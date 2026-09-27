ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'পৰ্যটনস্থলীৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিক ব্যৱস্থাপনা' বঁটা
বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেলেংগানা চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এই বঁটা । ২৯ টা শাখাত ৰেস্তোঁৰা , ৰিজ'ৰ্ট, বিনোদন উদ্যান, ট্ৰেভেল এজেন্সিমূহকো দিয়া হৈছে বঁটা।
Published : September 27, 2026 at 2:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস । তাৰ প্ৰাকক্ষণত শনিবাৰে তেলেংগানা চৰকাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটীক 'পৰ্যটনস্থলীৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিক ব্যৱস্থাপনা' বঁটা প্ৰদান কৰে । এটা দশকত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২১ চনত ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে এই বঁটা লাভ কৰিছিল ।
"ডিজিটেল এজেণ্ডা - কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে পৰ্যটনৰ পুনৰ কল্পনা" শীৰ্ষক বিষয়বস্তুক কেন্দ্ৰ কৰি শিল্পাৰামমত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ২০২৬ চনৰ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । তেলেংগানাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জুপল্লী কৃষ্ণ ৰাওৰ পৰা ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ উপ সভাপতি এ ভি ৰাৱে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
দলীয় সঁহাৰি আৰু শক্তিশালী নেতৃত্বৰ সমৰ্থনৰ বাবে এই কৃতিত্ব লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি এ ভি ৰাৱে কয়, "ৰাজ্য বা দেশৰ আন কোনো স্থানৰে সুবিধা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ সৈতে তুলনা নাই । এই সফলতা সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা আৰু আমাৰ পৰিচালনাই প্ৰদান কৰা প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হৈছে ।"
অনুষ্ঠানত ২৯ টা শাখাত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়, য'ত ৰেস্তোঁৰা, ৰিজ'ৰ্ট, বিনোদন উদ্যান, ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ দৰে খণ্ডৰ উৎকৃষ্টতাক স্বীকৃতি দিয়া হয় ।
పర్యాటక ప్రాంతాలు సంతోషం, ఆహ్లాదాన్నివ్వడమే కాకుండా ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మారుస్తాయి. టూరిజం అనేది ఒక సామాజిక బాధ్యత. పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధితో వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. కళాకారులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు టూరిజం స్పాట్లలో కళా ప్రదర్శనలకు… pic.twitter.com/hOpqUIuxcj— Jupally Krishna Rao (@jupallyk_rao) September 26, 2026
অনুষ্ঠানৰ সময়ত মন্ত্ৰী জুপল্লী কৃষ্ণ ৰাৱে আতিথ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তনশীল সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু তথ্য বিশ্লেষণৰ ফলপ্ৰসূ লাভৰ সহায় লৈ ৰাজ্যখনে অতি স্ব-নিৰ্বাচিত ভ্ৰমণসূচী ডিজাইন কৰিব পাৰে, বহুভাষিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ডিজিটেলভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু নিমজ্জিত ভাৰ্চুৱেল অভিজ্ঞতা আগবঢ়াব পাৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি এক বিস্তৃত, আধুনিক ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যিয়ে পৰ্যটকসকলক ৰাজ্যজুৰি গন্তব্যস্থান, আকৰ্ষণ, ভ্ৰমণ পেকেজ আৰু স্থানীয় কাৰ্যসূচীৰ বিশদ তথ্য নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে লাভ কৰাত সহায় কৰিব ।"
