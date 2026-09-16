ETV Bharat / bharat

ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালনা নীতি স্বচ্ছতা, বিশ্বাস আৰু দক্ষতাত নিহিত, টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চেৰুকুৰী কিৰণৰ মন্তব্য

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টুডিঅ’ ৰামোজী ফিল্ম চিটিয়ে প্ৰডাকচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোষ্ট প্ৰডাকচনলৈকে, ২৪ ঘণ্টাই চলচ্চিত্ৰ সেৱাৰ এক সম্পূৰ্ণ সুবিধা আগবঢ়ায় ।

Ramoji Film City's Edge Lies In Transparency, Trust And Efficiency
টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰামোজী গ্ৰুপৰ বিষয়ববীয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 9:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

টৰণ্টো: ‘‘ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালনা নীতি হৈছে বিশ্বাস, স্বচ্ছতা আৰু নিষ্পাদন-দক্ষতা, কাৰণ ৰামোজী গ্ৰুপে নিজৰ ক্লায়েণ্টসকলক বিশ্বমানৰ চলচ্চিত্ৰ সেৱা আগবঢ়ায় ৷’’ কানাডাৰ টৰণ্টো চহৰত অনুষ্ঠিত ৫১ সংখ্যক টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (টিআইএফএফ)ত ভাৰত পৰৱ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ চেৰুকুৰী কিৰণে ৷

ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেল অৱ টৰন্টোৰ উদ্যোগত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ভাৰত আৰু কানাডাৰ সৃষ্টিশীল উদ্যোগৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, প্ৰযোজক আৰু আগশাৰীৰ কণ্ঠশিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰা হয় ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিসৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি আয়োজকসকলে চেৰুকুৰী কিৰনক প্ৰশ্ন কৰে যে এই স্তৰৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে ভাৰতত শ্বুটিঙৰ কোনো পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা নথকা কানাডা আৰু আমেৰিকান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক কি কাৰ্য্যকৰী আৰু সৃষ্টিশীল সুবিধা প্ৰদান কৰিব ?

উত্তৰত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰামোজী ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হৈছে এনে এক সুবিধা, যিটো বিশ্বজুৰি যুক্তিযুক্ত ৷ কাৰণ আমি ১.৪ বিলিয়ন চলচ্চিত্ৰ সৃষ্টিকৰ্তা আৰু চলচ্চিত্ৰ গ্ৰাহকৰ দেশ । আমাৰ হাতত সৰ্বাধিক প্ৰডাকচন, পোষ্ট-প্ৰডাকচন আৰু চলচ্চিত্ৰ সেৱাৰ এক সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছে ৷ সময় আৰু কষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বিশ্বাস, স্বচ্ছতা আৰু নিষ্পাদন-দক্ষতাৰ সৈতে আমি ২৪X৭ কাম কৰোঁ ।’’

ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী বিজয়েশ্বৰী আৰু ইটিভি নেটৱৰ্কৰ পৰিচালন সঞ্চালক কে বাপিনীদু চৌধৰীৰ সৈতে ‘‘ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু মনোৰঞ্জন খণ্ডত উদীয়মান সুযোগ’’ বিষয়ক আলোচনাত উপস্থিত থকাৰ সময়ত চেৰুকুৰী কিৰণে এইদৰে কয় ।

এই অনুষ্ঠানত ৰামোজী গোটৰ শীৰ্ষ বিষয়-ববীয়াসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । টিআইএফএফত চেৰুকুৰী কিৰণ, বিজয়েশ্বৰী আৰু বাপিনীডুৱে কানাডাৰ পৰিচয় আৰু সংস্কৃতিৰ ফেডাৰেল মন্ত্ৰী মাৰ্ক মিলাৰকো সাক্ষাৎ কৰে ।

৫১ সংখ্যক টিআইএফএফ ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ২০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব । বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজহুৱা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হিচাপে এই সংস্কৰণত ২৯৩ টা শিৰোনামৰ আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচন, হাই-প্ৰফাইল ৰেড কাৰ্পেট আৰু ইয়াৰ নতুন, নিবেদিত উদ্যোগ বজাৰৰ আনুষ্ঠানিক আৰম্ভণিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

এই উৎসৱত টিআইএফএফৰ মাৰ্কেট শাখাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি ইণ্ডিয়া পেভিলিয়নৰ জৰিয়তে হ’ব । প্ৰতিনিধি দলসমূহৰ ভিতৰত আছিল উদ্যোগৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, বিশেষকৈ অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে বৃহৎ ছবি উৎপাদন কেন্দ্ৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটি ।

এই অনুষ্ঠানত আগন্তুক মাইলৰ খুঁটিসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয়, যেনে WAVES Summit 2027, য’ত কানাডাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, ষ্টুডিঅ’ আৰু বিতৰকসকলক ভাৰতীয় ছবি নিৰ্মাতাৰ সৈতে সহ-প্ৰযোজনা আৰু বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।

কানাডাত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত দীনেশ কে পাটনায়কে তেওঁৰ ভাষণত ভাৰতৰ বিষয়বস্তু সৃষ্টি, উদ্ভাৱন আৰু বিনিয়োগৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে উত্থানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ লগতে জোৰ দি কয় যে WAVES Summit 2027 এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যম আৰু মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী সুযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ প্ৰদান কৰিব ।

কনছুলেট জেনেৰেল মহাবীৰ সিংভীয়ে ভাৰত-কানাডা সৃষ্টিশীল অংশীদাৰিত্বৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, অংশীদাৰসকলক ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ সংবাদ মাধ্যম আৰু কাহিনী ৰচনা আৰু প্ৰডাকচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোষ্ট-প্ৰডাকচন, এনিমেচন, ভিএফএক্স, গেমিং, বিশ্বব্যাপী বিতৰণলৈকে মনোৰঞ্জনৰ মূল্য শৃংখলৰ লাভ উঠাবলৈ উৎসাহিত কৰে ।

হায়দৰাবাদত ভিত্তি কৰি ৰামোজী ফিল্ম চিটিয়ে ২০০০ একৰ বিস্তৃত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ চৌহদ হিচাপে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়ি তুলিছে ।

লগতে পঢ়ক: হাইবিজ টিভিৰ কফি টেবুল বুক উন্মোচনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ শৈলাজা কিৰণ আৰু চি এইছ বিজয়েশ্বৰীক সম্বৰ্ধনা

TAGGED:

ৰামোজী ফিল্ম চিটি
টৰন্টো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
চেৰুকুৰী কিৰণ
RAMOJI GROUP
TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.