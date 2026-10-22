ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে বিশ্ব ভ্ৰমণ বাণিজ্যিক সংযোগ শক্তিশালী কৰিছে
ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে MICE ছেগমেণ্টৰ বাবে নিজৰ সংহত স্থান, থীমযুক্ত পৰিৱেশ, আতিথ্য আৰু মনোৰঞ্জনৰ ক্ষমতাক স্থান দিছে ।
Published : October 22, 2026 at 2:12 PM IST
ছিংগাপুৰ/হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অন্যতম বিখ্যাত সংহত পৰ্যটন আৰু মনোৰঞ্জন গন্তব্যস্থান ৰামোজী ফিল্ম চিটী, যিয়ে চিনেমাৰ অভিজ্ঞতা, অৱসৰৰ আকৰ্ষণ, আতিথ্য, লাইভ মনোৰঞ্জন আৰু অনুষ্ঠানৰ স্থানসমূহ একত্ৰিত কৰে- কৌশলগত ভ্ৰমণ বাণিজ্যিক অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত নিজৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰিছে ।
২১ অক্টোবৰৰ পৰা ২৩ অক্টোবৰলৈকে ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা আইটিবি এছিয়া ২০২৬ত (ITB Asia 2026) অংশগ্ৰহণ কৰি ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ অপাৰেটৰ, গন্তব্যস্থান ব্যৱস্থাপনা কোম্পানী (DMCs), ভ্ৰমণ ব্যৱসায় আৰু এমআইচিই (MICE) পেছাদাৰীসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ ভ্ৰমণ-বাণিজ্যৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি নিজৰ সংহত গন্তব্যস্থানৰ বাবে পথ গঢ়ি তুলিছে ৷ যাতে অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰী আৰু কৰ্পৰেট গোটসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব পৰা যায় ।
Ramoji Film City Strengthens Global Travel Trade Connect To Accelerate International Market Expansion #RamojiFilmCity #TravelTrade #InternationalExpansion #TourismIndustry https://t.co/oPOCLSwA3O— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 22, 2026
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰীসকলে প্ৰতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য আৰু অবসৰৰ আকৰ্ষণৰ সমান্তৰালভাৱে স্বকীয় অভিজ্ঞতা বিচাৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে ভাৰতৰ বহল পৰ্যটন প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত নিজৰ প্ৰাসংগিকতা শক্তিশালী কৰে ৷ লগতে এই অভিজ্ঞতাসমূহ নতুন বজাৰলৈ আনিব পৰা অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী চেৰুকুৰীয়ে কয় -
‘‘ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ বিশ্বৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ এক অনন্য কাহিনী আছে । আমি চিনেমা, মনোৰঞ্জন, আতিথ্য আৰু নিমজ্জিত অভিজ্ঞতাক এক অনন্য গন্তব্য স্থানত একত্ৰিত কৰো । আমাৰ মনোযোগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ অংশীদাৰৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰা, অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অধিক ভ্ৰমণকাৰীৰ সৈতে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচয় কৰাই দিয়া । আমি অৱসৰ পৰ্যটন, গোট ভ্ৰমণ, MICE আৰু সমাৰোহ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছো ৷’’
আইটিবি এছিয়া ২০২৬ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটনৰ অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে । ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পেভিলিয়ন পৰিদৰ্শন কৰা বহু বিশিষ্ট অতিথিৰ ভিতৰত ওড়িশাৰ পৰ্যটন সঞ্চালক দীপাংকৰ মহাপাত্ৰও আছিল ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী চেৰুকুৰীয়েও ওড়িশা পৰ্যটন পেভিলিয়ন পৰিদৰ্শন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ পাৰস্পৰিক বিনিময় আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ।
- ভাৰতৰ ভ্ৰমণ ভ্ৰমণসূচীলৈ এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান
ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰীসকলক ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা, প্ৰকৃতি, সংস্কৃতি, খাদ্য আৰু সমসাময়িক আকৰ্ষণৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে এই মিশ্ৰণত এক সুকীয়া চিনেমা আৰু মনোৰঞ্জনৰ মাত্ৰা যোগ কৰিছে, যাৰ ফলত ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ভাৰত ভ্ৰমণসূচী সমৃদ্ধ কৰাৰ আন এক উপায় প্ৰদান কৰিছে ।
অবসৰ পৰ্যটনৰ সমান্তৰালভাৱে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে সভা, উত্সাহ প্ৰদান, সন্মিলন আৰু প্ৰদৰ্শনী (MICE) খণ্ডৰ বাবে নিজৰ সংহত স্থান, থীমযুক্ত পৰিৱেশ, আতিথ্য আৰু মনোৰঞ্জনৰ ক্ষমতাক স্থান দিছে ।
কৰ্পৰেট সমাৱেশ আৰু উত্সাহ প্ৰদানমূলক কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্মিলন, উদযাপন আৰু লাইভ মনোৰঞ্জনলৈকে, গন্তব্যস্থানে ইভেণ্ট পৰিকল্পনাকাৰীসকলক এনে এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰে, য’ত ব্যৱসায়িক সংযোগক সুকীয়া অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব পাৰি । এই সংহত প্ৰস্তাৱে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে সভা আৰু কৰ্পৰেট কাৰ্যসূচীসমূহক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব বিচৰা সংস্থাসমূহৰ বাবে সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰে ।
আইটিবি এছিয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় MICE পেছাদাৰীসকলৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ প্ৰাসংগিক উদ্যোগৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা আৰু ইভেণ্ট প্লেনাৰ, কৰ্পৰেট ভ্ৰমণ অংশীদাৰ আৰু গন্তব্যস্থানৰ অংশীদাৰসকলৰ মাজত ইয়াৰ সামৰ্থৰ সজাগতা শক্তিশালী কৰাটো ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এক বহল প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বুলি ক’ব পাৰি ।
- দীৰ্ঘম্যাদী বৃদ্ধিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ-বাণিজ্যৰ সম্পৰ্কই গন্তব্যস্থানসমূহক নতুন দৰ্শক আৰু বিতৰণ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । আইটিবি এছিয়া ২০২৬ত নিয়োজিত হোৱাৰ জৰিয়তে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে প্ৰাসংগিক অংশীদাৰৰ সৈতে নিজৰ সংযোগ গভীৰ কৰিবলৈ, বিভিন্ন বজাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ বুজিবলৈ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদৰ স্থান শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছে ।
বহল উচ্চাকাংক্ষা হৈছে বহনক্ষম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃশ্যমানতা গঢ়ি তোলা আৰু ভৱিষ্যতৰ অবসৰ ভ্ৰমণ, গোট পৰ্যটন, উত্সাহ প্ৰদানমূলক কাৰ্যসূচী আৰু MICE ব্যৱসায়ক সমৰ্থন কৰিব পৰা সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা ।