ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ : ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত ৯ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ সন্মান
সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বঁটা ।
Published : November 17, 2026 at 3:47 PM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : সংবাদ জগতৰ পথিকৃৎ তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে বিজয়ৱাড়াত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৯ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ ২০২৬' গ্ৰহণ কৰে ।
এই বঁটাসমূহৰ দ্বাৰা সাংবাদিকতা, কলা আৰু সংস্কৃতি, গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, মানৱ সেৱা, কৃতিময় নাৰী, যুৱ আদৰ্শ, শিক্ষা আৰু চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । এই বছৰ 'শিক্ষা' আৰু 'চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য' শিতান দুটা নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত যোৱা বছৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ ৭ গৰাকী বঁটাপ্ৰাপকৰ সংখ্যা এইবাৰ ৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতিগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক একোটাকৈ স্মাৰক, এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু ১০ লাখ টকাৰ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
সাংবাদিকতা শিতানত এম সুচিত্ৰাই এই বঁটা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি শিতানত পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু, কৃতী নাৰী শিতানত ভি ৰুক্মিণী ৰাও আৰু কলা-সংস্কৃতি শিতানত ভাইকম বিজয়লক্ষ্মীয়ে বঁটা লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত অৰ্জুন অৰুণাচলম, শিক্ষাত মৈত্ৰেয়ী জিচকাৰ, মানৱ সেৱাত দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা, যুৱ আদৰ্শ শিতানত ডাঃ গণেশ বাৰাইয়া আৰু চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য শিতানত ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী নামেৰে প্ৰখ্যাত ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰীক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডী আৰু কিঞ্জৰাপু ৰামমোহন নাইডুৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ আন বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
মুখ্য অতিথি, সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ, ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চেৰুকুৰি (চিএইচ) কিৰণ, মাৰ্গদৰ্শীৰ এমডি শৈলজা কিৰণ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এমডিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে । ফিল্ম চিটীৰ সঞ্চালক কীৰ্তি চোহানা, ইটিভি ভাৰতৰ সঞ্চালক বৃহতি আৰু ইটিভিৰ সঞ্চালক পূৰ্ণ সুজয়ে সন্মানীয় অতিথিসকলৰ লগতে বঁটাপ্ৰাপকসকলক আদৰণি জনায় ।
- ৰামোজী ৰাওৱে বাক স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল
সমবেত ৰাইজক সম্বোধন কৰি অমিত শ্বাহে ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰে আৰু তেওঁক "এটা প্ৰতিষ্ঠান, যাৰ আদৰ্শই মৃত্যুৰ পাছতো দেশবাসীক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে" বুলি অভিহিত কৰে ।
অমিত শ্বাহে কয়, "শ্ৰী ৰামোজী ৰাও আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু এনে কিছুমান ব্যক্তি থাকে যিয়ে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজেই একোটা প্ৰতিষ্ঠান হৈ পৰে । সেয়েহে তেওঁলোক জীয়াই নাথাকিলেও নিজৰ অৱদানৰ জৰিয়তে দেশক অনুপ্ৰাণিত কৰি যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি যেতিয়া আমি বাতৰিকাকত আৰু নিউজ চেনেল পৰিচালনাৰ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়া শ্ৰী ৰামোজী ৰাও কিমান মহান ব্যক্তি আছিল সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, তেওঁ বাক স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল । সাংবাদিকতা গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি থকা তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাসৰ পৰাই এই মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছিল । ইয়াৰ বাবে তেওঁ জীৱনত বহুতো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু নিজৰ নিউজ চেনেলটোক সদায় নিৰপেক্ষ কৰি ৰখাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।"
- নগৰাকী ব্যক্তিৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা উদযাপন
অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখি ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চিএইচ কিৰণে কয় যে ৰামোজী ৰাওৱে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে উদ্যোগ আৰু নৈতিকতা সদায় হাতে-হাত ধৰি আগবাঢ়িব লাগে ।
