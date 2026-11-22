পুঁজি অবিহনে কেনেদৰে জৰাজীৰ্ণ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নৱীকৰণ কৰিছিল মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰে ?
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ বঁটা বিজয়ী সমাজকৰ্মী মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰে ইটিভি ভাৰতৰ মণিকা সিঙৰ সৈতে বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
Published : November 22, 2026 at 9:44 AM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): বহু সময়ত শুনা যায়, বিদ্যালয়ৰ ৱাল খহি বা চিলিং ভাঙি শিক্ষাৰ্থীয়ে আঘাত পোৱাৰ কথা ৷ সেই সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টাৰে ওলাই আহিছিল মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰ ৷ তেওঁৰ নাছিল কোনো শিক্ষকতাৰ ডিগ্ৰী, নাছিল কোনো চৰকাৰী পদবী অথবা নাছিল কোনো পুঁজি । তথাপিও বিদ্যালয়সমূহৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰ ।
উল্লেখ্য যে, মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰক কোনেও বিদ্যালয়সমূহৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ কোৱা নাছিল। তেওঁৰ লগত আছিল কেৱল পিতৃৰ আদৰ্শ, প্ৰশ্নৰে ভৰা এখন টোকাবহী আৰু আন মানুহ সততে নোযোৱা ঠাইবোৰত উপস্থিত হোৱাৰ এক অভ্যাস ।
বহুলোকে বিদ্যালয়ৰ খহিবলৈ ধৰা বেৰ আৰু আধা খালী বেঞ্চসমূহৰ বাবে পুঁজিৰ অভাৱক দোষাৰোপ কৰি আহিছে ৷ কিন্তু মৈত্ৰেয়ীই গাঁওবাসী আৰু তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে থকা বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত পুনৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল ।
নাগপুৰৰ এইগৰাকী সমাজকৰ্মী আৰু শিক্ষাকৰ্মীয়ে নিজৰ সংস্থা ‘জিৰ’ গ্ৰেভিটি’ৰ (Zero Gravity) জৰিয়তে ১৫০ খনতকৈও অধিক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে ২,০০০ খন বিদ্যালয়ত উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' (Ramoji Excellence Awards 2026)-ৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
বিগত ১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চি এইচ কিৰণকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণৰ পৰা মৈত্ৰেয়ীয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ (ETV Bharat) আগত মৈত্ৰেয়ীয়ে কয়, “ৰামোজী গ্ৰুপৰ পৰা এই বঁটা লাভ কৰাৰ খবৰটো পোৱাৰ মুহূৰ্তটো কেৱল মোৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ মোৰ সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণ আছিল । মই অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া দীঘলীয়া যাত্ৰাপথত এয়া এক মাইলৰ খুঁটি । মোৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও যাতে গুণগত শিক্ষা লাভ কৰে আৰু এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব পাৰে, সেয়া নিশ্চিত কৰা ।”
জিৰ’ গ্ৰেভিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক
মৈত্ৰেয়ী হৈছে প্ৰয়াত শ্ৰীকান্ত জিচকাৰৰ কন্যা, যিগৰাকী আছিল এগৰাকী পণ্ডিত, অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৷ মৈত্ৰেয়ীয়ে ‘জিৰ’ গ্ৰেভিটি’ (Zero Gravity) প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে অৱহেলিত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক শিশুসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ ‘দ্য হেপ্পী স্কুল প্ৰজেক্ট’ (The Happy School Project) আৰম্ভ কৰিছিল ।
তেওঁৰ পিতৃয়ে তেওঁক স্থানীয় প্ৰশাসনে কেনেকৈ কাম কৰে আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেয়া চোৱাৰ সুযোগ দিছিল । সেই অভিজ্ঞতাসমূহে তেওঁৰ মনত শিক্ষা আৰু জনসেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জগাই তুলিছিল ।
১৪ বছৰ বয়সতে এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৈত্ৰেয়ীয়ে পিতৃক হেৰুৱাইছিল। পিতৃৰ মৃত্যু তেওঁৰ জীৱনৰ এক সন্ধিক্ষণ আছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ সমাজসেৱাৰ জৰিয়তে পিতৃৰ আদৰ্শক আগুৱাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁ ২০০৮ চনত নাগপুৰত ‘জিৰ’ গ্ৰেভিটি’ স্থাপন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্বেচ্ছাসেৱকৰ এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলে ।
