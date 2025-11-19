ETV Bharat / bharat

ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৫: আকাশ টেণ্ডনে কিয় পৰিকল্পনা অবিহনেই সপোন দেখিছিল এজাক শিশুক শিক্ষিত কৰাৰ ?

মানৱজাতিৰ সেৱাত ৰামোজী উৎকৃষ্টতাৰ বঁটা লাভ কৰা "পেহচান দ্য ষ্ট্ৰীট" স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আকাশ টেণ্ডন ।

PEHCHAAN STREET SCHOOL
মানৱজাতিৰ সেৱা শাখাত ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা ২০২৫ বিজয়ী আকাশ টেণ্ডন (ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ: কেইগৰাকীমান বন্ধুৰ সৈতে জনবসতিৰ মাজত ঘূৰি ফুৰাতকৈ কোনো পৰিকল্পনা অবিহনে আৰু ধন নোহোৱাকৈ, কোনো এন জি অ’ৰ পঞ্জীয়ন নথকাকৈ অস্পষ্ট অনুভৱেৰেও ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টা হোৱাৰ মসৃণ পথ আছে । তৎসত্বেও বেছিভাগ মানুহেই কিন্তু আকাশ টেণ্ডনৰ লেখীয়া হ'ব নোৱাৰে ।

ই টিভি ভাৰতৰ কছমিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ সময়ত তেওঁ সহজেই হাঁহিছে... ৷ বিশেষকৈ সেই মুহূৰ্তবোৰ বৰ্ণনা কৰোতে তেওঁ ভাগি পৰিব লাগিছিল । যেনেকৈ কিছুমান মানুহে নিজৰ প্ৰিয় ব্ৰেণ্ডৰ কথা কয় তেনেকৈয়ে তেওঁ কৃতজ্ঞতা, নষ্টালজিয়া, গৌৰৱৰে "পেহচান দ্য ষ্ট্ৰীট" স্কুলখনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে ।

"সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰস্তুত নাছিলো । মই দিল্লীক চিনি পাওঁ । বা মই ভাবিছিলো যে মই জ্ঞাত; কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই টি অ'ৰ ওচৰৰ সেই বস্তিটো দেখাৰ সময়ত... এই অনুভৱেৰে মই নাজানো কি কৰিম । এয়া তেনেই বৃহৎ আছিল । বৰ বাস্তৱিক ।" টেণ্ডনে সেই বিষয়টোৰ আৰম্ভণিৰ বৰ্ণনা এইদৰেই কৰিছিল যিটো অৱশেষত তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰকল্প হৈ পৰে । "আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । আমি মাত্ৰ গৈছিলো । আমি এমুঠিমান ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিলো । তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃকো সংযোগ কৰিলো । উপ-পথবোৰৰ মানুহবোৰ আমাৰ চাৰিওফালে গোট খালে । হঠাতে কেৱল কৌতুহল নহয়... আশাও আছিল।"

পেহচানৰ জন্ম :

সাধাৰণতে কৌশলী পৰিকল্পনা বা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আৰম্ভ নহয় সবাটোকৈ আকৰ্ষণীয় সামাজিক কাৰ্য । সাধাৰণতে তেওঁলোকে আন কোনোৱে নোসোধা প্ৰশ্ন এটাৰে আৰম্ভ কৰে । টেণ্ডনৰ বাবে সেইটো সহজ প্ৰশ্ন আছিল- এই ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ কিয় যোৱা নাই ?

তেওঁ লাভ কৰা উত্তৰবোৰ উজুৰ বাহিৰে আন একো নাছিল । কিছুমান ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কেতিয়াও পেঞ্চিল ধৰিয়েই পোৱা নাছিল । পিতৃ-মাতৃয়ে ঋতুভিত্তিক কাম বিচাৰি চহৰলৈ যায়, বহুতে আন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল । কিছুমানে ভিক্ষা খুজিব, বস্তু বিক্ৰী কৰিব বা সৰু ভাই-ভনীক মন দিব বুলি আশা কৰা হৈছিল । তেওঁলোকৰ বাবে স্কুল কেৱল দুৰ্গম নাছিল... কল্পনাতীত আছিল ।

PEHCHAAN STREET SCHOOL
মানৱজাতিৰ সেৱা শাখাত ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা ২০২৫ বিজয়ী আকাশ টেণ্ডন (ETV Bharat)

“গতিকে আমি মাত্ৰ...পঢ়ুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো ৷ ঠিক তাতেই পদপথত ।” টেণ্ডনে কয় । তেওঁ এনেদৰে কান্ধত কান্ধ মিলাই কয় যেন এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৱেগিক সিদ্ধান্ত নহয় যিয়ে শেষত অহা দশকত ৫ হাজাৰ শিশুক প্ৰভাৱিত কৰিব । পেহচান কি হৈ পৰিল সেয়া এতিয়া ভালদৰে নথিভুক্ত কৰা হৈছে ৷ ১৬০০ৰো অধিক সক্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ১২০০ জন ইন্টাৰ্ণ আৰু স্বেচ্ছাসেৱক আৰু ১০০ জনতকৈ অধিক সাংগঠনিক অংশীদাৰৰ সৈতে স্বেচ্ছাসেৱকচালিত শিক্ষা আন্দোলন; কিন্তু যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া মাত্ৰ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেৱক আৰু এটা মাত্ৰ দিল্লীৰ বস্তিত দহটা ল’ৰা-ছোৱালী আছিল ।

টেণ্ডনে মনত পেলাই কয়, “বেঞ্চ নাছিল, দেৱাল নাছিল, ব্লেকবৰ্ড নাছিল । আমাৰ হাতত দহখন বহী থাকিলে আমি সুখী হৈছিলো ।" কিন্তু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে... শিকিবলৈ আগ্ৰহী আছিল । সেয়াই আমাক যাত্ৰা পথত আগুৱাই লৈ গৈছিল ।"

কিহৰ বাবে পেহচান ব্য়তিক্ৰম ?

যদি আপুনি টেণ্ডনক এটা বাক্যতে প্ৰকল্পটোৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কয় তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিহত কৰিব । কাৰণ পেহচান কোনো “প্ৰকল্প” নহয়-এয়া এক বিশ্বদৃষ্টিভংগী । কেৱল সাক্ষৰতাৰ কথাই নহয় । স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম বা নেওতা মুখস্থ কৰাৰ কথা নহয় । শিশুৰ অন্তৰত যেতিয়া পৃথিৱীয়ে তেওঁলোকক উপেক্ষা কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় সেই বিষয়ে । তেওঁ কয়, “আপুনি কাৰোবাক নাম লিখিবলৈ শিকাব পাৰে ; কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ নামত বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।” পাঠ্যক্ৰমে সেই দৰ্শনকেই অনুসৰণ কৰে । আৱেগিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলা, ডিজিটেল সাক্ষৰতা, জীৱনৰ দক্ষতা, মৌলিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, সামাজিক সচেতনতা এইবোৰ পৰিচয়ৰ এক অনুভূতিহে মাথোঁ ।

একপ্ৰকাৰে পেহচানে সদায় বিষয়ৰ ওপৰত কম আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । সেই মৰ্যাদা স্বেচ্ছাসেৱকৰ দ্বাৰা চালিত আৰু বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত ১০,০০০ৰো অধিক লোকে যোগদান কৰিছে । কেৱল ২০২৪ চনত ১৫,০০০ লোকে আৱেদন কৰিছে । কোনো নিশ্চিত কৰ্মশক্তি নথকা সংস্থা এটা চলাবলৈ আচলতে কি প্ৰয়োজন সেই কথা উপলব্ধি নকৰালৈকে ই ৰোমাণ্টিক যেনেই লাগে ।

টেণ্ডনে কয়, “স্বেচ্ছাসেৱকসকল কল্পনা কৰিব পৰা প্ৰতিটো পটভূমিৰ পৰাই আহে ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱ পেছাদাৰী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, বিদেশ ভ্ৰমণকাৰী । তেওঁলোকে বহী, পাঠ্যপুথি, দক্ষতা, সময়... মূলতঃ যি পাৰে আনে । তেওঁলোকে দৰমহা লাভ নকৰে ।"

"সেইটোৱেই সবাটোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । যেতিয়া আপুনি এটা সংস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে সদিচ্ছাৰে চলায়, তেতিয়া আপুনি অকল্পনীয় হৈও ঠিকেই থাকিব লাগে; কিন্তু মই শিকিছো যে মানুহ আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি উদাৰ ।"

যদি পেহচানক কেতিয়াবা সম্ভাৱনাৰ বাবে মাস্কটৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে সেয়া হ’ব দীপক ৷ ২০১৫ চনত যোগদান কৰা প্ৰথম ছাত্ৰসকলৰ ভিতৰত এজন । টেণ্ডনে নিজৰ কাহিনীটো এনেদৰে বৰ্ণনা কৰে যিয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই ল’ৰাজনে তেওঁক যিমানেই সলনি কৰিছিল, সিমানেই সংগঠনটো সলনি কৰিছিল । দীপকে আন বহুতৰ দৰেই আৰম্ভ কৰিলে- নিস্তব্ধ, গুৰুতৰ, আগ্ৰহী; কিন্তু তেওঁ অতি সোনকালেই সেই ল’ৰাজন হৈ পৰিল যিয়ে কেন্দ্ৰটো পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিবলৈ পিছলৈ থাকিল, যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীবোৰক পৰিচালনা কৰিলে আৰু সকলোবোৰ নিজৰ ঠাইলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ জোৰ দিলে ।

টেণ্ডনে কয়, “তেওঁ একো আশা নকৰাকৈয়ে এই সকলোবোৰ কৰিছিল ।“ সেইটোৱেই আমাক আচৰিত কৰিছিল ।” কিন্তু ক’ভিডৰ সময়ত জীৱনত আঘাত দিয়ে । যেতিয়া আপোনাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন, ডাটা, আনকি নিয়মীয়া বিদ্যুতো নাছিল তেতিয়া অনলাইন ক্লাছৰ অৰ্থ একো নাছিল । দীপকৰ পঢ়া-শুনা প্ৰায় বন্ধ হৈয়েই গৈছিল । যেতিয়া কেন্দ্ৰবোৰ পুনৰ মুকলি হ’ল তেতিয়া তেওঁ উভতি আহিল ।

ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীত আধাতেই দীপকে ধেমালিতে টেণ্ডনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল: “ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত যদি মই ৭৫% নম্বৰ পাওঁ, তেন্তে মোক লেপটপ এটা কিনি দিব লাগিব ।” হাঁহিয়ে তেওঁ কাহিনীটো কয় ।“ হয় বুলি কৈছিলো । হাৰি যাম বুলি আশা কৰিছিলো ।” দীপকে ৮৩% লাভ কৰে । টেণ্ডনে কয়, "আমি তেওঁক সিদিনা লেপটপটো কিনি দিছিলো । সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই গৌৰৱ হেৰুওৱা অনুভৱ কৰিছিলো । দীপক হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰত স্কুল শেষ কৰা প্ৰথমজন । কলেজলৈ গ'লে তেওঁৰ ভাই-ভনীসকলেও তেওঁক অনুসৰণ কৰিব । তেওঁৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰেও অনুসৰণ কৰিব । দীপকৰ দৰেই এইদৰেই আপুনিও গোটেই সম্প্ৰদায়বোৰ আগুৱাই নিব পাৰিব ।"

ইয়াৰ পিছত কি আহে :

পেহচান দহ বছৰীয়া হ'ল । হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱক । হয়তো তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলে কেনেকৈ সেৱাৰ বিষয়ে পুনৰ চিন্তা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এক আৰ্হি । আমি তেওঁক সুধিছো ইয়াৰ পিছত কি হ’ব । তেওঁ স্বভাৱসিদ্ধ ব্যৱহাৰিকভাৱে দিলে উত্তৰ । "আমি কেৱল ৰোমাঞ্চকৰ বাবে নহয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ কৰো । আৰু আমি স্বেচ্ছাসেৱকসকলক মেণ্টৰ কৰো যাতে তেওঁলোক নেতা হয়। কাৰণ ভৱিষ্যৎ তেওঁলোকৰ।"

তেওঁ থমকি ৰৈ পুনৰ কয়, "মই এনে এখন পৃথিৱী বিচাৰো য'ত শিশুৰ শিক্ষা জন্ম ক'ত তাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাটো নিৰ্ধাৰণ নকৰে । এয়া এক ডাঙৰ সপোন; কিন্তু আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো সপোনবোৰ কেনেকৈ বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় । পাঁচজন স্বেচ্ছাসেৱক, দহটা ল'ৰা-ছোৱালী আৰু দিল্লীত এটা পদপথেৰেও সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত এনেকৈয়ে হয়।"

সাফল্য়ক উদযাপন কৰাৰ প্ৰফাইল আছে । আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰফাইল আছে যিয়ে আপোনাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে কৃতিত্ব কেৱল এটা মুহূৰ্তলৈ হয় বুলি কোৱাৰ পৰাই আহিব পাৰে । আনকি যেতিয়া আপুনি কি কৰি আছে তাৰ কোনো ধাৰণা নাথাকে । আকাশ টেণ্ডনৰ ৰোডমেপ নাছিল । তেওঁৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কোনো সামাজতত্ব নাছিল । তেওঁৰ প্ৰকাশৰ বাবে অস্বস্তি, কৌতুহল আৰু প্ৰদৰ্শনৰ ইচ্ছা আছিল । কেতিয়াবা পৃথিৱীখন সলনি কৰিবলৈ বা অন্ততঃ আৰম্ভ কৰিবলৈ সেইটোৱেই যথেষ্ট ।

AKASH TANDON
PEHCHAAN STREET SCHOOL
RAMOJI AWARD
ইটিভি ভাৰত অসম
RAMOJI EXCELLENCE AWARD 2025

