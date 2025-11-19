ETV Bharat / bharat

ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা: চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিলেও মনৰ দৃষ্টিৰে জগত জয় কৰা শ্ৰীকান্ত বল্লাৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী

জন্মোতেই যদি আপুনি এক প্ৰত্যাহ্বান লৈ আহে আপুনি কি কৰিব ? আপুনিও শ্ৰীকান্ত বল্লা হওক । আপুনিও প্ৰত্যাহ্বানবোৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰক ।

Ramoji Excellence Awards
শ্ৰীকান্ত বল্লা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 2:51 PM IST

14 Min Read
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে যুৱ আদৰ্শ (Youth Icon) শাখাত প্ৰথম ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰে বিখ্যাত উদ্যোগী তথা সমাজ সংস্কাৰক শ্ৰীকান্ত বল্লাই ।

ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত এক অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা বিভিন্ন শাখাৰ সাতগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকৰ ভিতৰত তেৱোঁ এগৰাকী ।

১৯৯১ চনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এখন দুৰ্গম গাঁৱত দৃষ্টিহীনভাৱে জন্মগ্ৰহণ কৰা বল্লাই জীৱনত নানা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো মেছাচুছেটছ ইনষ্টিটিউট অব টেকন’লজীত (Massachusetts Institute of Technology, MIT) নামভৰ্তি কৰা প্ৰথমজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁ ফ'ৰ্বছ এছিয়াৰ ৩০ বছৰৰ তলৰ ৩০ গৰাকীৰ তালিকাতো স্থান লাভ কৰে ।

২০১২ চনত ৩৩ বছৰীয়া শ্ৰীকান্ত বল্লাই পৰিৱেশ অনুকূল, প্ৰাকৃতিকভাৱে পচনযোগ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানী ব’লেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । লগতে এই কোম্পানীটোত ৫ শতাধিক লোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰে এক চতুৰ্থাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম । ইটিভি ভাৰতৰ নিছাৰ ধৰ্মৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বল্লাই তেওঁৰ উদ্যোগী দৃষ্টিভংগী আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ।

সাক্ষাৎকাৰটোৰ এক সম্পাদিত অংশ ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে

ইটিভি ভাৰত : আপোনাৰ চৌদিশে অতি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আৰু শক্তি আছে । এইটো কেনেকৈ বজাই ৰাখে ? আপোনাৰ এই শক্তিৰ ৰহস্য কি ?

শ্ৰীকান্ত : মই ভাবোঁ যে মই জন্মৰ পৰাই যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ, যোৱা তিনিটা দশকত মোৰ চৌপাশে যি বৈষম্য দেখি আহিছোঁ, সেইবোৰে মোক ইতিবাচক কৰি তুলিছে আৰু এক সজীৱ শক্তি কঢ়িয়াই আনিছে ।

যেতিয়াই মই কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হওঁ, তেতিয়াই মই সেইটো এটা সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ । মই উত্তেজিত হৈ পৰোঁ । যেতিয়াই মানুহে মোক কয় যে মই কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াই মই তেওঁলোকক ভুল প্ৰমাণিত কৰিবলৈ মোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ । তেনেকৈয়ে মই নেতিবাচকতাক ইতিবাচকতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ । মানুহে এবাৰ লগ পাই মোৰ লগত সময় কটালেই মোৰ শুভাকাংক্ষী হৈ পৰে । আটাইতকৈ নেতিবাচক মানুহ বা আটাইতকৈ অগ্ৰাহ্য মানুহবোৰো মোৰ জীৱনৰ প্ৰিয় বন্ধু হৈ পৰিব । সেইটোৱেই মোৰ মন্ত্ৰ হৈ আহিছে । কোনোবাই যেতিয়াই কয়, শ্ৰীকান্ত, তুমি এই কাম কৰিব নোৱৰা, মই তেওঁলোকৰ ফালে চাই কওঁ, মই এইটো কৰিব পাৰোঁ ।

ইটিভি ভাৰত : আপুনি আছিল প্ৰথমজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ, যিয়ে মেছাচুছেটছ ইনষ্টিটিউট অব টেকন’লজূত (এম আই টি) নামভৰ্তি কৰিছিল, যিটো এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি । এম আই টিত আপোনাৰ কিছু অভিজ্ঞতা স্মৰণ কৰিব পাৰিবনে ?

শ্ৰীকান্ত : মই ইয়াক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব বা প্ৰাপ্তি বুলি স্মৰণ নকৰো । কিন্তু মই ক’ব পাৰোঁ, ই এক নতুন আৰম্ভণি । কাৰণ ভাৰতৰ পৰা বিশেষকৈ দৃষ্টিহীন বা প্ৰত্যাহ্বান থকা লোকে শীৰ্ষত থকা ঠাইলৈ যোৱাৰ সপোন কেতিয়াও নেদেখে । কিন্তু মই তাত উপস্থিত হ’বলৈ সক্ষম হ’লোঁ ৷ ভাৰতত পঢ়িবলৈ মোৰ ঠাই নাছিল । যেতিয়া মই আই আই টি, বি আই টি এছ পিলানিছ আৰু কোচিং ইনষ্টিটিউটত আবেদন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে মোক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছিল । সেই প্ৰত্যাখ্যানটো মোৰ বাবে প্লাছ পইণ্ট হৈ পৰিল । মই এম আই টিত পঢ়িলোঁ । কাৰণ সেইখন ঠায়েই হৈছে তেনেকুৱা, যিয়ে আপোনাক আপুনি যেনেদৰে আছে তেনেদৰেই গ্ৰহণ কৰে ।

Ramoji Excellence Awards
শ্ৰীকান্ত বল্লা (ETV Bharat)

মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো প্ৰত্যাখ্যানে আচলতে মোক এখোপ ওপৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল । যদি মই সেই প্ৰত্যাখ্যানবোৰৰ আগতীয়াকৈ মুখামুখি নহ’লোহেঁতেন, তেন্তে আজি আপোনাৰ লগত বহি এনেদৰে কথা পাতি থাকিব পাৰিলোঁহেঁতেন বুলি মই নাভাবো । গতিকে মই সঁচাকৈয়ে বিফলতাক সকলোৰে সফলতাৰ এক শিলাস্তম্ভ বুলি গণ্য কৰোঁ । যেতিয়ালৈকে কোনো বিপৰ্যয় দেখা নাপায়, কোনো কষ্ট দেখা নাপায়, তেতিয়ালৈকে একো লাভ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ মই অনুভৱ কৰোঁ বিলাসিতাৰ কোলাত বহি একো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি । আচলতে আমাৰ মগজুটো অনবৰতে তৰংগায়িত হৈ থাকে, যাতে আমি কষ্টৰ সন্মুখীন হ'লেহে আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰচেষ্টা উৎপাদন কৰিব পাৰে । জীৱনত ইমান কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যে এতিয়া মোৰ বাবে ই এক নিচা হৈ পৰিছে । প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি মোৰ সঁহাৰি সদায় এনেধৰণৰ আছিল : ইয়াক পাবই লাগিব ।

ইটিভি ভাৰত : ব’লেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাক কিহে প্ৰেৰণা দিছিল আৰু আপোনাৰ ব্যক্তিগত যাত্ৰাই ইয়াৰ মিছনক কেনেদৰে গঢ় দিছিল ?

শ্ৰীকান্ত : আমেৰিকালৈ যোৱাৰ সময়ত মোৰ সন্মুখত দুটা প্ৰশ্ন আছিল- মই ভাৰতলৈ উভতি যাব লাগিব নে কৰ্প'ৰেট আমেৰিকাতে থিতাপি ল’ব লাগিব ? যেতিয়া মই সেই দুটা প্ৰশ্নলৈ চালোঁ, গোটেই জীৱনটো মোৰ সন্মুখত আহিল- মোৰ সংগ্ৰামবোৰ, বিপৰ্যয়বোৰ, প্ৰত্যাহ্বানবোৰ, আইনী যুঁজবোৰ আৰু তেতিয়া মই কেৱল ভাবিলোঁ, মোৰ ভাগ্য ভাল যে মোৰ হাতত সঠিক গুৰু, সঠিক সমৰ্থন ব্যৱস্থা আৰু সঠিক বয়সত সঠিক কামৰ সঠিক এক্সপ’জাৰ আছে । কিন্তু এনে লাখ লাখ মানুহ আছে, যিয়ে দাতাৰ সহায়ত বা কল্যাণমূলক পুঁজিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ এই সমৰ্থন নাই । মই কেৱল নিজৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ সমাজৰ বাবেও এক পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ।

