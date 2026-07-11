কলকাতাত পৰ্যটন-বিবাহ-এমআইচিইৰ অফাৰ প্ৰদৰ্শন ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ
ৰামোজী ফিল্ম চিটি চিনেমাৰ চিত্ৰগ্ৰহণ স্থানৰ বাবে পৰিচিত যদিও ৰোমাঞ্চকৰ এমআইচিইৰ স্থানসমূহো আগবঢ়ায় ।
Published : July 11, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতাঃ ৰামোজী ফিল্ম চিটিয়ে একেলগে একেখন ঠাইতে অৱসৰ-বিনোদন, কৰ্প'ৰেট অনুষ্ঠান আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলৰ বাবে ছুটীৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছে । কলকাতাত আয়োজিত ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন মেলা (টিটিএফ)ত নিজৰ বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ ছেট,ডেষ্টিনেশ্য়ন ৱেডিং ভেন্য়ু আৰু উৎসৱমুখৰ পৰ্যটনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
এই ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন মেলাস্থলীৰ আকৰ্ষণীয় আৰু উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে আইকনিক বাহুবলী ছেট আৰু ইয়াৰ আগন্তুক উছৱমুখৰ কাৰ্নিভেল । এই সন্দৰ্ভত বিষয়াসকলে কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটি কেৱল চিত্ৰগ্ৰহণৰ স্থানেই নহয়, এমআইচিই (সভা,উৎসাহ, সন্মিলন আৰু প্ৰদৰ্শনী)ৰ স্থানো আগবাঢ়াই আহিছে ।
যোৱা শুকুৰবাৰে এই পৰ্যটন মেলাত ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ জ্যেষ্ঠ মহাপ্ৰবন্ধক তুষাৰ গাৰ্গে ভাষণ আগবঢ়ায় । ভাষণ প্ৰসংগত জ্যেষ্ঠ মহাপ্ৰবন্ধক গাৰ্গে কয় যে কৰ্প'ৰেট অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰায় ১০০টা স্থান উপলব্ধ হৈছে । ইয়াত এতিয়া ৫০০ৰো অধিক হোটেলৰ কোঠা, ৮০০ৰো অধিক সমূহীয়া শয়নকক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ বৈঠকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১০,০০০ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে সকলো আয়োজন কৰিব পৰা আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধা আছে ।
জ্যেষ্ঠ মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে কয়," ৰামোজী ফিল্ম চিটি কেৱল সভাৰ স্থান নহয়, ই এক অভিজ্ঞতা ।" গাৰ্গে লগতে কয় যে কৰ্প'ৰেট দৰ্শকে সাহাছ এডভেঞ্চাৰ পাৰ্কত দল গঠনৰ কাৰ্যসূচী, মনোৰঞ্জন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডিজে নাইট উপভোগ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে ফিল্ম চিটি পৰিদৰ্শনৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰে ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটিয়ে এতিয়ালৈ ইড শ্বিৰণ আৰু এআৰ ৰহমানৰ কনচাৰ্টকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে । এই অনুষ্ঠান প্ৰায় ১৫ হাজাৰ দৰ্শকে একেলগে উপভোগ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
বিয়াৰ বতৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ৰামোজী ফিল্ম চিটিও ডেষ্টিনেশ্য়ন ৱেডিঙৰ বাবে সাজু হৈছে । "ছগাই টু বিদায় "(বিবাহৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায়লৈ) ধাৰণাৰে বিবাহৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান একে স্থানতে আয়োজন কৰিব পৰা সুবিধাও উপলব্ধ হৈছে ।
এনে অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে অতিথিসকলৰ বাবে বহু বিকল্প আছে । প্ৰিমিয়াম ভিলা, বাজেট হোটেল আৰু গ্লেম্পিং টেণ্টৰৰ সমান্তৰালভাৱে পাঁচ তাৰকাযুক্ত সীতাৰা, চাৰি তাৰকাযুক্ত তাৰা, শান্তিনিকেতন আৰু গ্ৰীণছ ইন যিকোনো পচন্দ কৰিব পাৰে ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰ্যটনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ সুৰজ সিনহাই কয় যে বাহুবলী , আৰ আৰ আৰ , কল্কী , পুষ্পা আৰু সূৰ্যবংশমৰ দৰে ব্লকবাষ্টাৰ প্ৰডাকচনকে ধৰি এই বিস্তৃত কমপ্লেক্সত ৩৫০০ৰো অধিক ছবিৰ শ্বুটিং কৰা হৈছে । দৰ্শনাৰ্থীসকলে চিনেমাৰ এনে ছেটৰ মাজেৰে খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধৰ লগত সংগতি ৰাখিও ৰামোজী ফিল্ম চিটিয়ে ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ১৫ নৱেম্বৰলৈ আয়োজন কৰিছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । এইবাৰ বিশেষ দশেৰাৰ পৰা দীপাৱলীলৈ কাৰ্নিভাল আয়োজন কৰিব । এই মহোৎসৱৰ সময়ছোৱাত আকৰ্ষণীয় স্থান পুৱা ৯ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ খোলা থাকিব । দিনত কাৰ্নিভেল পেৰেড, লাইভ মিউজিক, নৃত্য প্ৰদৰ্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সজ্জাগত আলোকসজ্জা আৰু পাৰিবাৰিক মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থা থাকিব । ফাণ্ডুস্তানকে ধৰি শিশুৰ আকৰ্ষণ স্থানসমূহো এই উদযাপনৰ অংশ হ’ব ।
সিনহাই পুনৰ কয় যে ফিল্ম চিটিয়ে পশ্চিম বংগৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ বাবে দুদিন বা তিনিদিনীয়া ছুটী কেনেদৰে পালন কৰিব তাৰো ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে । পৰ্যটকে এদিন ৰামোজী ফিল্ম চিটিত থাকি সকলো উপভোগ কৰাৰ লগতে বাকী সময় হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণৰে সময় কটোৱাৰো সুবিধা উপলব্ধ হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:ৰামোজী ৰাওৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনাই অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি
ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী : তেলুগু ভাষীৰ হৃদয়ত বাস কৰা স্বপ্নদৰ্শীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
দূৰদৰ্শী, নিৰ্ভীক সাংবাদিক, সফল উদ্যোগী ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
'সূৰ্যবংশম'ৰ পৰা 'কল্কি'— ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অমিতাভ বচ্চন