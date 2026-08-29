ETV Bharat / bharat

ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ প্ৰাপক উন্নিকৃষ্ণন ভি; এণ্টেংগল্ড ষ্টুডিঅ’ক বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ষ্টুডিঅ' সন্মান

মুম্বাইৰ নেস্কোত অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত ২০২৬ বৰ্ষৰ যুৱ এনিমেটৰ বঁটা প্ৰদান

Ramoji Animation Excellence Awards 2026
ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ডছ ২০২৬ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ চমুকৈ আৰএইএ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ যুৱ এনিমেটৰ উন্নিকৃষ্ণন ভিক ২০২৬ বৰ্ষৰ যুৱ এনিমেটৰ’ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ আনফালে এণ্টেংগল্ড ষ্টুডিঅ’ক বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ষ্টুডিঅ' ২০২৬ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷

এনিমেচনৰ উৎকৃষ্টতা আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কৰা দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টিকৰ্তা, ষ্টুডিঅ’, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক একত্ৰিত উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে শুকুৰবাৰে মুম্বাইৰ নেস্কোত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷

বঁটা প্ৰাপকসকলক ১,০০,০০০ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ, এক এক্সক্লুছিভ ৰামোজি এনিমেচন এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ট্ৰফী, বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা ইটিভি বাল ভাৰতৰ কাষ্টমাইজড স্কাৰ্ফ আৰু ব্ৰচ আৰু বঁটা প্ৰাপকে এজন সংগী বাবে বৈধ ৰামোজি ফিল্ম চিটি ভ্ৰমণৰ টিকট বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে ।

ইনাডু টেলিভিছন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক পূৰ্ণ সূজয় চেৰুকুৰীয়ে বঁটা প্ৰদান কৰে । সমিতিৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, আৰএইএৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সমগ্ৰ উদ্যোগটোৰ ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাৱন আৰু কলাত্মক কৃতিত্বক সন্মান দিব আৰু উদ্ভাৱনীত নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ যোগাব ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, মিডিয়া বেৰন ৰামোজী ৰাওৰ সৃষ্টিৰাজীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এই বঁটাসমূহে উদীয়মান প্ৰতিভাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় এনিমেচনৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়া স্বতন্ত্ৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব । ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান এনিমেচন পৰিৱেশ তন্ত্ৰত উৎকৃষ্টতাক স্বীকৃতি দিয়াৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ।

অষ্টম এনিমেচন এণ্ড ম’ৰ (এ এম) শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু মুম্বাইৰ নেস্কো প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰত ২০২৬ চনৰ এএনএন এৱাৰ্ডছৰ অংশ ৷ ইটিভি বাল ভাৰত এএম ছামিট আৰু এএনএন এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ উদ্যোগ অংশীদাৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে জড়িত আছিল ।

এনিমেচনএক্সপ্ৰেছে নিজৰ বিবৃতিত কয় যে, “বছৰ বছৰ ধৰি এএনএন বঁটাসমূহে এনিমেচন, ভিএফএক্স, গেমিং, কমিক্স, আৰু এক্সআৰ উদ্যোগসমূহৰ উৎকৃষ্টতাক উদযাপন কৰি আহিছে, সৃষ্টিশীল পৰিৱেশক গঢ় দি থকা অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু উদ্ভাৱনক স্বীকৃতি দি আহিছে ।”

উল্লেখ্য যে, সাংবাদিকতা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, মানৱতাৰ সেৱা, কলা আৰু সংস্কৃতি, যুৱ আইকন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, আৰু মহিলা অৰ্জনকাৰী সাতটা ভিন্ন শাখাত ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটা ঘোষণা কৰাৰ এবছৰৰ পাছতে ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডো প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ ৰাজকুমাৰ: ৰাজপ্ৰাসাদ এৰি জৰাজীৰ্ণ ঘৰত থকা এজন ৰাজপুত্ৰৰ অকথিত কাহিনী

TAGGED:

ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেঞ্চ
মুম্বাই
এণ্টেংগল্ড ষ্টুডিঅ
ETV BHARAT ASSAM
RAMOJI ANIMATION EXCELLENCE AWARDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.