মই এইটো সমাজখনক ঘূৰাই দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই সহানুভূতিৰ প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি হ’ব বিচাৰিছিলোঁ । মই সহানুভূতিত বিশ্বাস নকৰোঁ । মই ভাবোঁ সমাজত ইয়াৰ কোনো স্থান নাই । বৰঞ্চ মই সহমৰ্মিতা আৰু মমতাত বিশ্বাস কৰোঁ । কাৰণ সেইটোৱেই আপোনাক আপোনাৰ চৌপাশৰ মানুহৰ বাবে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱিকা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব ।

দয়া মানে চৌপাশৰ মানুহক কিছু টকা বা বস্তু দান কৰা নহয়, কাৰোবাক মৰ্যাদা আৰু উদ্দেশ্যৰে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিয়াটোহে । মোৰ উদ্দেশ্য আছিল যে মই জন্মতে দৃষ্টিহীন হৈছোঁ, গতিকে লাখ লাখ তেনে মানুহক যাতে মমতা আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, যাতে তেওঁলোক সকলোৱেই এই দেশৰ উৎপাদনশীল নাগৰিক হৈ পৰে । সেইটোৱেই মোক ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি সামাজিক উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰখনত কিবা এটা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।

ইটিভি ভাৰত : ৰাজকুমাৰ ৰাৱে আপোনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা বায়’পিক শ্ৰীকান্ত সন্দৰ্ভত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা জনাবনে ?

শ্ৰীকান্ত : প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মোৰ ওপৰত চিনেমা নিৰ্মাণ হৈ আছে । প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি সেই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলোঁ যদিও শেষত নোৱাৰিলোঁ । এবাৰ নিৰ্মাণৰ পিছত হৃদয়স্পৰ্শী বাৰ্তা আৰু বহুত সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ ধৰে । বহুতে কৈছিল যে কালিলৈকে তেওঁলোকৰ জীৱনটো হতাশাত আছিল যদিও আজি (চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত) তেওঁলোকে উদ্দেশ্য, দিশ নিৰ্দেশনা, ইতিবাচকতা আৰু শক্তি বিচাৰি পাইছে । সেই মন্তব্যবোৰ শুনি মই ভাবিলোঁ, বাহ! সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা হৈছে নেকি ? ইমানবোৰ মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিছোঁনে ? ই মোক মনত পেলাই দিলে যে এইটোৱেই কাৰণ যাৰবাবে মই জন্ম লৈছোঁ, এইটো কাৰণতেই মই জীয়াই আছোঁ, মানুহৰ চাৰিওফালে সহমৰ্মিতা আৰু সবলীকৰণ বিয়পাই দিবলৈ মই আহিছোঁ ।

মোৰ জন্মৰ সময়ত মানুহে কৈছিল : তোমাৰ বাবে এই পৃথিৱী নহয় । সেইটোৱেই আছিল মোৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান । মই ইয়াক অতিক্ৰম কৰিলোঁ এনেদৰে কৈ যে ময়েই একমাত্ৰ, যি ইয়াত থাকিব পাৰোঁ । মই জন্মোতে নিশ্চিতভাৱে চকুৰ দৃষ্টিশক্তিহীন হৈ জন্ম লৈছিলোঁ হয়, কিন্তু অন্তৰ্দৃষ্টিহীন নহয় । আৰু এইটোৱেই হৈছে সেই দৃষ্টিশক্তি যিয়ে আমাক জীৱনত লাভৱান হ’বলৈ দিব ।

ইটিভি ভাৰত : আপুনি এনে এটা কোম্পানী গঢ়ি তুলিলে যিয়ে সামাজিক উদ্দেশ্য আৰু লাভৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই ভাৰসাম্য কেনেকৈ বজাই ৰাখে ?

শ্ৰীকান্ত : ই এক জটিল সমীকৰণ । যেতিয়া মই সামাজিক উদ্যোগৰ এই ধাৰণাটোৰ বিষয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ আগত ইয়াক দাঙি ধৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানুহে মোক লৈ হাঁহিছিল । তেওঁলোকে কৈছিল, আপুনি এজন মূৰ্খ, আপুনি সেয়া কৰিব নোৱাৰে । আপুনি ৰিচাইক্লিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কৰাৰ কথা কৈছে । সেয়া জাবৰৰ বাহিৰে আন একো নহয় । চিনেমাখনত দেখাৰ দৰে এটা সংলাপ আছে : অব তক তু অন্ধা থা, অব গণ্ডা ভি হো যায়েগা (এতিয়ালৈকে আপুনি অন্ধ, কিন্তু এতিয়া আপুনি লেতেৰাও হ’বলৈ গৈ আছে) । মই কৈছিলোঁ, মই অন্ধ, কিন্তু কেতিয়াও লেতেৰা হ’ব নোৱাৰোঁ । বিনিময়ত মই যে জাবৰৰ স্তূপ লৈ সোণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ সেই কথা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ ।

মই তেতিয়া জানিছিলোঁ যে সামাজিক উদ্যোগৰ ধাৰণাটোৱে নিশ্চিতভাৱে কাম কৰিব, কিন্তু ১২ বছৰ পূৰ্বে তাক কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল । এতিয়া সকলোৱে DEI (diversity, equity and inclusion- বৈচিত্ৰ্য, সমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ) কথা কয় । যেতিয়া মই কৰ্প'ৰেটলৈ আহিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ, ডি ই আই প্ৰেকটিচ কৰক, তেতিয়া মানুহে ক’লে, নাই! এইটো এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ ধাৰণা । কিন্তু এতিয়া ই তেওঁলোকৰ মূল শক্তি হৈ পৰিছে । কোনেও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক নিযুক্তি দিয়া নাছিল । গতিকে তিনিটা স্তম্ভত কাম কৰি মই এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ।

মই আৱৰ্জনা আৰু বহনক্ষম সামগ্ৰীৰ পৰা কিবা এটা সুন্দৰ বস্তু সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ, যিবোৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে; সমাজৰ প্ৰান্তীয় লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাসকলক সুযোগ প্ৰদান কৰিব বিচাৰোঁ । চতুৰ্থ স্তম্ভ হ’ল লাভজনকতা । এই চাৰিটা কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি সেয়া মই সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ । লাভৰ হাতে-হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব । আমি সকলোকে এক ব্যাপক সমাধান দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । সেইবাবেই ব’লাণ্টত আমাৰ টেগলাইন হৈছে : ‘Where everyone counts’ ।

ইটিভি ভাৰত : ভাৰতীয় গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ীসকলে বহনক্ষম পেকেজিং সমাধানৰ প্ৰতি কিমান গ্ৰহণযোগ্য হৈছে ?

শ্ৰীকান্ত : সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে তেওঁলোক ইচ্ছুক আছিল । কাৰণ আমাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক নান্দনিকভাৱে আকৰ্ষণীয়, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন সামগ্ৰী কোনেও দিব পৰা নাছিল । আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি পচনযোগ্য আৰু পৰিৱেশ অনুকূল বিকল্প সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । আমি প্ৰতিযোগিতামূলক সামগ্ৰী আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।

উদাহৰণস্বৰূপে, যেতিয়া আপুনি প্লাষ্টিকৰ প্লেট আৰু তালপাতৰ পৰা বনোৱা প্লেটৰ তুলনা কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ মূল্যৰ সামঞ্জস্য বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । থাৰ্মোকল, ষ্টাইৰ’ফ’ম আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰা পৰিৱেশ অনুকূল বিকল্পলৈ সলনি হ’বলৈ মানুহে আগ্ৰহী হৈ উঠিছিল । বিশেষকৈ বিশ্বৰ বজাৰত আমি পচনযোগ্য বিকল্প আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে প্ৰবল চাহিদা আৰু তীব্ৰ আগ্ৰহ দেখিবলৈ পাইছোঁ ।

ইটিভি ভাৰত : ব’লেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক এটা দশকৰ বাবে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি ?

শ্ৰীকান্ত : বিগত ১২ মাহত আমি ভাৰতৰ পৰা বিশ্বলৈ গৈছোঁ । আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, কৰ্প'ৰেটকে ধৰি সকলো গ্ৰাহকক এক সামগ্ৰিক সমাধান প্ৰদান কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ খাদ্য পেকেজিং, খাদ্য পৰিবেশন আৰু খাদ্য পৰিচালনাৰ লগতে জাবৰ পৰিচালনাৰ বাবে পচনযোগ্য বিকল্প প্ৰদান কৰিছোঁ । আমি এতিয়া আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু কানাডাৰ সকলো বজাৰত পচনযোগ্য আৰু এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান কৰিছোঁ । আৰু আমি অতি সোনকালে মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ব্ৰিটেইনৰ বাবে আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।

গতিকে, আগন্তুক ২-৩ বছৰলৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ’ব এই সকলোবোৰ দেশতে আমি এক জনপ্ৰিয় নাম হ’বলৈ আগবঢ়াটো । নিশ্চিতভাৱে তাৰ পিছত আগন্তুক ১০ বছৰত আমি বিকাশৰ পিছত বিকাশেৰে এক গ্ল’বেল ব্ৰেণ্ড হ’ব পাৰিম আৰু কোম্পানীটোক পেছাদাৰীসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম । কিয়নো মই সমাজসেৱালৈ যাব বিচাৰোঁ । মই সঁচা অৰ্থত মানুহৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সেৱা কৰাৰ সঠিক সুযোগ বিচাৰি আছোঁ ।

ইটিভি ভাৰত : আপুনি ভাবেনে যে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰো বিশেষ ক্ষমতা আছে ?

শ্ৰীকান্ত : নহয় ! কিন্তু ই সদায় এই কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আপুনি আপোনাৰ অৱশিষ্ট সুবিধাবোৰক নিজৰ বিশেষ ক্ষমতালৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰে । আপুনি বিশেষ একো নহয়, আপুনি বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত নহয় আৰু আপুনি কোনো নহয় । আপুনি মাত্ৰ এজন সাধাৰণ মানুহ যাৰ এটা বা তাতকৈ অধিক অক্ষমতা আছে । ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি কল্পনা কৰিব আৰু তাৰ পৰা আগলৈ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব । তেতিয়াহে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ দুৰ্বলতাক আপোনাৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব ।

ইটিভি ভাৰত : আপুনি ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি । এই উপলক্ষে আমাৰ সৈতে আপোনাৰ চিন্তাধাৰা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰেনে ?

শ্ৰীকান্ত : এয়া এক ডাঙৰ সন্মান । ইয়াৰ বাহিৰেও মোৰ দৰে উদ্যোগীসকলৰ বাবে উদাহৰণ আৰু আদৰ্শ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এজন নায়ক স্বয়ং শ্ৰী ৰামোজী ৰাও গাৰুৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁৰ এই যাত্ৰাই আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে । কেৱল সাংবাদিকতাতে নহয়, সকলো তেলেগু উদ্যোগী আৰু বিশ্ব উদ্যোগীৰ বাবেও আদৰ্শ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ ত্যাগ কৰা এজন ব্যক্তিক মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু বিনম্ৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰাটো মোৰ সৌভাগ্যৰ কথা । গতিকে, এই সন্মানক মই সময়ৰ পূৰ্বেই মোৰ উদ্দেশ্য আৰু মোৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি এক তীক্ষ্ণ সকীয়নি হিচাপে গণ্য কৰোঁ ।