এই দলটোৱে ২০১৩ চনৰ পৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ৰূপান্তৰ সাধনৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, “আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কামৰ গুৰুত্ব দি আহিছো । ইয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ সন্তানক পঠিওৱা অভিভাৱকসকলৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰা । যদি আমি বিদ্যালয়ৰ ভৱন, আন্তঃগাঁথনি আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ উন্নতি সাধন নকৰো, তেন্তে অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ নপঠিয়াব ৷"
তেওঁৰ দলটোৱে জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়সমূহৰ মেৰামতি কৰে । তেওঁলোকৰ এই কামে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন গাঁৱৰ অধ্যক্ষসকলে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যাৰ ফলত এই প্ৰকল্পটোৰ সম্প্ৰসাৰণত সহায় হয় । সংস্থাটোৱে স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ, অনাথ আশ্ৰম আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহলৈও নিজৰ কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে ।
তেওঁ কয়, “যদিও মই কৰা কামৰ অনুপাতে সহায়-সমৰ্থন লাভ নকৰো, তথাপি মই কাম অব্যাহত ৰাখিছো । এতিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব বাঢ়িছে আৰু ই নতুন দিগন্ত মুকলি কৰিছে ৷ যাৰ ফলত মই বৃহৎ পৰিসৰত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছো । এই যাত্ৰাটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ’লেও মই ইয়াৰ বাবে সাজু ।”
২,০০০ খন বিদ্যালয়ৰ নতুন ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্য
১৫০ খনতকৈও অধিক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰাৰ পাছত মৈত্ৰেয়ীয়ে এতিয়া বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰ্যপ্ৰণালী উন্নত কৰাৰ বাবে কেইবাখনো জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে কাম কৰি আছে । তেওঁ কয়, “মোৰ বিশ্বাস যে ২,০০০ খন বিদ্যালয়ৰ নতুন ৰূপ দিয়া আৰু এক উন্নত শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছো, সেয়া মই ভবাৰ দৰে ইমান কঠিন নহ’ব ।”
প্ৰথমেই গাঁথনিগত সুৰক্ষা
দলটোৱে যেতিয়া কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ নবীকৰণৰ দায়িত্ব লয়, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ হয় ভৱনটোক সুৰক্ষিত আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা । শ্ৰেণীকোঠাত ৰং দিয়া, বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থা উন্নত কৰা আৰু পোহৰ তথা বায়ু চলাচলৰ সুবিধা বৃদ্ধিৰ বাবে আন্ধাৰ কোঠাবোৰ নতুনকৈ সজাই তোলাৰ পূৰ্বে দলটোৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ আৰু খহি পৰাৰ আশংকা থকা চালিবোৰ মেৰামতি কৰে ।
মৈত্ৰেয়ীয়ে কয়, “মই বৰ্তমান মেৰামতিৰ কাম তদাৰক কৰো আৰু য’ত সুবিধাৰ তীব্ৰ অভাৱ থাকে, তাত প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লাভৰ বাবে প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰো ।” এই অনুমোদনসমূহ লাভ কৰাৰ পাছত দলটোৱে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাসমূহ সংযোজন কৰে ।
তেওঁ কয়, “বিদ্যালয়ৰ অভ্যন্তৰীণ অংশসমূহ নিজৰ ঘৰখনৰ দৰেই যত্নসহকাৰে সজাই তোলা হয় ।” দলটোৱে শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ ভৱনটো নিৰীক্ষণ কৰে । গাঁথনিগত মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত, ঠাইখিনি সুৰক্ষিত, আকৰ্ষণীয় আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
মৈত্ৰেয়ীয়ে কয়, “ঘৰ এখনৰ অভ্যন্তৰীণ সজ্জা সলনি কৰিলে যেনেকৈ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটোৱেই সলনি হৈ যায়, ঠিক তেনেকৈয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহেও এক নতুন ৰূপ লাভ কৰে আৰু এই কথাটোৱে যথেষ্ট সন্তুষ্টি দিয়ে ।”
‘বালা’ (BaLA) কি?
ভৱনটো সাজু হৈ উঠাৰ পাছত দলটোৱে 'বিল্ডিং এছ এ লাৰ্নিং এইড' (Building as a Learning Aid চমুকৈ BaLA) নামৰ এক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে ৷ যিটো তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদ্ধতিত দলটোৱে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ বেৰৰ চিত্ৰকল্পত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।
স্থপতিবিদ আৰু ডিজাইনাৰসকলে প্ৰতিখন বেৰৰ বাবে একোটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে আৰু চিত্ৰশিল্পীসকলে বিদ্যালয়সমূহলৈ গৈ সেই নক্সাবোৰক জীৱন্ত ৰূপ দিয়ে ।
বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে কাম কৰাৰ দুটা উপায়
মৈত্ৰেয়ীৰ দলটোৱে দুটা উপায়েৰে কাম কৰে । প্ৰথমটো আৰ্হিৰ অধীনত বিভিন্ন কোম্পানীয়ে 'কৰ্পৰেট ছ’চিয়েল ৰেচপন্সিবিলিটি' (CSR) পুঁজি আগবঢ়ায় আৰু দলটোৱে এক দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ তালিকাৰ পৰা বিদ্যালয় নিৰ্বাচন কৰি স্বাধীনভাৱে কামবোৰ সম্পাদন কৰে । দ্বিতীয়টো আৰ্হিৰ অধীনত তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহৰ নবীকৰণৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰে ।
মৈত্ৰেয়ীয়ে কয় যে, চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে হাতত লোৱা বেছিভাগ প্ৰকল্পতো CSR পুঁজিৰ জৰিয়তেই বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় । কেইবাদশক পুৰণি ভৱনসমূহৰ সৈতে কাম কৰাৰ নিজা প্ৰত্যাহ্বান আছে ।
তেওঁ কয়, “যদিও বিদ্যালয়ৰ নবীকৰণ বা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ সদিচ্ছা থাকে, তথাপি দশক দশক পুৰণি আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে কামত প্ৰায়ে বাধাৰ সৃষ্টি হয়। আনকি চৰকাৰী পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতো ঠিকাদাৰসকলে সঘনাই বিদ্যালয়সমূহত সেই একেই পৰম্পৰাগত, নিৰস মুগা আৰু ক্ৰীম ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই কাম সামৰে ।”
বিদ্যালয়ৰ ভৱনসমূহ কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক কিহৰ প্ৰয়োজন, সেই বিষয়ে প্ৰশাসনে অধিক গভীৰভাৱে চিন্তা কৰাটো মৈত্ৰেয়ীয়ে বিচাৰে। তেওঁ কয়, “মই প্ৰায়ে কাম ৰূপায়ণৰ সময়ত দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ লক্ষ্য কৰো ৷ যাৰ ফলত কামবোৰ দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে বহনক্ষম হৈ নুঠে। নতুন ডিজাইনসমূহ অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰিব লাগে, যিয়ে অপ্ৰয়োজনীয় নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সমস্যা ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব।”
তেওঁ এখন বিদ্যালয়ৰ কথা মনত পেলায় য’ত ইতিমধ্যে দুটা কাৰ্যক্ষম শৌচাগাৰ আছিল। কেৱল লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ তাত তৃতীয়টো শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তেওঁ কয়, “এনে ব্যৱস্থাসমূহৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন।”
যিটো ভ্ৰমণে সকলো আৰম্ভ কৰিছিল
