ৰাইজে বন্ধ কোঠাত আৱদ্ধ কৰি ৰখা পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সফলতা লাভ কৰি কেনেকৈ 'দক্ষিণ মণ্ডলৰ জলমানৱ' হৈ পৰিল !
জল সংৰক্ষণবিদ পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে ইটিভি ভাৰতৰ কাচমিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ ক'লে কেনেকৈ কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷
Published : November 23, 2026 at 7:10 AM IST
বিজয়ৱাড়া: যেতিয়া বৰষুণ নাহে, তেতিয়া এখন কৃষিপ্ৰধান গাঁৱত এক গভীৰ নিস্তব্ধতা নামি আহে । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰকাশম জিলাৰ এখন সৰু গাঁও কোক্কেৰা কোণ্ডাইয়া পালেম ৷ যেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়াই পথাৰত ফাট মেলা আৰম্ভ হয়, তেতিয়াই কৃষকে হুমুনিয়া কাঢ়িবলগীয়া হয় ৷ কেইবাদশক পূৰ্বে প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে এই একেখন পথাৰতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এজন ল’ৰাই মৰহি যোৱা শস্যৰ পথাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ দেউতাকক হিয়া ঢাকুৰি কন্দা দেখিছিল ।
পৰিয়ালটোৰ হাতত আছিল মাথো এক একৰ শুকান মাটি । তেওঁলোকে বীজ কিনিবলৈ আৰু মাটি চহাবলৈ টকা ধাৰলৈ লৈছিল, কৃষ্ণা খালৰ পানী যোগান আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত সকলো নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । প্ৰচণ্ড গৰমত শস্যবোৰ শুকাই যায় আৰু তাৰ লগে লগে পৰিয়ালটোৰ জীৱন জীৱিকাৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে ৷ য'ত অভাৱ তাতে আৱিষ্কাৰৰ হয় বুলি কোৱা হয় ৷
তাৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু ৷ তেওঁ শৈশৱতে পানীৰ বাবে কিমান কষ্টকৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সেয়া দেখা পাইছিল ৷ ঘৰৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি কলহত পানী কঢ়িয়াই পৰিয়াল আৰু পোহনীয়া জীৱ-জন্তু পোহপাল দিছিল, সেই ভয়াবহ ছবি আজি তেওঁৰ বাবে সজীৱ হৈ আছে ৷ বিশেষকৈ দেউতাকৰ চকুপানী তেওঁৰ বাবে এক অটল প্ৰতিজ্ঞাত পৰিণত হ’ল ।
জল সংৰক্ষণবিদ ৰাজুৱে ইটিভি ভাৰতক (ETV Bharat) কয়,""সেয়া এক অতি শোচনীয় অৱস্থা আছিল ৷ এবাৰ ধাৰলৈ লোৱা টকাৰে যেতিয়া খেতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই শস্য শুকাই যায়, তেতিয়া আপুনি উপলব্ধি কৰিব পাৰে যে এজন কৃষকক কিমান অসহায় হৈ পৰে ৷ মই তেতিয়াই নিচেই সৰু, তেতিয়াই সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেয়া মই বুজিব লাগিব ।"
সেই চিন্তাৰে আগবঢ়াৰ ফলত আজি বিশ্বই তেওঁক "দক্ষিণ মণ্ডলৰ জলমানৱ" (Waterman of South Zone) হিচাপে জানে ৷ তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জল শক্তি বঁটা বিজয়ী আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন তথা কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত । যোৱা দুটা দশকত তেওঁ ১০৫টা জলবিভাজিকা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰিছে ৷
প্ৰায় ২০০টা চেক ডেম (বন্ধ বান্ধ) আৰু ৫৫০টা কৃষি পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকত আনুমানিক ৫০ লাখ ঘন মিটাৰ জলসঞ্চয় ক্ষমতা সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁৰ এই কামে প্ৰায় দুই লাখ কৃষক পৰিয়ালৰ জীৱন সলনি কৰি দিছে ।
উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany) আৰু সমাজ সেৱা (Social Work) বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজুৱে উপলব্ধি কৰিলে যে শুকান মাটিৰ পৰা পানী উলিয়াবলৈ কেৱল সদিচ্ছাই যথেষ্ট নহয় । তেওঁ বুজাই কয়, "আমাৰ নিজৰ সীমিত জ্ঞানেৰে আমি অন্ধভাৱে কোনো গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰো । আপুনি কাৰিকৰী দিশবোৰ বুজিব লাগিব ৷ কিমান বৰষুণ হয়, ই কিমান পানীৰ সোঁত সৃষ্টি কৰে আৰু ক’ত সম্ভাৱনা লুকাই আছে।"
তেওঁ আহমেদাবাদৰ 'এন্ট্ৰাপ্ৰেনিউৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া' (EDII)ত 'প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱস্থাপনা' (Natural Resource Management) বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লোমা কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিলে । কিন্তু ইয়াত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল: টিউচন ফিজ আছিল ১.২০ লাখ টকা ৷ যিটো এজন কৃষিৰ পুত্ৰৰ বাবে সম্ভৱ নহয় ৷
কিন্তু ইয়াৰ পিছত যি ঘটিল, সেই কথাই তেওঁক আজিও আৱেগিক কৰি তোলে । বন্ধুবৰ্গ, পথপ্ৰদৰ্শক আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে (তেওঁ প্ৰভাকৰ, ৰাজুল পাটিল, ৰামান্জনী আৰু ছামছৰ দৰে লোকৰ নাম উল্লেখ কৰে) তেওঁলোকৰ সীমিত সামৰ্থ্য একত্ৰিত কৰি চান্দা তুলি তেওঁক গুজৰাটলৈ পঠিয়াইছিল । তালৈ যোৱাৰ পিছত গণপতি নামৰ এজন অধ্যাপকে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল ।
এই মৰম আৰু সহানুভূতিৰ মাজত থাকি ৰাজুৱে যিমান পাৰে সিমান জ্ঞান আহৰণ কৰিলে ৷ বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰি, ইয়াৰ গতি হ্ৰাস কৰিব পাৰি আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁ গ্ৰাম্য গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
২০০৫ চনত যেতিয়া তেওঁ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান লৈ আৰু নাবাৰ্ডৰ (NABARD) জলবিভাজিকা আঁচনি তথা পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্পোৰেট চিএছআৰ (CSR) অংশীদাৰিত্বৰ পুঁজিৰে তেলুগু ৰাজ্যসমূহলৈ উভতি আহিল, তেতিয়া ৰাজু এক নতুন বাধাৰ সন্মুখীন হ’ল, মানুহৰ সন্দেহৰ । গাঁৱৰ লোকসকলে সন্দেহ কৰিছিল যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ নামত চৰকাৰী পুঁজি আত্মসাৎ কৰিবলৈহে আহিছে ।
কিছুমান গাঁৱত স্থানীয় সমিতিৰ নেতৃত্বক লৈ হোৱা বিবাদ ইমানেই তীব্ৰতৰ হৈছিল যে ৰাজুক গোটেই ৰাতি এটা কোঠাত তলা লগাই আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল । তেওঁ লোকসকলৰ খঙৰ প্ৰত্যুত্তৰ হতাশাৰে নিদি, ধৈৰ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ধাৰ কৰা এক দৰ্শনেৰে দিছিল ।
তেওঁ কয়,"মানুহে ভাবে যে জল সংৰক্ষণ মানেই লগে লগে এটা ডাঙৰ চিমেণ্টৰ চেক ডেম (বন্ধ বান্ধ) নিৰ্মাণ কৰা ৷ কিন্তু আমাৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতি তেনেকুৱা নহয় ৷ আপুনি মাটিৰ ওপৰৰ শিখৰৰ পৰা তলৰ উপত্যকালৈকে (Ridge to Valley) অৰ্থাৎ একেবাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈকে চিকিৎসা বা সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । ওপৰৰ টিলাটোত আমি কনট্যুৰ ট্ৰেঞ্চ আৰু পানী শুহি লোৱা সৰু গাঁত নিৰ্মাণ কৰো । যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, ই এটা ক্ষুদ্ৰ নিজৰাৰ সৃষ্টি কৰে ।"
ৰাজুৱে কয়,"চাৰিটা ক্ষুদ্ৰ নিজৰা লগ হৈ এটা সৰু জুৰি হয় ৷ পাঁচটা সৰু জুৰি লগ হৈ এটা ডাঙৰ নলাত পৰিণত হয়। আপুনি পানীৰ স্বাভাৱিক সোঁতক অনুসৰণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো পদক্ষেপতে ইয়াক ৰখাব লাগিব । একেবাৰে শেষতহে আপুনি চেক ডেম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । ই হৈছে অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যাৰ এক পদ্ধতি ৷ প্ৰকৃতিক বলপূৰ্বক বশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত পানীক অলপ ৰ’বলৈ, জিৰণি ল’বলৈ আৰু মাটিৰ তললৈ সোমাই যাবলৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন ৷"
এটা বা দুটা ঋতুৰ ভিতৰতে বছৰ বছৰ ধৰি শুকাই থকা খাল-বিলৰ পৰা হঠাতে পুনৰ পানী ওলাবলৈ ধৰিলে । ভূ-গৰ্ভস্থ জলস্তৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। যিসকল গাঁওবাসীয়ে এদিন ৰাজুক কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল, সেই লোকসকলে তেওঁক দোলাত তুলি আনন্দ-উল্লাসেৰে গাঁৱৰ বাটে-পথে শোভাযাত্ৰা উলিয়ালে । কিন্তু ৰাজুৰ বাবে পানী কেৱল পানীয়েই নহয় । ই হৈছে মানৱীয় আত্মসন্মানক একত্ৰিত কৰি ৰখা এক অদৃশ্য সূতা ।
"যেতিয়া পানী নাথাকে, তেতিয়া এক একৰ মাটিত হয়তো ১০ বস্তা শস্য উৎপাদন হয় ৷ যিটো লোৱা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈও কোনোমতেহে জোৰে ৷ পৰ্যাপ্ত পানী থাকিলে সেই একে একৰ মাটিতেই ৪০ বস্তা শস্য উৎপাদন হয়। লাভৰ সেই অতিৰিক্ত বস্তাবোৰে সকলো সলনি কৰি দিয়ে । হঠাতে এজন কৃষকে দিন হাজিৰা কৰিবলৈ চহৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিবলগীয়া নহয় । তেওঁ নিজৰ সন্তানক এখন ভাল বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব পাৰে, ভাল কাপোৰ কিনিব পাৰে আৰু গৌৰৱেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে।"- ৰাজু
ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "মোৰ দৃষ্টি কেৱল মানুহৰ দুখ-কষ্টৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ নহয় ৷ ই তাতোকৈ বহু দূৰলৈ বিস্তৃত ৷ কোনো খৰাং পীড়িত জিলাত এটা গ্ৰীষ্মকাল কটালেই আপুনি দেখিব যে আকাশৰ পৰা চৰাইবোৰ সৰি পৰিছে আৰু বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ মৃত্যু হৈছে ৷ কাৰণ সিহঁতে এটোপাল পানীৰ সন্ধানত মাইলৰ পিছত মাইল বাট কেনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে সেয়া নাজানে । যেতিয়া পুখুৰীবোৰ পানীৰে ভৰি পৰে, তেতিয়া চৰাইবোৰ উভতি আহে, মাটিয়ে পুনৰ প্ৰাণ পায়, পৰিৱেশ তন্ত্ৰই আকৌ উশাহ লয় আৰু এক নিৰৱ পাৰস্পৰিক সহাৱস্থানৰ মাজেৰে কৃষি সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠে ।"
আজি তেওঁৰ সপোনে প্ৰকাশম জিলা আনকি দক্ষিণ ভাৰতৰ সীমাও অতিক্ৰম কৰিছে । সমগ্ৰ দেশতে পানীকেন্দ্ৰিক বহনক্ষম গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ এই আৰ্হিটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁ যুৱক-যুৱতী, শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিশ্বজুৰি থকা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ এক নেটৱৰ্ক সক্ৰিয়ভাৱে গঢ়ি তুলিছে । এসময়ত কেৱল পৰিয়ালৰ গৰু-ম’হ কেইটাক জীয়াই ৰাখিবলৈ দুই কিলোমিটাৰ বাট পানীৰ কলহ কঢ়িয়াই অনা এজন ল’ৰাৰ বাবে এয়া এক দুঃসাহসিক সফল যাত্ৰা ।
মাটিত পৰি বৈ যোৱাৰ আগতেই ধৰি ৰখা এটা মাত্ৰ বৰষুণৰ টোপালৰ যাদুৰ বিষয়ে পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে কোৱা কথাবোৰ শুনিলে আপোনাৰ স্পষ্টকৈ অনুভৱ হ’ব যে তেওঁ যেন এতিয়াও নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভহে কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: পুঁজি অবিহনে কেনেদৰে জৰাজীৰ্ণ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নৱীকৰণ কৰিছিল মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰে ?