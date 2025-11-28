প্ৰকৃতিৰ কোলাত টেণ্টৰ ভিতৰত শীতৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছে ? ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ আহক
ৰামোজী গ্লেম্পিঙত লাভ কৰিব এক নিস্তব্ধ পৰিৱেশ । ই ব্যস্ত নগৰীয়া জীৱনৰ পৰা বাহিৰত আপোনাক এক প্ৰশান্তিৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব ।
Published : November 28, 2025 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰামোজী ফিল্ম চিটী । বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ নগৰী । এই ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে এইবাৰ শীতকালত আনিছে এক অনন্য অনুভূতিৰ পৰিৱেশ । ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ‘ৰামোজী গ্লেম্পিং’ নামৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ নতুন অভিজ্ঞতা । গ্লেমাৰাছ কেম্পিং আৰু বিলাসী বাসস্থানৰ এই অনন্য মিশ্ৰণে দৰ্শনাৰ্থীসকলক প্ৰকৃতিৰ কোলাত শান্তিপূৰ্ণ আশ্ৰয়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । আধুনিক আৰামপ্ৰিয় জীৱনৰ সৈতে বাহিৰৰ কেম্পিঙৰ মনোমোহা পৰিৱেশক ইয়াৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি প্ৰদান কৰিব অনাবিল আনন্দ ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এই গ্লেম্পিং অভিজ্ঞতা প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত এক জিৰণি, দৈনন্দিন ৰুটিনমাফিক জীৱনৰ পৰা মুক্ত পৰিৱেশ বিচৰা পৰিয়াল, দম্পতী বা কোনো দলৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
ৰামোজী গ্লেম্পিং টেণ্টত দুই ধৰণৰ টেণ্টৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে । সেয়া হৈছে বলীউড টেণ্ট আৰু হলিউড টেণ্ট । ইয়াৰ মূল্য ক্ৰমে ৭,৪৯৯ আৰু ৯,৪৯৯ টকা । কোনো পৰ্যটকে এটা বা দুটা নিশাৰ পেকেজ বাছি ল’ব পাৰে আৰু ট্ৰেকিং, প্ৰকৃতি ভ্ৰমণ, যোগাসন, পৰম্পৰাগত খেল, তৰালিৰে ভৰা আকাশৰ তলত সাধু কোৱা আৰু জুইৰ উম লৈ চাৰিওফালে বহি সংগীতানুষ্ঠানৰ দৰে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰামোজী গ্লেম্পিঙে "আউটড'ৰ কেম্পিঙৰ সৈতে অতুলনীয় থকা আৰু বুটিক আতিথ্যৰ উপাদান মিহলি কৰিছে, অতিথিসকলক এনে এখন জগতলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়, য'ত সময়ৰ গতিও চৰাই-চিৰিকতিৰ কিচিৰ-মিচিৰৰ ছন্দত লেহেমীয়া হয় আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তই শান্তিৰ উশাহ লয় !"
এই পৰিৱেশবান্ধৱ ব্যৱস্থাই এক নিস্তব্ধ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰে, যিয়ে ব্যস্ত নগৰীয়া জীৱনৰ পৰা বিৰতি বিচৰাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ ডিজিটেল ডিটক্স হিচাপে কাম কৰে ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ বিশাল পৰিসৰৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই গ্লেম্পিং ছাইটে অতিথিসকলক প্ৰকৃতিৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰোৱাৰ লগতে এক আদৰ্শ গন্তব্যস্থানৰ পৰা আশা কৰা ধৰণে উচ্চমানৰ আতিথ্য প্ৰদান কৰে ।
অধিক বিৱৰণ আৰু বুকিঙৰ বাবে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ramojifilmcity.com বা হেল্পলাইন নম্বৰত (৭৬৫৯৮ ৭৬৫৯৮) যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।