পৰ্যটনক প্ৰসাৰ কৰাটো এটা সামূহিক সামাজিক দায়িত্ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেলেংগানা পৰ্যটন নীতি ২০২৫-৩০ৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে ৫০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ লগতে ৫ লাখ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে পৰ্যটন স্থলীসমূহে কেৱল বিনোদন আৰু আনন্দ দিয়াই নহয়, মানুহৰ চিন্তাধাৰাও সলনি কৰে । তেওঁ কয়, "আমাৰ লক্ষ্য হৈছে তেলেংগানাক ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে প্ৰধান গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলা ।"
LIVE : World Tourism Day programme at Sampradaya Vedika, Shilparamam https://t.co/Lpefbj0ZBp— Bhatti Vikramarka Mallu (@Bhatti_Mallu) September 26, 2026
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মল্লু ভট্টী বিক্ৰমাৰ্কাই ৰাজ্যৰ পৰ্যটন খণ্ড উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ পৰিৱেশ পৰ্যটন, মন্দিৰ পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আৰু স্বাস্থ্য পৰ্যটনকে ধৰি একাধিক দিশত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ।
বিক্ৰমাৰ্কাই কয়, "আমি কৰ্প'ৰেট কাৰ্যবাহী আৰু ছফ্টৱেৰ কোম্পানী চিইঅ'সকলৰ বাবে নিৰ্মিত বিশেষ উইকেণ্ড গেটৱে ডিজাইন কৰিছো যাতে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰধান গন্তব্যস্থানত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব পাৰে ।" তেওঁ আইটি পেছাদাৰীসকলক সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ কৰ্প'ৰেট পৰ্যটন কুপন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । লগতে মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলক নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এই স্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰি স্থানীয় পৰ্যটনক সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে তেলেংগানাৰ পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে ৰামোজী ফিল্ম চিটী । যি ইতিমধ্যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' কমপ্লেক্স হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ লগতে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ফিল্ম চিটী ২০০০ একৰতকৈও অধিক ভূমিত বিস্তৃত য'ত পৰ্যটনৰ লগতে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া, উদ্যান, বিনোদন কেন্দ্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সুবিধা উপলব্ধ আছে ।
২০২৬ চনৰ তেলেংগানা পৰ্যটন উৎকৃষ্টতা বঁটা বিজয়ীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা :
- ক্লাছিফাইড হোটেল – পঞ্চতাৰকা আৰু তাৰ ওপৰৰ (ঐতিহ্য শ্ৰেণী): তাজ ফালাকনুমা পেলেচ, হায়দৰাবাদ
- ক্লাছিফাইড হোটেল – পঞ্চতাৰকা আৰু তাৰ ওপৰৰ : তাজ ডেক্কান, হায়দৰাবাদ
- ক্লাছিফাইড হোটেল – ৪ তাৰকাযুক্ত (হায়দৰাবাদৰ ভিতৰত): হোটেল এব'ড, লাকডিকাপুল, হায়দৰাবাদ
