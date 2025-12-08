ETV Bharat / bharat

তেলেংগানা ৰাইজিং ছামিটত ৪৪খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ, ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ষ্টল আকৰ্ষণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু

হায়দৰাবাদৰ সমীপৰ ভাৰত ফিউচাৰ চিটীত অনুষ্ঠিত ‘তেলেংগানা ৰাইজিং’ গ্ল’বেল ছামিট ২০২৫ত ৰামোজী গ্ৰুপৰ লগতে কেইবাটাও কোম্পানী আৰু সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Ramoji Film City Stall Draws Attention At Telangana Rising Global Summit
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ষ্টল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025

হায়দৰাবাদ : হায়দৰাবাদৰ সমীপৰ ভাৰত ফিউচাৰ চিটীত সোমবাৰে তেলেংগানাৰ গৱৰ্ণৰ জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই "তেলেংগানা ৰাইজিং" গ্ল'বেল ছামিট ২০২৫ উদ্বোধন কৰে । এই সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্রী ৰেবন্ত ৰেড্ডী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভট্টি বিক্রমার্কা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ ৰেড্ডী, কর্নাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰ, কেইবাজনো তেলেংগানাৰ মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, প্রখ্যাত অভিনেতা অক্কিনেনী নাগার্জুনা, ৰামোজী গ্ৰুপৰ চি এম ডি চেৰুকুৰি কিৰণ, আদানী গ্ৰুপৰ কৰণ আদানী,কে ধৰি বিভিন্ন কোম্পানী আৰু সংগঠনৰ প্রতিনিধিয়ে অংশগ্রহণ কৰে ৷

হায়দৰাবাদৰ গাতে লাগি থকা ৰাংগা ৰেড্ডী জিলাত অৱস্থিত ভাৰত ফিউচাৰ চিটীত ১০০ একৰ ভূমিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই দুদিনীয়া বিশ্ব সন্মিলন । এই সন্মিলনত ৪৪খন দেশৰ ১৫৪ জন প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেলেংগানা ৰাইজিং গ্ল’বেল ছামিটত বিভিন্ন কোম্পানীয়ে ষ্টল স্থাপন কৰিছে ।

গ্ল’বেল ছামিটত সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছিল ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ ষ্টলে । পৰ্যটন বিভাগৰ ষ্টল শিতানত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ৰামোজী ফিল্ম চিটী । ষ্টলটোত এটা বিশেষ ভিডিঅ’ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, য’ত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ চহৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰ্যটন আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ সুযোগসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।

ভিডিঅ’টোত তাত শ্বুট কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ছবি আৰু মহানগৰীৰ পৰ্যটনস্থলীলৈ চেলিব্ৰিটিৰ ভ্ৰমণ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । দৰ্শনাৰ্থীসকলক জনোৱা হয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সা-সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

ৰামোজি গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি কিৰণ, ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এম ডি চেৰুকুৰি বিজয়েশ্বৰী, ৰামোজি গ্ৰুপৰ উপদেষ্টা সম্বাচিৱ ৰাও আদিয়েও ফিল্ম চিটিৰ ষ্টল পৰিদৰ্শন কৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

নতুন তেলেংগানা উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে...

গ্ল’বেল ছামিটত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেভান্ত ৰেড্ডীয়ে কয় যে নিউ তেলেংগানা উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে । ৰাজ্যখনে ২০৪৭ চনৰ বাবে নতুন লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত তেলেংগানাক ৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাটোৱেই তেওঁৰ লক্ষ্য ।

২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ৩০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে কয় যে তেওঁ নিশ্চিত যে যদিও লক্ষ্য বৃহৎ, তথাপিও তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে আৰু সকলোৰে সহযোগিতাৰে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্তই কয় যে ছোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত তেলেংগানাৰ সপোন বাস্তৱায়িত হৈছে আৰু তেলেংগানা দেশৰ এখন নতুন ৰাজ্য । তেওঁ কয় যে সকলো খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞসকলে উপস্থিত থকাত তেওঁ আনন্দিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে কয় যে তেলেংগানাৰ জনসংখ্যা যদিও দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ ২.৯ শতাংশ, তথাপিও ইয়াৰ অৰ্থনীতিত ৫ শতাংশ অৰিহণা আছে ।

তেওঁ কয় যে বিগত ২০ বছৰত সৰ্বাধিক বিনিয়োগ লাভ কৰা চীনৰ গুৱাংডং প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰেৰণা লৈছে । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে তেলেংগানাত গুৱাংডং মডেল ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰে আৰু চীন, জাপান, জাৰ্মানী, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ছিংগাপুৰ তেওঁলোকৰ আদৰ্শ ।

ভাষণত ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই কয়, ''তেলেংগানা এখন উন্নত ভাৰতৰ দিশে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । আমাৰ লক্ষ্য ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতি হোৱা । আমি মহিলা গোটক বাছ পৰিচালনাও দিছো । আমি বিমানবন্দৰ, ৰে'লপথ আৰু পথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছো ।''

গ্ল’বেল ছামিটত অংশগ্ৰহণ কৰি ন’বেল শান্তি বঁটা বিজয়ী কৈলাশ সত্যৰ্থীয়ে কয়, ''তেলেংগানা ৰাজ্যখনে এক অনন্য দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িছে ।'' তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্যৰ ২০ লাখ কৃষকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ লগতে মহিলাসকলক বাছত বিনামূলীয়াকৈ যাতায়তৰ সুবিধা দিয়া হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, ''মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধী আৰু নেহৰুৱে দেখুওৱা পথ অনুসৰণ কৰিছে ।''

কৈলাশ সত্যৰ্থীয়ে কয়, "শিশু শ্ৰম নিৰ্মূল কৰাটো অসম্ভৱ । প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই সমস্যাৰ সমাধান দেখুৱাই । উন্নয়ন কেৱল ঐক্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশতহে সম্ভৱ । আমি সমগ্ৰ বিশ্বক এক পৰিয়াল হিচাপে দেখিছো । বিশ্বৰ বহু সমস্যাৰ সমাধান ভাৰতত আছে । উন্নয়ন আৰু কল্যাণ চৰকাৰৰ নীতি হ'ব লাগে ।"

