰ ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মৃত সকলো ব্যক্তিৰ পেটত জিংক ফছফাইড ধৰা পৰিছে ।
Published : May 8, 2026 at 10:29 AM IST
মহাৰাষ্ট্ৰ: দহ দিন পূৰ্বে মুম্বাইত সংঘটিত হৈছিল এক শোকাৱহ ঘটনা । কেৱল মুম্বাইতে নহয়, সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই ঘটনাই । বিৰিয়ানী আৰ তৰমুজ খাই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটে একেটা পৰিয়ালৰেই চাৰিজনকৈ সদস্যৰ ৷ এই ঘটনাৰ পিছত এক আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু বজাৰত তৰমুজ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ পৰা দেখা যায় ।
অৱশ্যে চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ৷ কিয়নো এই ঘটনাৰ ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । ফৰেনছিক প্ৰতিবেদনে সঁচা অৰ্থত এক আচৰিত সত্য পোহৰলৈ আনিছে ।
জে জে মাৰ্গ অঞ্চলৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ মৃত্যুৰ ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মৃত সকলো ব্যক্তিৰ পেটত জিংক ফছফাইড ধৰা পৰিছে । এই পদাৰ্থ এক প্ৰকাৰৰ বিহ । ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তৰমুজৰ নমুনাত জিংক ফছফাইড পোৱা গৈছে ।
তৰমুজৰ বাহিৰে বাকী সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ নমুনা পৰীক্ষাত নিগেটিভ পোৱা গৈছে । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এতিয়া অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীৰ জ’ন ১ৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত প্ৰবীণ মুণ্ডেয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, "মৃত সকলো ব্যক্তিৰ দেহত জিংক ফছফাইড ধৰা পৰিছে । তৰমুজৰ নমুনাতো ইয়াক পোৱা গৈছে । তৰমুজৰ বাহিৰে আন কোনো খাদ্য সামগ্ৰীত এই পদাৰ্থৰ কোনো উপস্থিতি পোৱা নগ'ল । এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা হ'ব, আৰু অধিক তদন্ত কৰা হ'ব । ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি আগবাঢ়িব আৰক্ষী ।"
মুম্বাইৰ পাইডোনি অঞ্চলত এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া উন্মোচিত হৈছে । সাধাৰণতে জিংক ফছফাইড ৰোডেন্টিচাইড (এন্দুৰ মৰা দৰৱ) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । জিংক ফছফাইড গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে চাৰিওজন ব্যক্তিয়ে বমি কৰিবলৈ ধৰিলে; তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় । পিছত তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । নিগনি মৰা ঔষধৰ ফলত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে এইটো আত্মহত্যাৰ গোচৰ নে কোনোবাই তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ বিষাক্ত পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰিছিল ।
