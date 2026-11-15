ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ বঁটা
সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ সভা ৷ সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব ৷
Published : November 15, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ আজি(দেওবাৰ) ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷
ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' (Ramoji Excellence Awards) প্ৰদান সভা অনুষ্ঠিত হ'ব । সোমবাৰে বিয়লি ৫.৩০ বজাৰ পৰা বিজয়ৱাড়াৰ ড৹ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ।
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হ'ব ৷
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৷ তদুপৰিও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
বিগত বৰ্ষত সাতগৰাকী প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিক ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই বৰ্ষত এই সংখ্যা ৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সাংবাদিকতা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, মানৱ সেৱা, কলা আৰু সংস্কৃতি, যুৱ প্ৰতিভাৱান, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, সফল মহিলা শিতানৰ উপৰিও ২০২৬ চনৰ বঁটাসমূহ শিক্ষা আৰু চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য শিতানতো প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ শ শ মনোনীত ব্যক্তিৰ মাজৰ পৰা এই ৯গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । প্ৰতিগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক একোটাকৈ স্মাৰক, প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু ১০ লাখ টকাৰ নগদ ধন প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বিগত বৰ্ষত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চি এইছ কিৰণে কৈছিল যে, ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ হৈছে ৰামোজী ৰাওৰ আদৰ্শৰ প্ৰতীক ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল, "এই বঁটাসমূহৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ প্ৰকৃত নায়কসকলক সন্মানিত কৰো, যিসকলে সাহস, কৰুণা আৰু নিষ্ঠাৰে নীৰৱে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছে ।"
তেওঁ লগতে কৈছিল, "আমাৰ প্ৰিয় অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাও আছিল এগৰাকী দূৰদৰ্শী আৰু অসাধাৰণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তি । তেওঁ এনে এজন নেতা আছিল যিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে লক্ষ্য আৰু অনুশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'লে সাধাৰণ মানুহেও অসাধাৰণ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে । ৰামোজীয়ে দেখুৱাইছিল যে উদ্যোগ আৰু নৈতিকতা একেলগে চলিব পাৰে ৷"
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
২০২৫ বৰ্ষৰ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰাপকসকল
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত সাতগৰাকী ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল । তেওঁলোক আছিল ক্ৰমে অমলা অশোক ৰুইয়া (গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ), শ্ৰীকান্ত বোল্লা (যুৱ আইকন), অধ্যাপক মাধৱী লতা গালি (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি), আকাশ টেণ্ডন (মানৱ সেৱা), অধ্যাপক সেতুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰী (কলা আৰু সংস্কৃতি), জয়দীপ হাৰ্দিকাৰ (সাংবাদিকতা) আৰু পল্লৱী ঘোষ (মহিলা সবলীকৰণ)।
লগতে পঢ়ক: ৰামোজী ৰাওৰ জন্ম বাৰ্ষিকী: তেলেংগানা-অন্ধ্ৰত ৱাকাথন, বাইক ৰেলীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি