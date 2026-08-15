ৰামোজী ফিল্ম চিটিটো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন, পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰএফচিৰ পৰিচালন সঞ্চালকে
হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিটো ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
Published : August 15, 2026 at 6:38 PM IST
হয়দৰাবাদ: বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতৰ আজি স্বাধীনতা দিৱস ৷ ব্ৰিটিছ অধীনৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱা আজি ৮০ সংখ্যক অতিক্ৰম কৰিলে ৷ দেশৰ প্ৰতিটো কোণতে শনিবাৰে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে ৷ দেশভক্তিমূলক গীতেৰে মুখৰিত দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত ৷ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটি চমুকৈ আৰএফচিটো ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী চেৰুকুৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ লগে লগে বাজি উঠিল ৰাষ্ট্ৰীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৷ যিহেতুকৈ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ৰচনা কাল এই বৰ্ষত ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ যাৰ বাবে পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ গোৱা হয় ।
ইটিভিৰ সঞ্চালক সুজয়, ৰামোজী গ্ৰুপৰ মানৱ সম্পদৰ সভাপতি এ গোপালা ৰাওৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী, ৰামোজি গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ কৰ্মচাৰী আৰু পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰীয়ে ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ কৰ্মচাৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰামোজী ফিল্ম চিটি ৷ বিশাল ছবিৰ চেটৰ সৌজন্যত ইয়াৰ অনন্য অভিজ্ঞতাৰ বাবে অগণন পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । ইফালে পূৰ্বে শনিবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঐতিহাসিক লালকিল্লাত দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৷
পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে দেশসবাসীক সম্বোধন কৰি Gen-Z, অলিম্পিক আদি বিষয়ত গুৰুত্ব মন্তব্য প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰত শক্তিশালী দাবীদাৰ : লালকিল্লাত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে