সাংবাদিকতাৰ উদ্দেশ্য বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ: ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপক গ্ৰাম্য সাংবাদিক জয়দীপ হৰ্দিকাৰ

প্ৰখ্যাত গ্ৰাম্য সাংবাদিক তথা ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা বিজয়ী জয়দীপ হৰ্দিকাৰে তেওঁৰ যাত্ৰা আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চল সামৰি লোৱাৰ আঁৰৰ প্ৰেৰণাৰ বিষয়ে কয় ।

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপক গ্ৰাম্য সাংবাদিক জয়দীপ হৰ্দিকাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 17, 2025 at 9:41 PM IST

18 Min Read
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ওপৰত ব্যাপক বাতৰি পৰিৱেশন কৰা প্ৰবীণ সাংবাদিক, গৱেষক, লেখক জয়দীপ হৰ্দিকাৰক দেওবাৰে 'সত্য, সততা, আৰু মানৱ মনোভাৱৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰ বাবে' সাংবাদিকতাত উৎকৃষ্টতাৰ ৰামোজী উদ্বোধনী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

২০২৪ চনৰ জুন মাহত মৃত্যু হোৱা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাওৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত সন্মানিত কৰা সাতজন বঁটাপ্ৰাপকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল হৰ্দিকাৰ ।

বিগত ২৫ বছৰ ধৰি ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে হৰ্দিকৰে । তেওঁৰ কৰ্মৰাজি ইংৰাজী প্ৰতিষ্ঠিত বাতৰি কাকত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশনত প্ৰকাশ পাইছে । কৃষি দুৰ্দশা আৰু কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ কাহিনীয়ে তেওঁক ভাৰতৰ গ্ৰাম্য সাংবাদিকতাৰ এক উল্লেখযোগ্য কণ্ঠস্বৰ কৰি তুলিছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ হৰ্দিকাৰে এই বিষয়ত Ramrao - The Story of India’s Farm Crisis (ৰামৰাও - ভাৰতৰ কৃষি সংকটৰ কাহিনী) আৰু A Village Awaits Doomsday (প্ৰলয়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা এখন গাঁও) শীৰ্ষক দুখন গ্ৰন্থও লিখিছে । তেওঁ সম্প্ৰতি নিজৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ লিখাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ নিছাৰ ধৰ্মৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত জয়দীপ হৰ্দিকাৰে তেওঁৰ কাম, ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহ, সেইবোৰ সামৰি লোৱাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰেৰণা, আৰু তেওঁৰ বাবে ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটাৰ অৰ্থ কি সেই বিষয়ে বিতংভাৱে কয় ।

সাক্ষাৎকাৰৰ কিছু অংশ:

ইটিভি ভাৰত: যি সময়ত নগৰীয়া সাংবাদিকতা আৰু সাহিত্যই অধিক মনোযোগ লাভ কৰিছে, সেই সময়ত আপুনি কৃষক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে বাতৰি পৰিবেশন কৰিছে । ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চললৈ কিহে আকৰ্ষণ কৰিলে ?

জয়দীপ হৰ্দিকাৰ : মই চন্দ্ৰপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদৰ্ভ অঞ্চলত) নামৰ এখন সৰু চহৰত ডাঙৰ হৈছো, য’ত মোৰ সকলো সহপাঠী গ্ৰাম্য আৰু কৃষি পটভূমিৰ আছিল । ১৯৯৬ চনত যেতিয়া মই সাংবাদিকতাত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ওলাইছিলো, তেতিয়া মোৰ এজন অধ্যাপক বি সোমেশ্বৰ ৰাৱে অনুভৱ কৰিছিল যে মই এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী । তেওঁ মোক উপহাৰ দিলে পি সাইনাথৰ (এজন প্ৰখ্যাত লেখক আৰু গ্ৰাম্য সাংবাদিকতাৰ পথ প্ৰদৰ্শক) গ্ৰন্থ ‘এভ্ৰিয়নে লাভছ এ গুড ড্ৰ’ট’, যিখন সেই বছৰতে প্ৰকাশ পাইছিল । মনত আছে নাগপুৰৰ এটা সৰু চাহ ষ্টলত বহি গোটেই কিতাপখন পঢ়িছিলো । পাঁচ-ছয় ঘণ্টা বহি থাকিলোঁ ৷ মোৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২০ বছৰ । মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে সেইটো এটা নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্ত । ৰাৱে মোক এইটোও ক’লে যে এইটো মই কৰা উচিত কাম, কিয়নো তেওঁ ইয়াক প্ৰকৃত সাংবাদিকতা বুলি অভিহিত কৰিছিল । কিতাপখন পঢ়াৰ পাছত মই সাইনাথৰ কাম অনুসৰণ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ ।

মোৰ প্ৰথম সম্পাদক প্ৰয়াত এম ৱাইবোধংকৰ, তেওঁ মোৰ মেণ্টৰ আৰু গুৰুও আছিল, মোৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত মোক এক অমূল্য আহিলা যোগান ধৰিছিল । তেওঁ মোক কৈছিল যে মই যেতিয়াই লিখোঁ তেতিয়াই মই নিজকে এই প্ৰশ্নটো সুধিব লাগিব: সাংবাদিকতা কাৰ বাবে আৰু কিহৰ বাবে ?

কেইবছৰমান পিছত যেতিয়া মই স্থানচ্যুতিৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে সাংবাদিকতাৰ আন যিকোনো দিশতকৈ উদ্দেশ্য অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । নিজৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পালে বাকী সকলো ঠাইতে পৰে ।

স্থানচ্যুতি আৰু পুনৰ্বাসনৰ বিষয়টোক লৈ বহু আলোচনা আৰু বিতৰ্ক চলিছিল । এদিন সাইনাথ নাগপুৰলৈ বক্তৃতা দিবলৈ আহিছিল, মই কেনেবাকৈ তেওঁক লগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । অৱশেষত তেওঁ মোক ছত্ৰছায়াত ল’লে । তেওঁ ১৯৯৬-৯৭ চনৰ আশে-পাশে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ বাতৰি পৰিবেশন কৰি আছিল । কপাহ সমৃদ্ধ অঞ্চল বিদৰ্ভতো একেধৰণৰ আৰ্হিৰ সাক্ষী হৈ আছিলো ।

সেই সময়ত মোৰ হাতত যিমানে সম্পদ আৰু আহিলা আছিল, মই বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ । কিয় এনেকুৱা হৈছে বুজিবলৈ কৃষক, বিশেষজ্ঞ, অৰ্থনীতিবিদ, আৰু বহুতৰে লগত কথা পাতিলোঁ ।

মোৰ যাত্ৰা এইদৰেই আৰম্ভ হৈছিল যদিও গ্ৰাম্য সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰথম গুৰুতৰ আগ্ৰাসন ঘটিছিল যেতিয়া মই কে কে বিৰলা ফাউণ্ডেশ্যন মিডিয়া ফেল’শ্বিপ (২০০০ চনত) লাভ কৰিছিলো ।

সেই এবছৰ মই একেৰাহে দেশ ভ্ৰমণ কৰিলোঁ । উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বাবে স্থানচ্যুত হোৱা লোকসকলৰ কি হয় সেয়া দেখি মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ । মই ৰোমাঞ্চক কৰা নাছিলোঁ । এতিয়াও নকৰোঁ । এতিয়াও মই গ্ৰাম্য অঞ্চলক এক অনন্য অঞ্চল হিচাপে লোৱা নাই । ইয়াত ৮৩.৩ কোটিতকৈ অধিক লোক বাস কৰে । বহু ৰাজ্য, ভাষা, আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে ই অবিশ্বাস্যভাৱে বৈচিত্ৰ্যময়, বিশাল । আচৰিত কথাটো হ’ল এই অঞ্চলটোক সামৰি ল’বলৈ কোনো প্ৰতিযোগিতা নাছিল কাৰণ ইয়াৰ প্ৰতি কোনোৱে বিশেষ আগ্ৰহী যেন নালাগিল । অৱশ্যে মোৰ বাবে সেইটো আছিল মোৰ গভীৰ আগ্ৰহৰ বিষয়, আৰু এতিয়াও আছে ।

ইটিভি ভাৰত : আপুনি বৰ্তমান পিপলছ আৰ্কাইভ অৱ ৰুৰেল ইণ্ডিয়া (PARI)ৰ এজন মূল সদস্য আৰু যাযাবৰী সাংবাদিক । ই কি বুজাব পাৰিবনে ?

