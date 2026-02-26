SATTE 2026 ত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ শক্তিশালী স্থিতি; ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ ৪৬ দিনীয়া মেগা কাৰ্নিভাল
২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ৭ জুনলৈ চলিবলগীয়া এই কাৰ্নিভালত অতিথিসকলে নিশা ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব ।
Published : February 26, 2026 at 12:37 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ যশোভূমিত অনুষ্ঠিত হৈ থকা তিনিদিনীয়া দক্ষিণ এছিয়া ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম এক্সচেঞ্জ (SATTE) ২০২৬ অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ’ হিচাপে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত তালিকাভুক্ত ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
এই অনুষ্ঠানত ফিল্ম চিটীৰ আকৰ্ষণীয় আন্তঃগাঁথনি, বিশ্বমানৰ সুবিধা, আৰু অনন্য ষ্টুডিঅ’ অভিজ্ঞতা প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । ফিল্ম চিটীৰ এজন বিষয়াই কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে পৰ্যটন, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ, আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে নিজকে আগশাৰীৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে পৰ্যটক, ইভেণ্ট প্লেনাৰ, আৰু চিনেমা প্ৰেমীসকলক ২০২৬ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৪৬ দিনীয়া কাৰ্নিভালৰ অংশ হ'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে । মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া ৰুচি পণ্টে কয়, "ৰামোজি ফিল্ম চিটী কেৱল এটা ষ্টুডিঅ' নহয়, বৰঞ্চ এটা জনপ্ৰিয় থিমযুক্ত ছুটীৰ গন্তব্যস্থান, য'ত প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, চেট, আৰু বিনোদন পাৰ্ক আছে যিয়ে সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা আগবঢ়ায় ।"
তেওঁ SATTE 2026 ৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ষ্টলত তথ্য বিচৰা দৰ্শনাৰ্থীলগতে কয়, "ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সংহত চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ' কমপ্লেক্সৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভূক্ত । ইয়াত ৩,৫০০ৰো অধিক আইকনিক ছবিৰ শ্বুটিং কৰা হৈছে । হিন্দী, তেলুগু, তামিল, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পকে ধৰি বহু ভাৰতীয় ভাষাৰ ছবি ৰামোজি ফিল্ম চিটীৰ চেট আৰু স্থানত শ্বুটিং কৰা হৈছে । এই চেটসমূহে চিনেমাৰ জগতত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে ।"
পণ্টৰ মতে, ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ জনপ্ৰিয় চেটসমূহৰ ভিতৰত "বাহুবলী" চেটটো এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, ভাৰত আৰু বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে । গ্ৰেণ্ড পেলেচ, যুদ্ধক্ষেত্ৰ, আৰু ভয়ংকৰ স্থাপত্যৰ আভাসে চিনেমাপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে, ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেইবাটাও থিম ভিত্তিক স্থান সৃষ্টি কৰা হৈছে, য’ত আছে নগৰীয়া বজাৰ, বিমানবন্দৰ, ৰে’ল ষ্টেচন, ৰাজপ্ৰসাদ, বিদেশী ৰাস্তা, আৰু লেণ্ডস্কেপিং বাগিচা, যিবোৰ সহজেই ছবিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
পণ্টে কয়, "ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে ইয়াৰ অতিথিসকলক ভিনটেজ বাছত এক অনন্য ষ্টুডিঅ' ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত পৰ্যটকসকলে বিভিন্ন চেট, শ্বুটিং স্পট, আৰু প্ৰডাকচনৰ সুবিধাসমূহ অন্বেষণ কৰিব পাৰে । এই ভ্ৰমণ কেৱল দৰ্শনীয় ভ্ৰমণ নহয়, চিনেমাৰ যাদুকৰী জগতখন অনুভৱ কৰাৰ সুযোগো ।"
তেওঁ আৰু কয় যে ফিল্ম চিটীত বাজেট অনুকূল থকাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অতি বিলাসী হোটেললৈকে পাঁচখন হোটেল আছে । ৰসাল বাগিচা আৰু মুকলি খেলপথাৰসমূহ মেগা ইভেণ্ট, গন্তব্যস্থানৰ বিয়া, কৰ্পৰেট সভা, আৰু সামাজিক সমাৱেশৰ বাবে আদৰ্শ । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াত ২৫ৰ পৰা ২৫ হাজাৰলৈকে অনুষ্ঠান সফলতাৰে আয়োজন কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ইভেণ্ট টীমৰ জটিল আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ ইভেণ্ট আয়োজন কৰাৰ ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে । কনচেপ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা কিউৰেচন, ইনষ্টলেচন, আৰু প্ৰডাকচনলৈকে সমগ্ৰ প্ৰকল্পটো এটা পেছাদাৰী দলে চম্ভালে ।
তেওঁ আৰু কয় যে এড শ্বিৰান আৰু এ আৰ ৰহমানৰ দৰে পপ তাৰকা আৰু সংগীতজ্ঞৰ গ্ৰেণ্ড কনচাৰ্ট ইয়াত সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে । এই অনুষ্ঠানসমূহে ফিল্ম চিটীক প্ৰিমিয়াম ইভেণ্ট গন্তব্যস্থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ৪৬ দিনীয়া কাৰ্নিভাললৈ পণ্টে পৰ্যটক আৰু চিনেমাপ্ৰেমীসকলক আদৰণি জনায় । পণ্টে কয়, "ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে এটা কাৰ্নিভাল আৰম্ভ কৰিছে য'ত অতিথিসকলে নিশা ফিল্ম চিটী অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ পাব । কমপ্লেক্সটো নিশা ৯ বজালৈকে খোলা থাকিব, যাৰ ফলত দৰ্শকে সুন্দৰকৈ আলোকিত চেট আৰু বাগিচাসমূহ চাব পাৰিব ।"
তেওঁ কয়, "কাৰ্নিভালত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইভ প্ৰদৰ্শন, খাদ্য উৎসৱ, পৰিয়ালৰ মনোৰঞ্জন, কাৰ্নিভাল পেৰেড, দৰ্শনীয় মিউজিকেল গ্লো গাৰ্ডেন, আৰু 'মায়ালোক' আদি অনুষ্ঠিত হ'ব । এই যাদুকৰী কাৰ্নিভালে আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ বাবে স্মৰণীয় মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিব ই ৭ জুনলৈকে চলিব ।"