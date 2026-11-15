ETV Bharat / bharat

ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ বঁটা

সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ সভা ৷ সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব ৷

Second Edition Of Ramoji Excellence Awards
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 8:39 PM IST

|

Updated : November 15, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ আজি(দেওবাৰ) ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷

ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' (Ramoji Excellence Awards) প্ৰদান সভা অনুষ্ঠিত হ'ব । সোমবাৰে বিয়লি ৫.৩০ বজাৰ পৰা বিজয়ৱাড়াৰ ড৹ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ।

বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হ'ব ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৷ তদুপৰিও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব ৷

উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।

বিগত বৰ্ষত সাতগৰাকী প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিক ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই বৰ্ষত এই সংখ্যা ৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সাংবাদিকতা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, মানৱ সেৱা, কলা আৰু সংস্কৃতি, যুৱ প্ৰতিভাৱান, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, সফল মহিলা শিতানৰ উপৰিও ২০২৬ চনৰ বঁটাসমূহ শিক্ষা আৰু চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য শিতানতো প্ৰদান কৰা হ’ব ।

বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ শ শ মনোনীত ব্যক্তিৰ মাজৰ পৰা এই ৯গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । প্ৰতিগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক একোটাকৈ স্মাৰক, প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু ১০ লাখ টকাৰ নগদ ধন প্ৰদান কৰা হ’ব ।

বিগত বৰ্ষত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চি এইছ কিৰণে কৈছিল যে, ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ হৈছে ৰামোজী ৰাওৰ আদৰ্শৰ প্ৰতীক ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল, "এই বঁটাসমূহৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ প্ৰকৃত নায়কসকলক সন্মানিত কৰো, যিসকলে সাহস, কৰুণা আৰু নিষ্ঠাৰে নীৰৱে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছে ।"

Ramoji Excellence Awards
২০২৫ বৰ্ষৰ ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা প্ৰাপকসকল (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কৈছিল, "আমাৰ প্ৰিয় অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাও আছিল এগৰাকী দূৰদৰ্শী আৰু অসাধাৰণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তি । তেওঁ এনে এজন নেতা আছিল যিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে লক্ষ্য আৰু অনুশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'লে সাধাৰণ মানুহেও অসাধাৰণ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে । ৰামোজীয়ে দেখুৱাইছিল যে উদ্যোগ আৰু নৈতিকতা একেলগে চলিব পাৰে ৷"

২০২৫ বৰ্ষৰ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰাপকসকল

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত সাতগৰাকী ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল । তেওঁলোক আছিল ক্ৰমে অমলা অশোক ৰুইয়া (গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ), শ্ৰীকান্ত বোল্লা (যুৱ আইকন), অধ্যাপক মাধৱী লতা গালি (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি), আকাশ টেণ্ডন (মানৱ সেৱা), অধ্যাপক সেতুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰী (কলা আৰু সংস্কৃতি), জয়দীপ হাৰ্দিকাৰ (সাংবাদিকতা) আৰু পল্লৱী ঘোষ (মহিলা সবলীকৰণ)।

লগতে পঢ়ক: ৰামোজী ৰাওৰ জন্ম বাৰ্ষিকী: তেলেংগানা-অন্ধ্ৰত ৱাকাথন, বাইক ৰেলীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

Last Updated : November 15, 2026 at 8:58 PM IST

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2026
AMIT SHAH AT RAMOJI AWARDS
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.