তেওঁ কয়, "তেওঁৰ বাবে সম্পদ সৃষ্টি কৰাটো কেতিয়াও কেৱল এক ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ নাছিল । বৰঞ্চ এয়া আছিল কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰা, মানুহক সবলীকৰণ কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগোৱাৰ এক সুযোগ । তেওঁ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পক্ষে থিয় দিছিল, জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ হকে মাত মাতিছিল আৰু এখন উন্নত সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে ভূমিকা আছে বুলি বিশ্বাস কৰিছিল । সৰ্বোপৰি, তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰকৃত উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত সফলতাৰ দ্বাৰা নহয়, বৰঞ্চ আনৰ জীৱনত আমি অনা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাহে জোখা হয় ।"
কিৰণে কয় যে এই বিশ্বাসেই হৈছে 'ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা'ৰ মূল আধাৰ । তেওঁ লগতে কয়, "এই বঁটাসমূহ তেওঁৰ অসাধাৰণ দূৰদৃষ্টি আৰু চিৰস্থায়ী আদৰ্শৰ প্ৰতি আমাৰ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মাথোঁ । প্ৰতি বছৰে দেশৰ একোখন ভিন্ন ৰাজ্যত এই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ আকাংক্ষা আছে ।"
কিৰণে কয় যে এই বছৰ বিবেচনা কৰা ৯০০ৰো অধিক ব্যক্তিৰ জীৱনপঞ্জীৰ মাজৰ পৰা এক কঠোৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই নগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । এই বছৰৰ নগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকৰ ভিতৰত পাঁচগৰাকীয়েই মহিলা বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমি কেৱল নগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰাই নহয়, বৰঞ্চ অগণন জীৱন স্পৰ্শ কৰা নটা অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা উদযাপন কৰিছোঁ । আমাৰ সকলো বঁটাপ্ৰাপকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ । আপোনালোকৰ সফলতাই আন বহুজনকো সপোন দেখিবলৈ, সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰক ।"
ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত যোৱা বছৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা 'ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা'ই সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । বঁটাপ্ৰাপক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো অতি স্বচ্ছ আৰু কঠোৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । বিশেষজ্ঞ পেনেলসমূহে প্ৰতিটো শিতানতে বহুতো ব্যক্তিৰ জীৱনপঞ্জী মূল্যায়ন কৰি প্ৰতিটো বিভাগৰ বাবে তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ নাম চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । তাৰ পাছত এখন চূড়ান্ত সমিতিয়ে প্ৰতিটো শিতানৰ পৰা এগৰাকীকৈ বঁটাপ্ৰাপকক নিৰ্বাচিত কৰে । নিৰ্বাচনৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো নথি-পত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম-কাজ 'ঈনাডু' (Eenadu) আৰু 'ইটিভি ভাৰত' (ETV Bharat) নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
২০২৬ বৰ্ষৰ বঁটাপ্ৰাপকসকল কোন কোন ?
এম সুচিত্ৰা (সাংবাদিকতা) : বিগত তিনি দশকৰো অধিক কাল ধৰি স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিক এম সুচিত্ৰাই সমগ্ৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰিৱেশ আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । তেওঁ আদিবাসী মাতৃৰ অপুষ্টি, অবৈধ খনন, জল সংকট আৰু ব্ৰহ্মপুৰম আৱৰ্জনা সংকটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ সামৰি লৈছে । তেওঁৰ প্ৰতিবেদনসমূহে মূলতঃ পৰিৱেশগত আৰু চৰকাৰী নীতিৰ বিফলতাৰ বাবে সাধাৰণ মানুহে ভোগা দুৰ্দশাৰ দিশটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ 'ডেভেলপিং এছিয়া জাৰ্নেলিজম এৱাৰ্ড' (Developing Asia Journalism Award) লাভ কৰিছিল ।
পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু (গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি) : 'দক্ষিণাঞ্চলৰ জলমানৱ' (Waterman of South Zone) হিচাপে পৰিচিত জল সংৰক্ষণবিদ পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে বিগত দুটা দশকৰো অধিক কাল ধৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকৰ খৰাংপীড়িত গাঁওসমূহলৈ জল সুৰক্ষা কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । তেওঁ 'ৰাষ্ট্ৰীয় জল শক্তি বঁটা' (National Jal Shakti Award) আৰু 'ৱাটাৰ হিৰো বঁটা' (Water Hero Award) লাভ কৰিছে ।
ভি ৰুক্মিণী ৰাও (কৃতী নাৰী) : ভি ৰুক্মিণী ৰাওৱে ঘৰুৱা হিংসা আৰু যৌতুকজনিত মৃত্যুৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ ১৯৮১ চনত দিল্লীত 'সহেলী ৰিছ'ৰ্চ চেণ্টাৰ' (Saheli Resource Centre) সহ-প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । পাছত তেওঁ গ্ৰাম্য তেলেংগানাত মহিলাসকলৰ বাবে 'গ্ৰাম্য ৰিছ'ৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ উইমেন' (Gramya Resource Centre for Women) স্থাপন কৰে আৰু মহিলা কৃষক তথা বহনক্ষম কৃষিক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে 'মাকাম' (MAKAAM) আদি মঞ্চৰ জৰিয়তে কাম কৰি আহিছে ।
ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী (কলা আৰু সংস্কৃতি) : জন্মগতভাৱে দৃষ্টিশক্তিহীন ভাইকম বিজয়লক্ষ্মীয়ে কেৱল শুনি শুনিয়েই সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ লগতে এডাল তাঁৰযুক্ত 'গায়ত্ৰী বীণা' বজাই অভিলেখ গঢ়িছি ল। তেওঁ নিজৰ দাতব্য ন্যাসৰ (Charitable Trust) জৰিয়তে শিক্ষা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবেও কাম কৰি আহিছে ।
অৰ্জুন অৰুণাচলম (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা) : এগৰাকী বৈদ্যুতিক অভিযন্তা (Electrical Engineer) আৰু উদ্যোগী অৰ্জুন অৰুণাচলমে ভাৰতৰ প্ৰথমটো থলুৱা এমআৰআই (MRI) স্কেনাৰ উদ্ভাৱন কৰিছে । চিকিৎসাৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰা আৰু সৰু চিকিৎসালয় তথা পিছপৰা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত কৰ্কট ৰোগ আৰু অন্যান্য ৰোগ চিনাক্তকৰণৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই স্কেনাৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
মৈত্ৰেয়ী জিচকাৰ (শিক্ষা) : শিক্ষাকৰ্মী মৈত্ৰেয়ী জিচকাৰৰ 'জিৰো গ্ৰেভিটি' (Zero Gravity) আৰু 'দ্য হেপ্পী স্কুল প্ৰজেক্ট' (The Happy School Project) নামৰ পদক্ষেপ দুটাই ১০০ খনতকৈও অধিক বিদ্যালয়ৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি সুবিধাবঞ্চিত শিশুসকলৰ বাবে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ তেওঁ ৩,০০০ৰো অধিক যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকক সংগঠিত কৰিছে ।
দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা (মানৱ সেৱা) : সমাজ সংস্কাৰক তথা 'লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট'ৰ (Ladli Foundation Trust) প্ৰতিষ্ঠাপক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাই সমাজৰ অৱহেলিত মহিলা আৰু শিশুসকলৰ সুৰক্ষা তথা সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । তেওঁৰ কাম-কাজে ৩৫ লাখৰো অধিক লোকৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ভাৰতৰ চাৰিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
ডাঃ গণেশ বাৰাইয়া (যুৱ আদৰ্শ) : গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ বাসিন্দা ডাঃ গণেশ বাৰাইয়াই চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থাগত বাধা অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে এক ঐতিহাসিক আইনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ গুজৰাটৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে পৰিচিত ।
ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰী (চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য) : ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী নামেৰেও পৰিচিত ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰীয়ে ৬৬ বছৰ বয়সত ওড়িশাৰ এক দুৰ্গম অঞ্চললৈ গৈ 'স্বাস্থ্য স্বৰাজ ছ’চাইটী' (Swasthya Swaraj Society) প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । তেওঁৰ সমাজকেন্দ্ৰিক কাম-কাজে ৭৯ খন গাঁও সামৰি লৈছে, য’ত মাতৃ স্বাস্থ্য, মেলেৰিয়া আৰু পুষ্টিৰ সেৱা আগবঢ়োৱা হয়; ইয়াৰ লগতে তেওঁ যক্ষ্মা (টিবি) ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত ৯৬ শতাংশ সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।
যোৱা বছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা 'ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা'ৰে সাংবাদিকতাৰ বাবে জয়দীপ হাৰ্ডিকাৰ, গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে অমলা অশোক ৰুইয়া, কৃতী নাৰী শিতানত পল্লৱী ঘোষ, কলা আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে অধ্যাপক সাথুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰী, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বাবে অধ্যাপক মাধৱী লতা গালি, মানৱ সেৱাৰ বাবে আকাশ টেণ্ডন আৰু যুৱ আদৰ্শ শিতানত শ্ৰীকান্ত বোল্লাক সন্মানিত কৰা হৈছিল ।
২০২৫ বৰ্ষৰ অনুষ্ঠানটো ১৬ নৱেম্বৰত হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল ।