সমাজৰ প্ৰকৃত নায়কসকলক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা

সমাজৰ প্ৰকৃত নায়কসকলক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা
এই বঁটাই ৰামোজী ৰাওৰ সেৱা, পেছাদাৰী উৎকৰ্ষতা, মানৱতা আৰু ভাৰতৰ জীৱন্ত মনোভাৱক স্বীকৃতি দিয়াৰ সপোনক বাস্তবায়িত কৰে ।
Published : November 17, 2025 at 8:49 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে দেওবাৰে কয় যে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰ দ্বাৰা সমাজৰ প্ৰকৃত নায়ক আৰু সাহসী, মানৱতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে নীৰৱে জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰা ব্যক্তিসকলক সন্মান জনোৱা হয় ।
হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ মৰমৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰামোজী ৰাও গাৰু আছিল দূৰদৰ্শী আৰু অসাধাৰণ ব্যক্তিৰ অধিকাৰী । এজন নেতা যিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে সাধাৰণ মানুহে উদ্দেশ্য আৰু অনুশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'লে অসাধাৰণ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ (ৰামোজী ৰাও) আমাক দেখুৱাইছিল যে উদ্যম আৰু নৈতিকতা একেলগে থাকিব পাৰে, আৰু ব্যৱসায়েৰে সদায় এক উচ্চস্তৰৰ সেৱা কৰিব লাগে - জনসাধাৰণ আৰু জাতিৰ প্ৰগতিৰ বাবে । তেওঁ আমাক প্ৰায়ে সোঁৱৰাই দিছিল যে নৈতিকতা অবিহনে উদ্যোগ শূন্য আৰু সেৱা অবিহনে সফলতা নাথাকে । সেই আদৰ্শই কেৱল ৰামোজী গ্ৰুপকে নহয়, তেওঁৰ সৈতে কাম কৰা আৰু তেওঁৰ আদৰ্শৰ পৰা শিকি অহা প্ৰজন্মৰ লোকসকলকো গঢ় দিছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰায় ৯০০ টা প্ৰফাইলৰ ওপৰত কঠোৰ পৰীক্ষণৰ অন্তত প্ৰতিগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা হৈছে গ্ৰুপটোৰ "(শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ) কালজয়ী মনোভাৱৰ প্ৰতি বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই বঁটাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ প্ৰকৃত নায়ক, সাহসী, মানৱতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে সমাজক নীৰৱে প্ৰভাৱিত কৰা ব্যক্তিসকলক সন্মান জনাইছো ।"
ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে কয়, "প্ৰতিজন বঁটাপ্ৰাপকক ৯০০ ৰো অধিক প্ৰফাইলৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু আমি আজি যিবোৰ নীতি পালন কৰিছো সেইবোৰ একে নীতিকে প্ৰতিফলিত কৰে - আমাৰ অধ্যক্ষই এৰি থৈ গৈছে - আবেগৰ সৈতে উদ্দেশ্য, দয়াৰ সৈতে সাহস আৰু নিস্বাৰ্থতাৰ সৈতে সেৱা ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ৭ গৰাকী বঁটাপ্ৰাপকৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী মহিলা । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যুঁজ দিয়া শ্ৰী ৰামোজী ৰাওক ই আনন্দিত কৰিলেহেঁতেন । তেওঁ কয়, "আমি এইটোও লক্ষ্য কৰি সুখী যে এইবাৰ বঁটাপ্ৰাপক ৭ গৰাকীৰ ভিতৰত ৪ জন মহিলা । এই কথাই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষক (শ্ৰী ৰামোজী ৰাও) গভীৰভাৱে আনন্দিত কৰিলেহেঁতেন । গোটেই জীৱন তেওঁ নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে যুঁজিছিল, তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ বাবে যুঁজ দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰিছিল । ই ৰামোজী গ্ৰুপৰ এক দৰ্শন হৈ পৰিছিল যে এখন প্ৰগতিশীল সমাজৰ বাবে মহিলাৰ নেতৃত্ব আৰু অংশগ্ৰহণ অপৰিহাৰ্য । আজিৰ বঁটাসমূহে সেই বিশ্বাসক সুন্দৰভাৱে পুনৰ দৃঢ় কৰে ।"
বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে গ্ৰুপে তেওঁলোকৰ কামত ভাৰতৰ জীৱন্ত মনোভাৱ "শক্তিশালী, নিস্বাৰ্থ আৰু আশাৰে ভৰা" দেখিছে । তেওঁ লগতে কয় যে এটা পৰিয়াল আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গ্ৰুপটোৱে ইয়াক নিজৰ কৰ্তব্য আৰু ভাগ্য দুয়োটা হিচাপে ল'ব, শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ "মংগল, পেছাদাৰী উৎকৃষ্টতা আৰু মানৱতাৰ সেৱাক স্বীকৃতি দিয়া"ৰ সপোনক আগুৱাই নিব ।
তেওঁ কয়, "আমি এইটোক এক নিৰন্তৰ অভিযান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মনস্থ কৰিছো, প্ৰতি বছৰে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ দেশৰ পৰা অধিক পৰিৱৰ্তনকাৰীক বিচাৰি সন্মান জনোৱা হ'ব...সেইটোৱেই হ'ব প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষৰ (শ্ৰী ৰামোজী ৰাৱে) আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আদৰ্শসমূহক জীয়াই ৰখাৰ আমাৰ উপায় ।"