- ক্লাছিফাইড হোটেল – ৩ তাৰকাযুক্ত (হায়দৰাবাদৰ ভিতৰত) : মিনাৰ্ভা গ্ৰেণ্ড, ছেকেণ্ডৰাবাদ
- নন-ক্লাছিফাইড হোটেল (হায়দৰাবাদৰ ভিতৰত) : তাজমহল হোটেল, পাঞ্জাগুটা; হোটেল ৱান কণ্টিনেণ্ট, আবিডছ
- ক্লাছিফাইড হোটেল (হায়দৰাবাদৰ বাহিৰত) : টাউন স্কোৱাৰ ছুইটছ, শ্বামছাবাদ; হোটেল ছানিধি এমাৰ্ল্ড, যাদগিৰিগুট্টা
- শ্ৰেষ্ঠ ৰেষ্টুৰেণ্ট : তাজমহল হোটেল, আবিডছ
- শ্ৰেষ্ঠ ৰেষ্টুৰেণ্ট (হায়দৰাবাদৰ বাহিৰত) : ফিষ্ট হাউচ, সূৰ্যপেট
- ক্লাছিফাইড হোটেলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰেষ্টুৰেণ্ট : টেৰেচ ৰুফটপ বাৰ, হায়দৰাবাদ
- বাৰ আৰু লাউঞ্জ : পাভা, জুবিলী হিলছ
- থলুৱা খাদ্য পৰিবেশন কৰা শ্ৰেষ্ঠ ৰেষ্টুৰেণ্ট : ৰাছা বাই অশোকা, টাংগেদু, বিবাহ ভোজনম্বু
- আন্তৰ্জাতিক খাদ্য পৰিবেশন কৰা শ্ৰেষ্ঠ ৰেষ্টুৰেণ্ট : থাই পেভিলিয়ন (ভিভাণ্টা, বেগাম্পেট), গোল্ডেন ড্ৰেগন (তাজ কৃষ্ণ)
- শ্ৰেষ্ঠ মাল্টি-কুইজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট (হায়দৰাবাদৰ ভিতৰত) : কোৱালিটি ইন ৰেচিডেন্সি, নামপাল্লি
- শ্ৰেষ্ঠ মাল্টি-কিউজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট (হায়দৰাবাদৰ বাহিৰত) : অক্ষয়া ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট, ছিদ্দিপেট
- শ্ৰেষ্ঠ ৰিজৰ্ট : ছামাৰ গ্ৰীণ ৰিজ'ৰ্ট, মেডচাল
- শ্ৰেষ্ঠ পথৰ সমীপৰ স্থান (Best Wayside Amenities) : ৭ মিডৱে প্লাজা (নালগোণ্ডা), ভিভেৰা প্ৰাইভেট লিমিটেড (ভুৱনাগিৰি)
- শ্ৰেষ্ঠ বিনোদন উদ্যান : ৱাণ্ডাৰলা হলিডেজ লিমিটেড (হায়দৰাবাদ), কে এ চি ৱাইল্ড ৱাটাৰ্ছ (শংকৰপল্লী)
- শ্ৰেষ্ঠ উদ্ভাৱনীমূলক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ : আছলি হায়দৰাবাদ (প্ৰতিমা ট্যুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ / জি. নাগাৰাথনম নাইডু)
- শ্ৰেষ্ঠ উদ্ভাৱনী পৰ্যটন কেন্দ্ৰ (চৰকাৰী) : ভদ্ৰাগিৰি মাৰ্ট, ভদ্ৰাচলম
- শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন ছবি : পাঠালা ভৈৰৱী কনচেপ্টছ (ডিএছএন ফিল্ম চাউণ্ড বক্স এফ এম)
- শ্ৰেষ্ঠ প্ৰকাশন (ইংৰাজী) : ড৹ নীৰজ গোহিল (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন আৰু আতিথ্য ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান)
- শ্ৰেষ্ঠ ট্যুৰ অপাৰেটৰ : গৰুদা পৰ্যটন, হায়দৰাবাদ ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেলছ
- শ্ৰেষ্ঠ ট্ৰেভেল এজেণ্ট : আৰ.ভি. ট্যুৰছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড
- শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাইড : জে সাইনাথ
- পৰ্যটনৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষানুষ্ঠান (ৰাজহুৱা খণ্ড) : আইএইচএম, হায়দৰাবাদ
- পৰ্যটনৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষানুষ্ঠান (ব্যক্তিগত খণ্ড) : আইএইচএম শ্ৰী শক্তি, হায়দৰাবাদ
- শ্ৰেষ্ঠ যুৱ পৰ্যটন ক্লাব : চকালী আইলাম্মা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
- পৰ্যটনস্থলীৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিক ব্যৱস্থাপনা : ৰামোজী ফিল্ম চিটী
- শ্ৰেষ্ঠ হৰিতা হোটেল : দ্য প্লাজা, বেগাম্পেট; হৰিতা ইক'-টুৰিজিম ৰিজ'ৰ্ট, জন্নৰাম
লগতে পঢ়ক :
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালনা নীতি স্বচ্ছতা, বিশ্বাস আৰু দক্ষতাত নিহিত, টৰন্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চেৰুকুৰী কিৰণৰ মন্তব্য