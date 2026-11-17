দেশলৈ ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানৰ তুলনা কাৰো লগতে কৰিব নোৱাৰি : অমিত শ্বাহ
২০২৬ চনৰ ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছত উপস্থিত অমিত শ্বাহ ৷ শ্বাহে ৰামোজী ৰাও এক প্ৰতিষ্ঠান আছিল বুলিও কয় ৷
Published : November 17, 2026 at 3:32 PM IST
বিজয়াৱাড়া : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ দূৰদৰ্শী প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ৷ তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ কোনেও দেশৰ বাবে তেওঁৰ অৱদানৰ তুলনাই কৰিব নোৱাৰে ।
ভাৰতৰ মিডিয়া বেৰণ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ১৬ নৱেম্বৰ সোমবাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়াৱাড়াত ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷ শ্বাহে নিজৰ ভাষণত কয় যে ৰামোজী ৰাও নিজেই এক অনুষ্ঠান আছিল, যাৰ উত্তৰাধিকাৰে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো দেশক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।
শ্বাহে কয়, "ৰামোজী ৰাও এতিয়া আমাৰ মাজত নাই যদিও নিজৰ কামৰ জৰিয়তে সকলোৰে মাজত এক অনুষ্ঠান হৈ পৰে । গতিকে মৃত্যুৰ পাছতো তেওঁলোকে নিজৰ অৱদান আগবঢ়াই আছে, যিয়ে দেশক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"
বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু কয় যে ৰামোজী ৰাওৰ দৰে আন কোনেও নিজৰ জীৱনকালত দেশলৈ ইমান বৃহৎ পৰিসৰত অৱদান আগবঢ়োৱা নাই । শ্বাহে কয়, ‘‘ৰামোজী ৰাওৰ এটা ভিজন আৰু দৃঢ়তা আছিল ৷ যাৰ সৈতে তেওঁ ঈনাডু নামৰ বাতৰিকাকত আৰম্ভ কৰিছিল । আজি আমি যেতিয়া ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰো, তেতিয়া মই অনুভৱ কৰোঁ যে ৰামোজী ৰাওক কেৱল ৰামনাথ গোৱেংকাৰ লগতহে তুলনা কৰিব পাৰি, আনৰ লগত নহয় ।’’
Heartened to have presented the prestigious Ramoji Excellence Awards 2026, recognising achievements across nine different fields. This ceremony not only bears the name of a true emissary of Telugu pride, Ramoji Rao Ji, but also borrows heavily from his vision of pursuing a gold standard in excellence. Rao Ji strengthened our democracy at its core by establishing news organisations in various Indian languages. I am confident that the awardees will advance his vision. తొమ్మిది విభిన్న రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని గుర్తిస్తూ, ప్రతిష్ఠాత్మకమైన రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్–2026 ప్రదానం చేయడం ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. తెలుగు ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన శ్రీ రామోజీరావు గారి పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ పురస్కారాల వేడుక, ప్రతి రంగంలోనూ అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను సాధించాలన్న ఆయన దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తోంది.వివిధ భారతీయ భాషల్లో వార్తా సంస్థలను స్థాపించడం ద్వారా రామోజీరావు గారు మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేశారు. ఈ అవార్డు గ్రహీతలు ఆయన ఆశయాలను, దార్శనికతను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తారని విశ్వసిస్తున్నాను!— Amit Shah (@AmitShah) November 16, 2026
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ অনুষ্ঠানত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় জি কিষাণ ৰেড্ডী আৰু কিঞ্জাৰাপু ৰাম মোহন নাইডুৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মুখ্য অতিথি তথা সন্মানীয় অতিথি, ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চি এইছ কিৰণ, মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা শৈলজা কিৰণ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালক কীৰ্তি সোহানা, ইটিভি ভাৰতৰ পৰিচালক চেৰুকুৰী বৃহতী আৰু ইটিভিৰ পৰিচালক পূৰ্ণ সুজয়ে অতিথি আৰু বঁটাপ্ৰাপকসকলক আদৰণি জনায় ।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে শ্বাহে তেলুগু ক’ব নোৱৰাৰ বাবে উপস্থিত ৰাইজক ক্ষমা বিচাৰি হিন্দীতে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে । এই অনুষ্ঠানত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্য কুমাৰ যাদৱে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ অনুবাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে ।
Addressing the Ramoji Excellence Awards 2026 ceremony in Vijayawada, Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో ‘రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్–2026’ వేడుకలో ప్రసంగిస్తూ... https://t.co/JGv6Hd33Kn— Amit Shah (@AmitShah) November 16, 2026
ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চি এইছ কিৰণে এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ৷ শ্বাহে কয়, ‘‘গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰামোজী ৰাওক মই প্ৰথম লগ পাইছিলো ৷’’
শ্বাহে কয়, "আকস্মিকভাৱে ৰামোজী ৰাও জীক লগ পাইছিলো । নৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি আছিল । মই, চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু ৰামোজী ৰাও তাত উপস্থিত আছিলো । ইমানেই মানুহৰ ভিৰ আছিল যে মোৰ গাড়ীখন বিচাৰি পোৱা নাছিলো ৷ তেতিয়া ৰামোজী ৰাও আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মোক গুজৰাট ভৱনলৈকে লিফ্ট দিছিল । এইদৰেই তেওঁক প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিলো ৷
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়াই মই ৰামোজী ৰাওক লগ পাইছিলো, তেতিয়াই আচৰিত হৈ পৰো, কিয়নো যিজন ব্যক্তিয়ে ইমান বেছি ঠাই ভ্ৰমণ নকৰা স্বত্বেও দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঘটি থকা সকলো কথাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জানিছিল আৰু সেই বিষয়ত তেওঁ চৰ্চাও কৰিছিল ৷’’
শ্বাহে ৰামোজী ৰাওক স্মৰণ কৰি কয়, ‘‘মই উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁক লগ পাইছিলো ৷ মই আচৰিত হৈ পৰিছিলো, কিয়নো মোতকৈ বেছি তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতিটো কোনৰ বিষয়ে ইমান বিশদভাৱে জানিছিল ৷ সেইদিনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিষয়ে তেওঁ মোৰ সৈতে বহু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ ধাৰণা কৰা ধৰণেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফলাফলো আহিছিল ।’’
৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত ৰামোজী ৰাৱে শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ তেতিয়া ৰাৱে শ্বাহক কৈছিল, ‘‘উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থী নিৰ্মূল কৰাটো ৩৭০নং অনুচ্ছেদতকৈ বহু ডাঙৰ কাম । তেওঁ অঞ্চলটোৰ ইতিহাস, জনসংখ্যা, সমস্যাসমূহ আৰু বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিছিল । মই তেওঁক কৈছিলো যে যদি আমি দেশৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বিচাৰো, তেন্তে ৰামোজী ৰাও চাহাবক সন্মানীয় উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিব লাগে ।’’
শ্বাহে কয়, ‘‘যেতিয়া মই ৰামোজী ৰাও কোন, এই বিষয়ত মানুহক সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো বা তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, যেতিয়া মই ৰাওৰ কামৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিলো, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, তাৰ পাছৰে পৰা প্ৰতিদিনে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ থাকিল ৷’’
শ্বাহে কয়, ‘‘যেতিয়া তেওঁ এটা ব্যক্তিগত নিউজ চেনেল প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ বাহিৰে আন কোনোৱে ২৪ ঘণ্টীয়া আঞ্চলিক নিউজ চেনেলৰ কথা ভবা নাছিল । তেওঁ কেৱল তেলুগু ভাষাত নহয়, আন সকলো ভাষাতে ইটিভি চেনেল আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ ইয়াক শক্তিশালী কৰিছিল আৰু ইটিভি নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে সত্য জানে সেই নিশ্চিত কৰিছিল ।"
ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে হোৱা অন্তিমটো সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰসংগত শ্বাহে কয়, ‘‘মই যেতিয়া তেওঁক লগ পাইছিলো, তেতিয়া তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছিল । মই তেওঁক লাহেকৈ সুধিছিলো যে যুৱক ৰামোজী ৰাৱে ইয়াৰ পিছত কি কৰিব ? তেওঁ লগে লগে উত্তৰ দিলে যে মই এটা স্মাৰ্টফোন টিভি চেনেল আৰম্ভ কৰিব বিচাৰি আছো । মই দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁ অসুস্থতাৰ মাজতো নিজৰ এই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ল । তেওঁৰ অৱদান দেশৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ, যাৰ বাবে তেওঁ আজি এনে এজন মহান ব্যক্তিৰ শাৰীত আছে ৷’’
শ্বাহে কয়, ‘‘ৰামোজী ৰাও কেৱল এক সংগঠনেই নহয়, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানো সৃষ্টি কৰিছিল । প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নীতি অনুসৰণ কৰে । কেৱল সংবাদক্ষেত্ৰতে নহয়, চলচ্চিত্ৰ জগতলৈও ৰামোজী ৰাওৰ অপৰিসীম অৱদান আছে ৷ ৰামোজী ফিল্ম ষ্টুডিঅ’ৰ অবিহনে কোনো ভাষাৰ কোনো এখন ছবিৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি ।’’
তেওঁ কয়, "২০১৬ চনত যেতিয়া ৰামোজী ৰাওক পদ্ম বিভূষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল, তেতিয়া গুজৰাটৰ এখন সুপৰিচিত বাতৰি কাকতে লিখিছিল যে সাংবাদিকতা আৰু তেলুগু গৌৰৱৰ বাবে ই এক সন্মান ।’’