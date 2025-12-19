আৰম্ভ হ'ল ৰামোজী শীতকালীন উৎসৱ; শীৰ্ষত উপনীত পৰ্যটকৰ আনন্দ-উত্তেজনা
৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা নতুন বছৰত ভৰি দিয়াৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে 'ৰামোজি কাৰ্নিভাইব-২০২৬'ৰ স্থানত সকলো সাজু হৈছে ।
Published : December 19, 2025 at 5:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : পৰ্যটকৰ স্বৰ্গ হিচাপে পৰিচিত ৰামোজী ফিল্ম চিটী । দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে আক্ৰষণীয় গন্তব্য স্থান এই ৰামোজী ফিল্ম চিটীত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰামোজী শীতকালীন মহোৎসৱ । অহা বছৰৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিবলগীয়া এই মহোৎসৱত প্ৰথমদিনাই পৰ্যটকসকলৰ মাজত অপৰিসীম আনন্দ-উলাহ পৰিলক্ষিত হয় ।
দৰ্শনাৰ্থীসকলে যাতে ফিল্ম চিটীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে মনোৰঞ্জন আৰু আনন্দৰ নতুন উচ্চতাত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলেও অতি উৎসাহেৰে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকে কাৰ্নিভেল পেৰেড, মিউজিকেল গ্ল’-গাৰ্ডেন আৰু মায়ালোক ভ্ৰমণ মনভৰি উপভোগ কৰে ।
নিশা ৯ বজালৈকে ফিল্ম চিটীত ভ্ৰমণৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজন আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকলে চকু কপালত তুলিব পৰা আলোকসজ্জাৰ মাজত একেলগে সময় অতিবাহিত কৰিছে, বাগিচা আৰু মনোমোহা স্থানৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে ।
তেওঁলোকে আশ্চৰ্যকৰ ছবি নিৰ্মাণৰ ছেট আৰু চিনেমা জগতখনক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলা ষ্টুডিঅ’ ভ্ৰমণ কৰি এক অনন্য বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিছে । ৱাইল্ড ৱেষ্ট ষ্টাণ্ট, ৰাইড, লাইভ শ্ব’, সাহাছ আৰু পক্ষী উদ্যানত তেওঁলোকে মধুৰ স্মৃতি জীৱনলৈ সাঁচি ৰাখিছে ।
কাৰ্নিভেল পেৰেড
ৰামোজী শীতকালীন উৎসৱৰ অংশ হিচাপে এই আশ্চৰ্যকৰ কাৰ্নিভেল পেৰেডে দৰ্শনাৰ্থীসকলক মোহিত কৰিছে । এই পেৰেডত নৃত্যশিল্পী আৰু অসাধাৰণ সাজ-পোছাক পৰিহিত চৰিত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন পৰিৱেশকে অংশগ্ৰহণ কৰি দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিছে ।
মিউজিকেল গ্ল’ গাৰ্ডেনে পৰ্যটকক এক সপোনৰ জগতলৈ লৈ গৈছে । আনহাতে, মায়ালোকে আইকনিক ছবিৰ ছেটৰ যাদুক জীৱন্ত কৰি তোলাৰ লগে লগে দৰ্শকে সেয়া উপভোগ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।
সাজু হৈছে কাৰ্নিভাইব ২০২৬
৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা নতুন বছৰত ভৰি দিয়াৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে 'ৰামোজি কাৰ্নিভাইব-২০২৬'ৰ স্থানত সকলো সাজু হৈছে । ৱাৰ অব ডিজে, লাইভ বেণ্ড আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানেই হ’ব ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ । ২০২৬ চনৰ ৰোমাঞ্চকৰ কাউণ্টডাউন মুহূৰ্তবোৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মুকলি আকাশৰ তলত আটাইতকৈ ডাঙৰ নৃত্য মঞ্চত কটাবলৈ সুযোগ পাব ।
ইয়াৰ উপৰি সুস্বাদু ভোজন, সীমাহীন পানীয় আৰু মনোমোহা সংগীত উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, 'কল-অন ড্ৰাইভাৰ' আৰু 'বেবী কেয়াৰ'ৰ সুবিধাও উপলব্ধ আছে ।
বিশেষ পেকেজ
ৰামোজী ফিল্ম চিটীত শীতকালীন উৎসৱ আৰু নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে বিভিন্ন বিশেষ পেকেজ উপলব্ধ । পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এই উদযাপন উপভোগ কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে বিশেষ থকাৰ পেকেজ উপলব্ধ ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীত থাকি এই উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । অধিক বিৱৰণৰ বাবে www.ramojifilmcity.com-ত লগ অন কৰিব পাৰে । নাইবা ৭৬৫৯৮ ৭৬৫৯৮ কল চেণ্টাৰ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ।