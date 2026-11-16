বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ নগৰাকী ব্যক্তিক 'ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা' প্ৰদান গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিজয়াৱাড়াত ড৹ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ কালাবেদিকাত 'ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা' প্ৰদান কৰে ।
Published : November 16, 2026 at 10:25 PM IST
বিজয়ৱাড়া: ভাৰতৰ মিডিয়া বেৰণ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ১৬ নৱেম্বৰ সোমবাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়াৱাড়াত ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিজয়াৱাড়াত ড৹ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ কালাবেদিকাত এই বঁটা প্ৰদান কৰে । প্ৰতিজন বিজয়ীয়ে এটা স্মাৰক, এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু ১০ লাখ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে বিশেষ অতিথি হিচাপে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ উপস্থিত থাকে ।
এই বৰ্ষৰ বঁটা বিজয়ীসকল
সাংবাদিকতা শাখাত এম সুচিত্ৰাই এই বঁটা লাভ কৰে । পোডিলি ৰাজশেখৰা ৰাজুৱে গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু কৃষিৰ বাবে বঁটা লাভ কৰে । ভি ৰুক্মিণী ৰাওক মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । বৈকম বিজয়লক্ষ্মীয়ে কলা-সংস্কৃতিৰ শিতানত এই বঁটা লাভ কৰে । অৰ্জুন অৰুণাচলমে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা শাখাত বঁটা লাভ কৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মৈত্ৰেয়ী জিচকাৰে এই বঁটা লাভ কৰে । মানৱ জাতিৰ সেৱা বাবে এই বঁটাৰে সন্মানিত হয় দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা। ডাঃ গণেশ বাৰৈয়াক "যুৱ আইকন" হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু জনপ্ৰিয়ভাৱে ডাঃ একুইনাছ এডাচেৰী নামেৰে পৰিচিত ডাঃ গেমা জে এডাছেৰীয়ে চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই বঁটা লাভ কৰে ।
সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে এই বঁটাৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা হৈছিল । বিশেষজ্ঞ পেনেলে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত একাধিক প্ৰফাইলৰ মূল্যায়ন কৰিছিল আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীত তিনিটা নাম চূূড়ান্ত বাছনিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত এখন চূড়ান্ত সমিতিয়ে প্ৰতিটো শাখাৰ পৰা এজনকৈ বিজয়ী নিৰ্বাচন কৰে । সত্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো নথি-পত্ৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে ‘ঈনাডু’ আৰু ‘ইটিভি ভাৰত’ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
'ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা'
পদ্ম বিভূষণ ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা ‘ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা’ৰ দ্বাৰা সমাজসেৱাৰ প্ৰতি ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সন্মান জনোৱা হয় । ২০২৫ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমটো বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি.পি. ৰাধাকৃষ্ণন উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷
২০২৫ চনৰ বঁটা বিজয়ীসকল
যোৱা বছৰ সাতজন ব্যক্তিক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল অমলা অশোক ৰুইয়া (গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ড), শ্ৰীকান্ত বলা (যুৱ আইকন), অধ্যাপক মাধৱী লতা গল্লী (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি), আকাশ টাণ্ডন (মানৱসেৱা), অধ্যাপক সথুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰী (কলা-সংস্কৃতি), জয়দীপ হৰ্দিকাৰ (সাংবাদিকতা), আৰু পল্লৱী ঘোষ (মহিলা সবলীকৰণ)।
লগতে পঢ়ক: ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ বঁটা