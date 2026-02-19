ভাৰতত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰমজানৰ ৰোজা; প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে শুভেচ্ছা
হজৰত মহম্মদে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি ৰমজানত ৰোজাদাৰসকলে সাধাৰণতে পানী আৰু খেজুৰেৰে ৰমজানৰ ৰোজা ভংগ কৰে ।
নতুন দিল্লী : ভাৰতত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰমজানৰ ৰোজা আৰম্ভ হ’ব, কিয়নো বুধবাৰে দেশৰ বহু ঠাইত ৰোজা মাহৰ আৰম্ভণিৰ চন্দ্ৰ দেখা গৈছিল ।
চান্দনী চ’কৰ ফতেহপুৰী মছজিদৰ শ্বাহী ইমাম মৌলানা মুফতি মুকৰাম আহমেদে চন্দ্ৰ দৰ্শনৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
মুফতি মুকৰামে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক আহ্বান জনায়, “দেশৰ ১৪ বিলিয়ন জনসাধাৰণৰ মংগলৰ বাবে যিমান পাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰক ।”
সমগ্ৰ দেশতে এই ৰোজাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । ৰমজানৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰ দৰ্শন কৰাটো এটা পৰম্পৰাগত ইছলামিক বিশ্বাস কাৰণ ইয়াত পবিত্ৰ মাহৰ আৰম্ভণি হয় । এই মাহত ৰোজা ৰখা ইছলামৰ পাঁচটা স্তম্ভৰ ভিতৰত অন্যতম, য’ত মানুহে খাদ্যৰ পৰা বিৰত থাকে ।
চন্দ্ৰ দেখাৰ পিছত পবিত্ৰ মাহ আৰম্ভ হয় আৰু পৰৱৰ্তী ৩০ দিন মুছলমানসকলে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে উপবাসে থাকে । ৰমজানত ৰোজাদাৰসকলে সাধাৰণতে হজৰত মহম্মদে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি খেজুৰ আৰু পানীৰে ৰোজা ভংগ কৰে । তাৰ পিছত সন্ধিয়া ইফতাৰ বা মূল আহাৰ খায় । দিনটোৰ উপবাসত নিজৰ জীৱিকাৰ বাবে পুৱা চেহৰি বা ছুহুৰ আগতেই খাব ।
ইছলামিক চন্দ্ৰ পঞ্জিকাৰ নৱম মাহ ৰমজান । এই পবিত্ৰ মাহত মুছলমানসকলে যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু দান-বৰঙণিৰ কামত মনোনিৱেশ কৰে । এই মাহটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আৰু সময়মতে পালনৰ মাহ । ঈশ্বৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক সহজ উপায় ।
এই মাহতে সন্ধিয়া মছজিদত তাৰাবীহ নামৰ বিশেষ নামাজ পঢ়া হয় । এই নামাজত সমগ্ৰ কোৰাণ পাঠ কৰা হয় আৰু ঈদৰ চন্দ্ৰ দেখা নোপোৱালৈকে চলি থাকে ।
ৰমজানৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰমজানৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে এই পবিত্ৰ মাহে সমাজত একত্ৰিত হোৱাৰ ভাৱ প্ৰসাৰিত কৰে । এক্সত এটা পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ৰমজান মুবাৰক ! এই পবিত্ৰ মাহে আমাৰ সমাজত একত্ৰিত হোৱাৰ ভাৱনাক প্ৰসাৰিত কৰক । সকলোতে শান্তি আৰু সমৃদ্ধি হওক ।"
Ramzan Mubarak!— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026
May this auspicious month further the spirit of togetherness in our society. May there be peace and prosperity everywhere.
