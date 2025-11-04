ETV Bharat / bharat

অনৈক্যৰ বিপৰীতে ঐক্য, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মন্দিৰ নিৰ্মাণ ইছলামধৰ্মী লোকৰ

মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে ব্যক্তিগত ধনেৰে চন্নাপট্নাৰ মংগলৱাৰপেটত শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি ঐক্যৰ বতৰা দিছে ৷

SRI BASAVESHWARA SWAMY TEMPLE
শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ পথত থকা তোৰণ (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 6:25 PM IST

ৰামনগৰ: মংগলৱাৰপেটৰ মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে কষ্টোপাৰ্জিত ধন ব্যয় কৰিছে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ৷ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নেতাজনে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা মন্দিৰ, যিটো ১ নৱেম্বৰত কানাড়াৰ ৰাজ্যিক দিৱসৰ দিনা উদ্বোধন কৰা হৈছিল

সমগ্ৰ মন্দিৰটো শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে বিগত তিনিদিনে চলিছিল আন্না দশোহাকে শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান ৷ সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে । এই মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ মন্দিৰৰ বাকৰিত আহি উপস্থিত হয় বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত ।

গাঁওখনৰ বাসিন্দা কেম্পাম্মা আৰু মটেগৌড়াই এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ ভূমি দান কৰিছিল । মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ নামত ব্যয় হৈছে এক কোটি টকাৰো অধিক ধন ৷

নতুনকৈ উদ্বোধন কৰা এই মন্দিৰটোৱে শান্তি, সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত থকা ঐক্যৰ বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰিছে ।

গাঁওবাসীৰ মাজত মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পূৰ্বে চৈয়দ উল্লাহে সন্তেহ মোগেনহল্লীত বীৰভদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল ৷ এনেধৰণৰ কামে ব্যক্তিজনৰ দানশীল মনোভাৱৰ ইংগিত দিছে । ইতিমধ্যে একেটা চৌহদতে হিন্দু মন্দিৰ আৰু মুছলমানৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰিও আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে । পুনৰবাৰ চৈয়দে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে নিজৰ উদাৰতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক ভাল আদৰ্শ দাঙি ধৰাত বিশ্বাস কৰে চৈয়দ উল্লাহ শ্বাখাফে ৷ ছাখাফে কয়, ‘‘আমি ভাল কাম কৰিলে আমাৰ সন্তান ভালে থাকিব । হিন্দুসকলে মন্দিৰত পূজা কৰে, মুছলমানে মছজিদত নামাজ পঢ়ে । সকলোৱে নিজৰ আপোনজনৰ সুখ আৰু সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰে । লগতে বিচাৰে সকলোৱে শান্তিৰে জীয়াই থকাটো । হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বাবে একেলগে থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজিৰ সময়ত এয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আমি সকলোৱে ভাই-ভনী হিচাপে একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ, তেন্তে দেশৰ বিকাশ হ'ব । আমি ইজনে-সিজনৰ লগত যুঁজিলে ভাৰতৰ বিকাশ নহয় । আমি সকলোকে সন্মান কৰা উচিত যাতে ভাৰতে বিশ্বক শাসন কৰিব পাৰে ।’’

শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

আনহাতে, ব্যক্তিজনৰ এনে পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে গাঁওবাসীয়ে । স্থানীয় নেতা বৰৈয়াই কয়, ‘‘চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফ ইয়াত বাস কৰাটো নিশ্চিতভাৱে চন্নপট্নাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । আমি আশা কৰিছো যে চান্নাপটনা এই মহান কামৰ বাবে এই দেশৰ এখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে পৰিচিত হ'ব । মই ডাঁঠি ক'ব পাৰো যে এই গাঁৱত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই ।’’

‘‘এই প্ৰচেষ্টাসমূহ এই উদ্দেশ্যৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে সকলো বাসিন্দাই ভাই-ভনী হিচাপে যাতে একেলগে বাস কৰে । এইটো প্ৰথমে এটা পুৰণি মন্দিৰ আছিল যিটো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছিল আৰু সকলো জহি-খহি শেষত মাত্ৰ এখনহে প্ৰৱেশদ্বাৰ আছিল । এদিন মই স্থানীয় লোকসকলক সুধিছিলো যে তেওঁলোকে এটা নতুন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সন্মত হ’বনে । সকলোৱে আনন্দৰে সন্মতি দিয়ে । এই মন্দিৰটো ঐক্যৰ প্ৰতীক ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।

গাঁওখনৰ বাসিন্দা মঞ্জুলাই কয়, ‘‘এই মন্দিৰটো এশ বছৰতকৈও অধিক সময় ইয়াতে আছিল আৰু পিছলৈ বহু বছৰ ধৰি অৱহেলিত হৈ ৰৈছিল । ই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছিল আৰু চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে ইয়াক দান-বৰঙণিৰ দ্বাৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে ।’’

মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফৰ মহানুভৱতা (ETV Bharat)

মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচীত এছ কে গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফ আছিল বিশেষ নিমন্ত্ৰিত অতিথি । শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ বিনায়ক যুৱ গোটৰ অধ্যক্ষতাত বিদ্বান নগেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, মঞ্জুনাথ আৰাধ্যা আৰু তেওঁৰ সংগীসকলে নেতৃত্ব দিয়ে মন্দিৰ পুনৰ উদ্বোধন কাৰ্যসূচীৰ গুৰি ধৰে ।

পূৰ্বে মন্দিৰৰ পুৰোহিত হিচাপে কৰ্মৰত মহাদেৱৰ পুত্ৰ চন্দন, মহেশ আৰু মনোজৰ নেতৃত্বত তিনিদিন ধৰি মন্দিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷

লগতে পঢ়ক: এটি মৃগ পোৱালি, এজন কৃষক আৰু এখন অৰণ্য...

ইটিভি ভাৰত অসম