জয়দীপ হৰ্দিকাৰ : PARI হৈছে যুৱ, উৎসাহী, আৰু দায়বদ্ধ সাংবাদিক আৰু সম্পাদকৰ এক সজীৱ গোট, সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰাউডফাণ্ডিঙৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । ই একপ্ৰকাৰৰ বিকল্প সংবাদ মাধ্যম যিটো সাইনাথে কল্পনা কৰিছিল । চাৰিখন বেলেগ বেলেগ বাতৰি কাকতৰ সৈতে কাম কৰিছো আৰু বিশ্বাস কৰক, তেওঁৰ ভাল উদ্দেশ্য থকাৰ পিছতো ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাতৰিবোৰে পৰম্পৰাগত সংবাদ মাধ্যমত প্ৰাপ্য প্ৰাধান্য লাভ নকৰে । মই ভাবো যেতিয়া সাইনাথে মেগছেছে বঁটা লাভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ মনত এটা ধাৰণা আছিল যে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আৰ্কাইভ সৃষ্টি কৰিব লাগে । সেই ধাৰণাটো তেওঁ এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মলৈ বিকশিত কৰিছিল যিটো কেৱল ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আৰ্কাইভ নহয়, জীৱন্ত আলোচনীও । এই যাত্ৰাৰ অংশ হোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছে, ২০০৮-০৯ চনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা ২০১৪ চনত PARI আৰম্ভ হোৱালৈকে । শৈক্ষিক দিশটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । PARI য়ে সাংবাদিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, য’ত আমি গ্ৰাম্য পৰিৱেশক সম্পূৰ্ণৰূপে চাওঁ: ভাল, বেয়া, পেছা, ব্যৱসায়, বিলুপ্ত হৈ যোৱা কলা, সংস্কৃতি, আনকি অপৰাধ, কৃষি মূল্যবোধ, জাতি, আৰু লিংগ ।

ইটিভি ভাৰত : আপোনাৰ এখন কিতাপ 'A Village Awaits Doomsday (প্ৰলয়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা এখন গাঁও) চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত পদক্ষেপৰ ফলত স্থানচ্যুত আৰু নিঃস্ব কৰি তোলা লোকৰ ব্যক্তিগত কাহিনীৰ বিষয়ে লিখা হৈছে । কষ্টৰ সন্মুখীন হোৱা মানুহৰ বিষয়ে লিখি থাকোঁতে আপুনি কেনেকৈ সহানুভূতি আৰু বস্তুনিষ্ঠতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ?

জয়দীপ : তিনিটা শিকন মোৰ বৰ প্ৰিয় । এটা আহিছিল মোৰ প্ৰথম সম্পাদকৰ পৰা, তেওঁ মোক কৈছিল যে সাংবাদিকতা কাৰ আৰু কিহৰ বাবে সদায় মনত ৰাখিব লাগে । দ্বিতীয়টো আহিছিল ছাৰ মাৰ্ক টুলি (এজন ব্ৰিটিছ সাংবাদিক)ৰ পৰা যেতিয়া মই ফেল’শ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ ফেলো আছিলো । তেওঁ আমাক কৈছিল যে আমি কাহিনী নহয়, কাহিনীকাৰহে সদায় মনত ৰাখিব লাগে । তৃতীয় পাঠটো আহিছিল সাইনাথৰ পৰা । আমাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁক সুধিলোঁ যে সম্পাদকসকলে এই কাহিনীবোৰ কিয় দেখা নাপায় । তেওঁ উত্তৰ দিলে, 'হৃদয় নাথাকিলে চকুৱে কাহিনীটো দেখা নাপায় ।'