অনাথ শিশুসকলৰ সৈতে পূৰ্বে কৰা কামৰ সূত্ৰে মৈত্ৰেয়ীয়ে প্ৰায়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। তেনে এক ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ দেখিছিল যে শ্ৰেণীকোঠাৰ চালিৰে পানী সৰকিছে আৰু শিশুসকল এটা চুকত গোট খাই বহি আছে। তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে এগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ বহীত লিখি থোৱা কথাবোৰ মচি পেলাইছে।
মৈত্ৰেয়ীয়ে সেই দিনটো সুঁৱৰি কয়, “যেতিয়া মই ছাত্ৰীগৰাকীক সুধিলো যে তাই কিয় নিজৰ লিখাখিনি মচি পেলাইছে ৷ তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে বুজাই ক’লে যে যদি তাই সেয়া নমচে, তেন্তে পাছদিনাৰ পাঠটো লিখিবলৈ তাইৰ বহীত ঠাই নাথাকিব। তাইৰ সেই উত্তৰটোৱে মোক জোকাৰি গৈছিল।”
৫০০ৰ পৰা ৬০০ খন বিদ্যালয় নবীকৰণৰ পৰিকল্পনা
মৈত্ৰেয়ীয়ে কয় যে, বিদ্যালয় নবীকৰণৰ কামটোৱে এতিয়া যথেষ্ট গতি লাভ কৰিছে । তেওঁ কয়, “এই পৰিকল্পনাত বিভিন্ন জিলাৰ ৫০০ৰ পৰা ৬০০ খন বিদ্যালয় একেলগে নবীকৰণ কৰাৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কেইবাটাও প্ৰশাসনিক সংস্থায়ো এতিয়া এই আৰ্হিটোক নিজৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ গাঁথনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে।”
তেওঁৰ সংস্থাটোৱে শিশু গৃহ, ছাত্ৰাৱাস, মহিলা আৰু শিশুৰ আশ্ৰয় গৃহ তথা বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবেও কাম কৰি আছে। তেওঁ লগতে কয়, “এই সামাজিক আশ্ৰয় গৃহসমূহৰ নবীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বৰ্তমান কিছুমান কাম পৰিকল্পনাৰ পৰ্যায়ত আছে।”
এখন গাঁও তুলি লোৱা
মৈত্ৰেয়ীয়ে এখন গাঁও তুলিও লৈছে ৷ য’ত তেওঁ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ (কমিউনিটি হল) মেৰামতি কৰা আৰু সমূহীয়া ৰাজহুৱা স্থানসমূহৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেওঁ কয়, “আমি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ সৰু সৰু মাটিৰ ঘৰবোৰ নতুনকৈ সজাই তুলিবলৈ আৰু সুশৃংখলিত কৰিবলৈও সহায় আগবঢ়াই আছোঁ। ইয়াৰ উপৰি, মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।”
এই কামৰ আঁৰৰ দলটো
মৈত্ৰেয়ীয়ে স্থপতিবিদ, ডিজাইনাৰ তথা পৰিচালনা আৰু প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ এটা সৰু পূৰ্ণকালীন দলৰ সৈতে কাম কৰে । তেওঁ কয়, “এই লোকসকলৰ বেছিভাগেই যোৱা ১৫ বছৰ ধৰি মোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু মই নিশ্চিত যে তেওঁলোকে নিজকে এই সংস্থাটোৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত কৰিবলৈ বাছি লৈছে ৷ নহ’লে ইমান দূৰ আগবাঢ়ি অহাটো সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন।”
তেওঁৰ এই কামে বিগত বছৰবোৰত তেওঁক কেইবাটাও বঁটা আনি দিছে। অনাথ শিশুসকলৰ সৈতে কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁ যিবোৰ বিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ সেই বিদ্যালয়সমূহতেই মৈত্ৰেয়ীয়ে জনসেৱাৰ বিষয়ে তেওঁৰ পিতৃয়ে শিকোৱা আদৰ্শক আগবঢ়াই নিয়াৰ এক পথ বিচাৰি পালে। অনাগত সময়তো এই ভাল কাম অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ৷
লগত পঢ়ক: কঠিন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি ৩ ফুট উচ্চতাৰে কেনেকৈ আগবাঢ়িছিল চিকিৎসক ডাঃ গণেশ বাৰাইয়া