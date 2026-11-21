কঠিন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি ৩ ফুট উচ্চতাৰে কেনেকৈ আগবাঢ়িছিল চিকিৎসক ড° গণেশ বাৰাইয়া
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ 'য়ুথ আইকন' বঁটা বিজয়ী ড° গণেশ বাৰাইয়াই ইটিভি ভাৰতৰ মণিকা সিঙৰ সৈতে চিকিৎসাসেৱা আৰু অংগ দানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
Published : November 21, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 7:12 AM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ এগৰাকী চিকিৎসক, যাৰ উচ্চতা মাত্ৰ ৩ ফুট ৷ কিন্তু চিকিৎসকগৰাকীৰ কাৰ্যই সকলোৰে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কোৱা হয়, মানুহে প্ৰায়ে নিজৰ আদৰ্শ বা নায়কসকলক ‘মূৰ তুলি’ চোৱাৰ কথা কয় ৷ ড° গণেশ বাৰাইয়াৰ দৰে কিছুমান লোকো আছে, যিসকলক প্ৰকৃত উচ্চতা বা মৰ্যাদা কি সেয়া বুজিবলৈ চকুত চকু থৈ বা সম্ভৱতঃ অলপ তললৈ চাই কথা পাতিব লাগে ৷
গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ এই ৩ ফুট উচ্চতাৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে বিগত বছৰবোৰত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে কঠিন সময়ত সাহসৰে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায়। নীট (NEET) পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কেৱল চাপৰ হোৱাৰ বাবেই ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদে (MCI) প্ৰথমে তেওঁক নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল ।
প্ৰায় আঠ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ চলোৱা আইনী যুঁজখনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়ৰ জৰিয়তে জয়লাভ কৰে ৷ যিয়ে তেওঁৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল ।
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ (Ramoji Excellence Awards 2026)
যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ড° বাৰাইয়াক 'য়ুথ আইকন' (Youth Icon) শিতানত 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰে । এই অনুষ্ঠানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু, ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভূপতি ৰাজু শ্ৰীনিবাস বৰ্মা আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণ উপস্থিত আছিল।
"ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা লাভ কৰাটো মোৰ বাবে এক ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা," ড° বাৰাইয়াই এইদৰে কয় আৰু লগতে তেওঁ চাপৰ হোৱাৰ বাবে কিদৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি পোৱা নাছিল তাৰ কাৰণ বৰ্ণনা কৰে এইদৰে...
এক কঠিন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
তালাজাৰ নীলকণ্ঠ বিদ্যাপীঠৰ পৰা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত তেওঁ ২০১৮ চনত NEET-UG পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । তেওঁ এমবিবিএছ (MBBS) পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল । কিন্তু ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদৰ এখন সমিতিয়ে তেওঁৰ আবেদন নাকচ কৰি কৈছিল যে তেওঁৰ ৩ ফুট উচ্চতা আৰু ৭২ শতাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম ৷
তেওঁক জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ, অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ বা সাধাৰণ অপাৰেচন টেবুলৰ উচ্চতা ঢুকি পাবলৈ ‘‘শাৰীৰিকভাৱে অনুপযুক্ত’’ কৰি তুলিব- ড° বাৰাইয়াই এই দৰে বৰ্ণনা কৰা হয় । ২০১৮ চনৰ ২ জুলাইত আহমেদাবাদ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, য’ত তেওঁক পুনৰবাৰ নাকচ কৰা হয়।
"মই অত্যন্ত নিৰাশ হৈ পৰিছিলো, মোৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোনটো অপূৰ্ণ হৈ ৰ'ব বুলি ভয় খাইছিলো। সেই সময়তে মোৰ শিক্ষক আৰু পিতৃ-মাতৃয়ে মোক মোৰ সংকল্পত অটল থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল," চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়।
গোচৰ তৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল পিতৃয়ে
ড° বাৰাইয়াই কয় যে, তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দলপতভাই কটাৰিয়াই তেওঁক কৈছিল যে যদি তেওঁ এম বি বি এছ পাঠ্যক্ৰমত এখন আসন বিচাৰে, তেন্তে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবই লাগিব । “আমি গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ তৰিব লাগিব”- অধ্যক্ষজনে তেওঁক কৈছিল।
সেই সময়ত তেওঁৰ পিতৃ বিঠ্ঠলভাই বাৰাইয়া শংকিত হৈ পৰিছিল আৰু ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে নাযাবলৈ জোৰ দিছিল। কিন্তু কটাৰিয়াই তেওঁক বুজাই দিছিল যে এই যুঁজখন কোনো সংঘাতৰ বিষয় নহয়, বৰঞ্চ এয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ যুঁজ।
আইনী যুঁজ
ড° বাৰাইয়াই কয় যে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ বাবেই কটাৰিয়াই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো খৰচ বহন কৰিছিল । তেওঁ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ তৰিছিল, কিন্তু দুমাহৰ পিছত তেওঁলোক গোচৰটোত হাৰি যায় । কিন্তু কটাৰিয়া থমকি ৰোৱা নাছিল ।
তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰে। চাৰি মাহৰ পিছত, ২০১৮ চনৰ ২ অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে তেওঁ এম বি বি এছ (MBBS) পাঠ্যক্ৰমত এখন আসন পোৱাৰ যোগ্য আৰু উচ্চতা কেতিয়াও বাধা হ’ব নোৱাৰে।
ড° বাৰাইয়াই সেই দিনটোৰ কথা মনত পেলাই কয়, “উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ঐতিহাসিক ৰায়ে আমাৰ সকলোলৈকে বহুত আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছিল।”
কিন্তু ২০১৮ চনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়ালৈ বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ বাবে এখন আসন সংৰক্ষিত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ভাৱনগৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পঢ়া-শুনা আগবঢ়াই নিয়াটো তেওঁৰ বাবে দৈনন্দিন এক শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান আছিল, কিন্তু সহপাঠী আৰু শিক্ষকসকলৰ সহায়ৰ বাবেই সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছিল বুলি তেওঁ কয়।
ড° বাৰাইয়াই সোঁৱৰে, “মহাবিদ্যালয়খনত অধ্যাপক আৰু সহপাঠীসকলে মোৰ সুবিধাৰ বাবে পঢ়া-শুনাৰ পৰিৱেশটো কিছু সলনি কৰি লৈছিল । মোৰ বাবে আগশাৰীৰ আসন সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু বিশেষ চকীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যাতে মই পৰীক্ষাগাৰৰ বেঞ্চ আৰু শৱ ব্যৱচ্ছেদ কৰা টেবুলবোৰ (dissection tables) ঢুকি পাওঁ ।”
অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত সহপাঠী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজে আগবাঢ়ি আহি তেওঁক দাঙি ধৰিছিল বা টুল ঠিক কৰি দিছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁ অপাৰেচন থিয়েটাৰত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল ।
চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, “৭২ শতাংশ চলনজনিত অক্ষমতাৰ (locomotor disability) বাবে মোৰ লিখাৰ গতি লেহেমীয়া আছিল । মহাবিদ্যালয়খনে মোৰ বাবে এজন লিখকৰ (scribe) ব্যৱস্থা কৰি দিছিল আৰু লিখিত পৰীক্ষাত অতিৰিক্ত সময় দিছিল ৷ যিটো এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল।”
শৈশৱ আৰু এটা চাৰ্কাছ দলৰ প্ৰস্তাৱ
ড° বাৰাইয়া এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ বিঠ্ঠলভাই বাৰাইয়াই খেতি-বাতি কৰি গণেশকে ধৰি নটা সন্তানৰ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছিল । ড° বাৰাইয়াই লগতে কয়, “এবাৰ আমাৰ গাঁও গোৰখীত এটা স্থানীয় চাৰ্কাছ দলে শিবিৰ পাতিছিল । তেতিয়া চাৰ্কাছৰ আয়োজকসকলে মোক খেলুৱৈ হিচাপে ‘কিনি’ নিবলৈ মোৰ দেউতাক ৫ লাখ টকাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। কিন্তু দেউতাই পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈ সেই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছিল যে তেওঁ মোক পঢ়ুৱাব বিচাৰে যাতে মই সমাজৰ বাবে কিবা ভাল কাম কৰিব পাৰো ।”
‘ৰোগীসকলে মোলৈ বিস্ময়েৰে চাইছিল’
২০১৯ চনৰ ১ আগষ্টত ভাৱনগৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ছাৰ টি হাস্পতালত (Sir T. Hospital) এম বি বি এছ (MBBS) পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ষত তেওঁ চিকিৎসালয়খনত ৰোগী চোৱাৰ (clinical postings) সুযোগ লাভ কৰে । তেওঁ মনত পেলাই কয়, “যেতিয়াই ৰোগী বা তেওঁলোকৰ আত্মীয়সকলে মোক দেখিছিল, মোৰ উচ্চতা দেখি তেওঁলোক আচৰিত হৈছিল ।”
ইমান চাপৰ এজন মানুহৰ পৰা চিকিৎসা লোৱাটো উচিত হ’বনে নহয়, তাক লৈ মানুহবোৰ কিদৰে দ্বিধাগ্ৰস্ত আছিল সেই বিষয়ে তেওঁ লগতে কয় । ড° বাৰাইয়াই কয়, “কিন্তু যেতিয়া মই ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ আত্মীয়সকলৰ সৈতে কথা-বতৰা আৰম্ভ কৰিলো আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ মনোযোগেৰে শুনিলো, তেতিয়া মোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস বাঢ়িল।"
তেওঁ লগতে কয়, "মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ ল’লে যে মই তেওঁলোকক ভাল চিকিৎসা দিব পাৰিম। বিশেষকৈ শিশুসকলৰ চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ উচ্চতা এক ডাঙৰ সুবিধা হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ল, কিয়নো শিশুসকলে মোৰ লগত সহজে মিলি যাব পাৰিছিল আৰু আৰামদায়ক অনুভৱ কৰিছিল।”
এজন চৰকাৰী চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ বৰ্তমান গুজৰাটৰ গ্ৰাম্য আৰু নিম্ন-আয়ৰ লোকসকলক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে।
ড° গণেশ বাৰাইয়াই লাভ কৰা অন্যান্য সন্মানসমূহ
ভাৱনগৰ হেৰিটেজ "৩০ আণ্ডাৰ ৩০" চেঞ্জমেকাৰ (২০২৬): স্বাস্থ্যসেৱা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ড° বাৰাইয়াক ‘ভাৱনগৰ হেৰিটেজ’ আলোচনীৰ বেটুপাতত স্থান দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ‘ক্লাছ অৱ ২০২৬ - ৩০ আণ্ডাৰ ৩০’ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়।
২০২৪ চনত তেওঁ সফলতাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু মাত্ৰ তিনি ফুট উচ্চতাৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ কৰ্মৰত চিকিৎসক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
‘কৌন বনেগা কৰোড়পতি’ত (KBC 18) বিশেষ অতিথি: ২০২৬ চনত অমিতাভ বচ্চনে সঞ্চালনা কৰা ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় কুইজ শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কৰোড়পতি’ত তেওঁক বিশেষ অতিথি হিচাপে সন্মানিত কৰা হয় ।
‘শিশুসকলৰ মাজত তুলনা কৰাটো অনুচিত’
ড° বাৰাইয়াই কয় যে প্ৰতিটো শিশুৰে নিজা অনন্য ক্ষমতা থাকে আৰু এজনৰ লগত আন এজনক তুলনা কৰাটো অনুচিত । বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ শাৰীৰিক সীমাবদ্ধতা থাকিব পাৰে ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কোনো সীমা নাথাকে ।
তেওঁ কয়, “মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যাতে কেতিয়াও হাৰ নামানে আৰু সদায় আগবাঢ়ি যায় । কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰাম জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, আৰু আপুনি যদি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব বিচাৰে তেন্তে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ সাজু থাকিব লাগিব । এদিন নিশ্চয় সফলতা আহিব।”
অংগদানৰ প্ৰচাৰ
ড° বাৰাইয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে এজন চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । তেওঁ অংগদানৰ সজাগতা অভিযানৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে আৰু দৃঢ়তাৰে কয় যে, “এজন ব্যক্তিৰ অংগদানে আঠজন পৰ্যন্ত লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অংগদানৰ বিষয়টোক বিশেষভাৱে সমৰ্থন তথা উৎসাহিত কৰিছে।”
চিকিৎসকগৰাকীক ভাৱনগৰ জিলাৰ অংগদান সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ 'ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ' হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । যদিও ড° বাৰাইয়াৰ প্ৰথম হেঁপাহ আছিল জনসেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এজন ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হোৱা ৷ কিন্তু হাইস্কুলত পঢ়ি থকা সময়ত তেওঁ যেতিয়া উপলব্ধি কৰিলে যে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পিছপৰা জনসাধাৰণৰ জীৱনত চিকিৎসকসকলৰ কিমান গভীৰ প্ৰভাৱ আছে ৷ তেতিয়াই তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি নিজৰ লক্ষ্য সলনি কৰে ।
‘য়ুথ আইকন’ (Youth Icon) হিচাপে যথোচিতভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰা ড° বাৰাইয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক প্ৰেৰণা আৰু তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে প্ৰত্যাহ্বানবোৰক লৈ দুখ কৰি বা তাক তেনেকৈয়ে মানি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দৃঢ় সংকল্প আৰু আত্মসন্মানেৰে মূৰ তুলি জয় কৰা উচিত ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত একুৰা জুই থাকে, যিয়ে আনক সলনি কৰিব পাৰে : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা বিজয়ী ভি ৰুক্মিণী