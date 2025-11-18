ETV Bharat / bharat

ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা উন্মোচনক লৈ আনন্দিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ অত্যন্ত সুখী, কিয়নো এই বঁটাসমূহ এজন দূৰদৰ্শী ব্যক্তিৰ নামত আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

Ramoji excellence awards 2025 PM Modi gives best wishes for the success
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (File Photo : ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 18, 2025 at 7:47 AM IST

নতুন দিল্লী : ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাও গাৰুৰ স্মৃতিত দেওবাৰে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা, জনগোষ্ঠীক উন্নীত কৰা, জ্ঞানৰ উন্নতি কৰা আৰু জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰা সাতজন ব্যক্তিক ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৫-ৰে সন্মানিত কৰা হয় ।

ৰামোজী ৰাওৰ ৮৯ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বিশেষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি.পি. ৰাধাকৃষ্ণণ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰামোজী ৰাৱে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও ৰামোজী গ্ৰুপে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা উন্মোচন কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।

অনন্দ প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এখন পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ৰামোজী ৰাও গৰুৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা মুকলি কৰাৰ কথা জানি মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো । ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যম আৰু মনোৰঞ্জন জগতত বিশেষ চিন ৰাখি যোৱা এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তিৰ নামত এই বঁটাসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

Ramoji excellence awards 2025 PM Modi gives best wishes for the success
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চিঠি (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, "এখন উন্নত ভাৰতৰ মনোভাৱক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱাসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰাটো অতি উৎসাহজনক । জনসেৱাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি দিয়াটোৱে জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু ইতিবাচকতা আৰু জাতি গঠনত অংশগ্ৰহণৰ সংস্কৃতিক প্ৰসাৰিত কৰে । এই বঁটাসমূহে পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় যে প্ৰকৃত নিষ্ঠা আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱা সামূহিক প্ৰগতিৰ বাবে অপৰিসীম মূল্যৰ আৰু অপৰিহাৰ্য ।"

তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাসকলক স্বীকৃতি দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিগত দশকত তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাসকলক স্বীকৃতি দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । সীমিত সম্পদৰ সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ অপৰিসীম দৃঢ়তাৰ সৈতে মিলি এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱদানক বহুলভাৱে স্বীকাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকক সন্মানীয় পদ্ম বঁটাৰে সন্মানিত কৰি হওক বা মন কী বাতত তেওঁলোকৰ উল্লেখযোগ্য কাহিনী ভাগ-বতৰা কৰি হওক, আমি এই অগোৱা বীৰসকলক সন্মান জনোৱাৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছো । তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগত পদক্ষেপে কেনেকৈ অৰ্থপূৰ্ণ, সামূহিক সামাজিক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে তাৰ এক শক্তিশালী সোঁৱৰণী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয়, "২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ সপোন সকলোৰে সামূহিক অংশগ্ৰহণেৰেহে বাস্তৱায়িত হ'ব । জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে ভাৰতে কেৱল সৰ্বাংগীন বৃদ্ধিয়েই নহয়, বিশ্বৰ বাবে এক আদৰ্শ আৰ্হি হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰে তাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে ।"

বঁটা বিজয়ীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰী কয়, ‘‘সকলো বঁটা বিজয়ীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো, যিসকলে নিশ্চয়কৈ আন বহু লোকক ভাৰত মাতৃৰ সেৱাত চেষ্টা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’ অৱশেষত ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰ সফলতা কামনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

কোনে লাভ কৰিলে বঁটা ?

সাংবাদিকতা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, মানৱতা, কলা আৰু সংস্কৃতিৰ সেৱা, যুৱ আইকন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু মহিলা সাফল্য শিতানত নিৰ্বাচিত হয় সাতগৰাকী বিশিষ্ট বঁটাপ্ৰাপক । স্বচ্ছতা আৰু কঠোৰতাৰে এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছিল ।

সাংবাদিকতাৰ পাৰদৰ্শিতা বঁটা জয়দীপ হৰ্দিকাৰে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে যুৱ আইকন বঁটা লাভ কৰে শ্ৰীকান্ত বল্লাই । অধ্যাপক সথুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰীয়ে কলা আৰু সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্টতাৰ বঁটা লাভ কৰে । গ্ৰামোন্নয়নত উৎকৃষ্টতাৰ বঁটা লাভ কৰে অমলা অশোক ৰুইয়াই । আকাশ টেণ্ডনে মানৱজাতিৰ সেৱাত উৎকৃষ্টতা বঁটা লাভ কৰে । মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভীক ক্ৰুছেডাৰ পল্লবী ঘোষক মহিলা এচিভাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । অধ্যাপক মাধৱী লতাক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উৎকৃষ্টতাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ।