তেওঁ সহানুভূতি আৰু মমতাৰ কথা কৈছিল, যিবোৰ মূল মূল্যবোধ যিয়ে মানুহক ভাল কৰি তোলে । আন আন কথা যেনে ৰিপ’ৰ্ট কৰা মূল্যবোধ আৰু শিল্পও গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সহানুভূতি মোৰ লগত সদায় থকা বুলি ভাবো । আৰু মই ভাবো মোৰ লালন-পালনেও ইয়াত ভূমিকা লৈছিল । মোৰ মা বৰ দয়ালু আৰু সহানুভূতিশীল । মই ভাবো এই সকলোবোৰে মোক মানুহৰ প্ৰতি ভালদৰে সহানুভূতিশীল হোৱাত সহায় কৰে । মানুহৰ স্বাৰ্থ নাথাকিলে কাহিনী লিখা নাই ।

উদাহৰণস্বৰূপে, "Ramrao - The Story of India’s Farm Crisis লিখি থাকোঁতে ৰাম ৰাও আৰু তেওঁৰ জীয়েকক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখিবলৈ অনুমতি দিবলৈ মোক পতিয়ন নিয়াবলৈ মোৰ দুবছৰ সময় লাগিল । বিদৰ্ভৰ এখন পিছপৰা গাঁৱত বাস কৰে, য'ত তেওঁলোকে বহু সমস্যা, আৰ্থিক কষ্টৰ সৈতে যুঁজি থাকে । জীৱন শেষ কৰাৰ এক অতি গুৰুতৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰা তেওঁ এইমাত্ৰ ওলাই আহিছে । আৰু ইয়াত মই, তেওঁলোকক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিয়ক । মই তেওঁলোকৰ আস্থা লাভ কৰাৰ উপায় বিচাৰিব লাগিছিল আৰু লগতে তেওঁলোকক জনাব লাগিছিল যে মই এই কামটো নিজৰ বাবে কৰা নাই, মই খ্যাতি বা ধন নিবিচাৰো । কাহিনীটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ বাবেই এই কাম কৰিছো । কাৰণ, পৃথিৱীয়ে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামবোৰ বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন । সমাজ সদায় ধুনীয়া নহয় । ইয়াৰ ধূসৰ আৰু গাঢ় ৰঙৰ ছাঁও আছে । সেই কাহিনীবোৰো আমি ক’ব লাগিব ।

ইটিভি ভাৰত : এজন লেখক আৰু সাংবাদিক হিচাপে আপোনাৰ কাহিনী কোৱাৰ দৃষ্টিভংগী বাতৰি বা কিতাপৰ পৰা কেনেদৰে পৃথক ?

জয়দীপ : মই ভাবো এখন কিতাপ বা দীঘলীয়া কাহিনী এটা 5WH পদ্ধতিৰ বাহিৰলৈ যাব লাগিব । আখ্যান লিখাটো মোৰ সঁচাকৈয়ে আগ্ৰহৰ বিষয় আৰু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । ইয়াৰ বাবে অতি সযতনে পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন, দৃশ্য আৰু ক্ৰমৰ মাজেৰে কাহিনী এটা কোৱা । বিষয়টোৰ পৰা সঁচাকৈয়ে বিচ্যুত হ’ব নোৱাৰি; কথাবোৰ কাল্পনিক কৰিব নোৱাৰি । কি উন্মোচিত হৈছে লিখিব লাগিব । অৰ্থাৎ কাহিনীটোৰ ট্ৰেজেক্টৰী বুজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত বহুদিন থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।

উদাহৰণস্বৰূপে, ৰামা ৰাওৰ লগত মোৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাছিল, কাৰণ ই কল্পকাহিনী নহয় । গতিকে এদিন মই তেওঁক সুধিলোঁ: আপুনি ভাবিছেনে যে আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ? তেওঁৰ উত্তৰটোৱেই হৈ পৰিল মোৰ কিতাপখনৰ সামৰণি । তেওঁ ক'লে: "পুৰণি ঋণ গুচি যাব আৰু নতুন আহিব। সম্ভৱতঃ, মই ঋণত মৰিম ।"

অকল্পকাহিনীত আপুনি সাহিত্যিক কাহিনী কোৱাৰ দক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰি কোনো বিশেষ যাত্ৰা বা আপোনাৰ সন্মুখত উন্মোচিত হোৱা কোনো বিশেষ কাহিনীক বৃদ্ধি কৰে । এই অৰ্থত ই বহুত বেলেগ । যিকোনো ভাল অকল্পনীয় দীঘলীয়া প্ৰবন্ধৰ বাবে এটা আখ্যান, চৰিত্ৰ, আৰু এটা যাত্ৰাৰ প্ৰয়োজন । কাৰণ কল্পকাহিনী সাধাৰণতে ক্ৰিয়া বা নিষ্ক্ৰিয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিবা এটা হয় । গতিকে, মই ভাবো এই অৰ্থত, ই এটা সাধাৰণ হাজাৰ শব্দৰ প্ৰবন্ধৰ পৰা পৃথক । আমেৰিকাৰ সাংবাদিক পল ছালোপেকৰ সাংবাদিকতা শৈলী দেখি মই সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত হৈছো, যাক তেওঁ লেহেমীয়া সাংবাদিকতা বুলি কয় । সাইনাথে ইয়াক সাংবাদিকতাৰ ব্যাখ্যাত্মক ৰূপ বুলি অভিহিত কৰিছে, য’ত আমি প্ৰসংগটো বুজিবলৈ লেহেমীয়া কৰিব লাগিব আৰু বাতৰিৰ বাহিৰলৈ গৈ প্ৰকৃত কাৰণবোৰ বুজাব লাগিব । মই ভাবো ইয়াতেই ডিজিটেল সাংবাদিকতাৰ ভৱিষ্যত নিহিত হৈ আছে ।

ইটিভি ভাৰত : ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিক কেন্দ্ৰ কৰি কথোপকথন গঢ় দিয়াত আঞ্চলিক সাংবাদিকতাই কি ভূমিকা পালন কৰে বুলি আপুনি ভাবে ?

জয়দীপ : ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমলৈ চালে ইয়াক বহুলাংশে মহানগৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, কিন্তু ভাৰত এখন বিশাল দেশ । মই কমেও ৩০-৪০টা মূল অঞ্চল গণনা কৰিব পাৰো যিবোৰ কোনো এটা দিনৰ কভাৰেজত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় । বিহাৰৰ নিৰ্বাচন মাত্ৰ অনুষ্ঠিত হ’ল । অঞ্চলবোৰৰ বিষয়ে, ৰাজনৈতিক ভোটদানৰ বিষয়ে, আৰু চূড়ান্ত গণনাৰ বিষয়ে আমি জানো । কিন্তু আমি সীমাঞ্চলৰ পৰা বাতৰি পঢ়ো নেকি ? আমি নপঢ়ো । আমি উত্তৰ কৰ্ণাটকৰ বাতৰি পঢ়ো নেকি? আমি নপঢ়ো । আমি নিয়মিতভাৱে মাৰাথৱাদাৰ বাতৰি পঢ়োনে ? আমি নপঢ়ো । আমি ৰায়লাসীমাৰ পৰা খবৰ পঢ়োঁ নেকি? আমি নপঢ়ো । তাত সাংবাদিক আছে নেকি ? হয়, ৰিপ’ৰ্টাৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোক বিট ৰিপ’ৰ্টাৰ । গতিকে মই ভাবো আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বা অঞ্চলৰ পৰা বাতৰি পৰিৱেশন কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে এক মূল অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে ।

PARI ত আমাৰ সীমিত সম্পদৰ সৈতে আমি দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কৃষি-পৰিৱেশ অঞ্চলৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন দিওঁ । সেই অৰ্থত মই এজন আঞ্চলিক সাংবাদিক । পছন্দ অনুসৰি মই নাগপুৰত থাকিলোঁ কাৰণ মই বাতৰিৰ ওচৰত আছিলো । মই সহজেই ওড়িশা, মধ্যপ্ৰদেশ, চত্তীশগড়, গুজৰাট, আৰু তেলেংগানা পাব পাৰো, কিয়নো এই ৰাজ্যসমূহত এনে কিছুমান অঞ্চল আছে যিবোৰৰ ৰিপৰ্ট কম । জলবায়ু আৰু বনাঞ্চল সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰে ভৰা জনজাতীয় জীৱনেৰে ভৰা এই অঞ্চল । মই কোনো প্ৰান্তীয় কণ্ঠ নহয় । কিন্তু মোৰ কণ্ঠটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মোৰ দৃষ্টিভংগী বহল । দিল্লী বা মুম্বাইৰ পৰা ভাৰতক চোৱা নাই । মই ভাৰতক সৰু সৰু স্থানৰ পৰা চাওঁ আৰু তাৰ পিছত বুজি পাওঁ দেশখন কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিছে ।

ইটিভি ভাৰত : গ্ৰাম্য দুৰ্দশাৰ প্ৰতি আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী গভীৰভাৱে সলনি কৰা কোনো এটা ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবনে ?

জয়দীপ : এনে বহু অভিজ্ঞতা আছে । মনলৈ অহা এটা ঘটনা মোৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী ২৩-২৪ বছৰীয়া মহিলাৰ সৈতে জড়িত । ছমহীয়া কেঁচুৱা আৰু তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তান । মই তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছিলো, আৰু তেওঁৰ কান্দি আছিল কাৰণ তেওঁৰ স্বামীয়ে শেহতীয়াকৈ আত্মহত্যা কৰিছিল । তেওঁ কয়: "চাওক, মই আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰো । মোৰ সন্তানবোৰ বহুত সৰু হোৱাৰ বাবে মই মৰিব নোৱাৰো । মই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে সিহঁত কমেও ১৮ বছৰ বয়সলৈকে ডাঙৰ হয় । তাৰ পিছত মই শান্তিৰে মৰিব পাৰিম, কিন্তু সিহঁতক ডাঙৰ হৈ দায়িত্ব ল'বলৈ ১৫-২০ বছৰ সময় লাগিব । গতিকে মই তেওঁলোকৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগিব । আৰু সমাজে মোক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে ।"

কৃষি সংকট কেৱল অৰ্থনৈতিক বিষয় নহয় । ইয়াৰ বহুতো গাঁথনিগত দিশ আছে । মই মাত্ৰ মাৰাথৱাদাৰ পৰা উভতি আহিলোঁ, য’ত মই ধৰাশিৱৰ কাৰি নামৰ এখন গাঁও ভ্ৰমণ কৰিলোঁ । মই ভাবিছিলো মাত্ৰ এজন কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু দেখা গ’ল যে যোৱা ২৪ মাহত সেই একেখন গাঁৱতে ৩০ টা আত্মহত্যা হৈছে । কিয় এনেকুৱা হৈছে বুজিবলৈ সেই গাঁওখনলৈ বাৰে বাৰে যাব লাগিব বুলি ভাবো ।

ইটিভি ভাৰত : অহা দশকত ভাৰতৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ বিকাশ কেনেকুৱা হ’ব বুলি আপুনি ভাবে ?

জয়দীপ : এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে বিভিন্ন কাৰণত গণ প্ৰব্ৰজনৰ আশা কৰিছোঁ । বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলে গ্ৰামাঞ্চলত থাকিব বিচৰা নাই বুলি মই ভাবো । গতিকে এনে কিছুমান অঞ্চল থাকিব য’ত পানীৰ অভাৱ হ’ব । যদিহে গ্ৰাম্য ভাৰতে পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰে, তেতিয়ালৈকে ভাৰতে আকাংক্ষা কৰা স্তৰত সমৃদ্ধিশালী হ’ব পাৰিব বুলি মই নাভাবো । মই ভাবো ইতিমধ্যে এইটো এটা অতি তিৰ্যক বিকাশ হ’ব । যদি এজন কৃষকৰ বাৰ্ষিক গড় আয়, ধৰক, মাত্ৰ ২০,০০০-৩০,০০০ টকা হয়, তেন্তে আগন্তুক ৫০ বছৰত উন্নত দেশ বুলি মই গণ্য কৰিব নোৱাৰো । আমি সামূহিকভাৱে কি প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব ।

আমাক এটা প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন কাৰণ, জানেনে, যেতিয়াই আপুনি কোনো গাঁৱলৈ যায়, তেতিয়াই আপুনি যুৱক-যুৱতীক দেখা নাপায় । এতিয়া সামাজিক অসুস্থতা । এই সমগ্ৰ সংকট, ৩০ বছৰৰ পাছত, ৩০ বছৰ ধৰি চলি আছে যেতিয়া আমি দেখিছো যে গ্ৰাম্য অঞ্চল, বিশেষকৈ বৰষুণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বোজা ভোগ কৰিছে । এতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তান বিয়া পাতিবলৈ অক্ষম । মই ভাবো আগন্তুক পাঁচ বছৰত এয়া এক বৃহৎ সামাজিক সংকটলৈ পৰিণত হ’ব । আমাক আৰু সাংবাদিক লাগে, সাৱধান নীতি লাগে, হঠাৎ কোনো জোকাৰণিৰ প্ৰয়োজন নাই । আমাক দীৰ্ঘম্যাদী নীতিগত স্থিতিশীলতা আৰু সাধাৰণ ড’লৰ বাহিৰেও ৰাজ্যৰ জড়িততা, ১৫০০ বা ২০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজন ।

ইটিভি ভাৰত : গ্ৰাম্য প্ৰতিবেদনত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ আগ্ৰহী সাংবাদিকসকলৰ বাবে আপোনাৰ পৰামৰ্শ ?

জয়দীপ : গ্ৰাম্য প্ৰতিবেদন অবিশ্বাস্যভাৱে দাবীদাৰ যদিও সমানেই শিক্ষামূলক । মই ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় এখনত পঢ়াওঁ । মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এটা ক্ষেত্ৰত আঁঠু লৈ থাকিবলৈ আৰু 5W1H ৰ বাহিৰেও মানৱ কাহিনী ক’বলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ । সৰু চহৰৰ পৰা অহাসকলৰ বাবে গ্ৰাম্য প্ৰতিবেদন অধিক স্বাভাৱিকভাৱে আহিব পাৰে । তেওঁলোকে হয়তো গ্ৰাম্য প্ৰতিবেদনক এক গুৰুতৰ বিষয় হিচাপে ল’ব পাৰে । তেওঁলোকে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, সংস্কৃতি, কলা, আৰু বহুতো দিশৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন দিব পাৰে ।

ইটিভি ভাৰত : ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল সামৰি লোৱা এগৰাকী সাংবাদিক আৰু সাহিত্যিক হিচাপে ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটাৰ অৰ্থ আপোনাৰ বাবে কি ?

জয়দীপ : সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে হঠাতে মোৰ মনলৈ আহিল । খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ফোন কৰা ব্যক্তিজনক ক’লোঁ যে সেই সময়ত মোৰ ভাগৰ আৰু হতাশ অনুভৱ হৈছিল । বিশেষকৈ সৰু চহৰত থাকিলে সদায় কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । সুযোগ সীমিত, আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ সম্পদৰ অভাৱ । কিন্তু অধ্যৱসায় কৰিব লাগিব । এই বঁটাটো এনে এটা সময়ত দিয়া হৈছে যেতিয়া মই মোৰ সাংবাদিকতা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবি আছিলো । বৰ হতাশ অনুভৱ কৰি আছিলো । জুৰী আৰু গোটৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ কোনো শব্দ নাই । মোৰ বাবে এইটোৱে বহুত বুজায় । মোৰ কামক স্বীকৃতি পোৱাটোও উৎসাহজনক । আঞ্চলিক সাংবাদিকতাৰ অন্যতম অগ্ৰণী প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিয়ে মোক আৰু অধিক সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

