অনৈক্যৰ বিপৰীতে ঐক্য, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মন্দিৰ নিৰ্মাণ ইছলামধৰ্মী লোকৰ
মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে ব্যক্তিগত ধনেৰে চন্নাপট্নাৰ মংগলৱাৰপেটত শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি ঐক্যৰ বতৰা দিছে ৷
Published : November 4, 2025 at 6:25 PM IST
ৰামনগৰ: মংগলৱাৰপেটৰ মুছলমান নেতা চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে কষ্টোপাৰ্জিত ধন ব্যয় কৰিছে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ৷ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নেতাজনে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা মন্দিৰ, যিটো ১ নৱেম্বৰত কানাড়াৰ ৰাজ্যিক দিৱসৰ দিনা উদ্বোধন কৰা হৈছিল
সমগ্ৰ মন্দিৰটো শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে বিগত তিনিদিনে চলিছিল আন্না দশোহাকে শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান ৷ সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে । এই মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ মন্দিৰৰ বাকৰিত আহি উপস্থিত হয় বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত ।
গাঁওখনৰ বাসিন্দা কেম্পাম্মা আৰু মটেগৌড়াই এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ ভূমি দান কৰিছিল । মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ নামত ব্যয় হৈছে এক কোটি টকাৰো অধিক ধন ৷
নতুনকৈ উদ্বোধন কৰা এই মন্দিৰটোৱে শান্তি, সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত থকা ঐক্যৰ বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চৈয়দ উল্লাহে সন্তেহ মোগেনহল্লীত বীৰভদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল ৷ এনেধৰণৰ কামে ব্যক্তিজনৰ দানশীল মনোভাৱৰ ইংগিত দিছে । ইতিমধ্যে একেটা চৌহদতে হিন্দু মন্দিৰ আৰু মুছলমানৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰিও আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে । পুনৰবাৰ চৈয়দে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে নিজৰ উদাৰতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক ভাল আদৰ্শ দাঙি ধৰাত বিশ্বাস কৰে চৈয়দ উল্লাহ শ্বাখাফে ৷ ছাখাফে কয়, ‘‘আমি ভাল কাম কৰিলে আমাৰ সন্তান ভালে থাকিব । হিন্দুসকলে মন্দিৰত পূজা কৰে, মুছলমানে মছজিদত নামাজ পঢ়ে । সকলোৱে নিজৰ আপোনজনৰ সুখ আৰু সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰে । লগতে বিচাৰে সকলোৱে শান্তিৰে জীয়াই থকাটো । হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বাবে একেলগে থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজিৰ সময়ত এয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আমি সকলোৱে ভাই-ভনী হিচাপে একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ, তেন্তে দেশৰ বিকাশ হ'ব । আমি ইজনে-সিজনৰ লগত যুঁজিলে ভাৰতৰ বিকাশ নহয় । আমি সকলোকে সন্মান কৰা উচিত যাতে ভাৰতে বিশ্বক শাসন কৰিব পাৰে ।’’
আনহাতে, ব্যক্তিজনৰ এনে পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে গাঁওবাসীয়ে । স্থানীয় নেতা বৰৈয়াই কয়, ‘‘চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফ ইয়াত বাস কৰাটো নিশ্চিতভাৱে চন্নপট্নাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । আমি আশা কৰিছো যে চান্নাপটনা এই মহান কামৰ বাবে এই দেশৰ এখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে পৰিচিত হ'ব । মই ডাঁঠি ক'ব পাৰো যে এই গাঁৱত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই ।’’
‘‘এই প্ৰচেষ্টাসমূহ এই উদ্দেশ্যৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে সকলো বাসিন্দাই ভাই-ভনী হিচাপে যাতে একেলগে বাস কৰে । এইটো প্ৰথমে এটা পুৰণি মন্দিৰ আছিল যিটো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছিল আৰু সকলো জহি-খহি শেষত মাত্ৰ এখনহে প্ৰৱেশদ্বাৰ আছিল । এদিন মই স্থানীয় লোকসকলক সুধিছিলো যে তেওঁলোকে এটা নতুন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সন্মত হ’বনে । সকলোৱে আনন্দৰে সন্মতি দিয়ে । এই মন্দিৰটো ঐক্যৰ প্ৰতীক ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
গাঁওখনৰ বাসিন্দা মঞ্জুলাই কয়, ‘‘এই মন্দিৰটো এশ বছৰতকৈও অধিক সময় ইয়াতে আছিল আৰু পিছলৈ বহু বছৰ ধৰি অৱহেলিত হৈ ৰৈছিল । ই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছিল আৰু চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফে ইয়াক দান-বৰঙণিৰ দ্বাৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে ।’’
মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচীত এছ কে গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী চৈয়দ উল্লাহ ছাখাফ আছিল বিশেষ নিমন্ত্ৰিত অতিথি । শ্ৰীবাসৱেশ্বৰ বিনায়ক যুৱ গোটৰ অধ্যক্ষতাত বিদ্বান নগেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, মঞ্জুনাথ আৰাধ্যা আৰু তেওঁৰ সংগীসকলে নেতৃত্ব দিয়ে মন্দিৰ পুনৰ উদ্বোধন কাৰ্যসূচীৰ গুৰি ধৰে ।
পূৰ্বে মন্দিৰৰ পুৰোহিত হিচাপে কৰ্মৰত মহাদেৱৰ পুত্ৰ চন্দন, মহেশ আৰু মনোজৰ নেতৃত্বত তিনিদিন ধৰি মন্দিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷
