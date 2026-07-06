ETV Bharat / bharat

ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক: ধন আত্মসাৎ, চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে আলোচনা

অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত ন্যাসৰ বৈঠক ৷

Ram Temple Trust To Meet Today Amid Donation Embezzlement Row
ৰাম মন্দিৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা: ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাৎ আৰু আৰ্থিক অনিয়মৰ অভিযোগৰ মাজতে সোমবাৰে শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ অধীনত মণি ৰাম দাস চাউনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে ট্ৰাষ্টৰ অধিকাংশ সদস্য ।

চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ ভৱিষ্যৎ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত :

এই বৈঠকত প্ৰথমে ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য ডঃ অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰা হ’ব । মূল সমিতিৰ পৰা তেওঁলোক পৃথকে বহিব বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে । দুয়োগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে (SIT) পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।

সভাত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব ?

শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সভাত সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসে সভাপতিত্ব কৰিব । কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেৱ গিৰী, সদস্য বিশ্ব তীৰ্থপ্ৰসনাচাৰ্য, স্বামী পৰমানন্দ গিৰী, জগদগুৰু বাসুদেৱানন্দ সৰস্বতী, কৃষ্ণ মোহন, ডঃ অনিল মিশ্ৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় উপস্থিত থাকিব ।

লগতে জিলা দণ্ডাধীশ শশাংক ত্ৰিপাঠী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব সঞ্জয় প্ৰসাদ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়া সম্পাদক প্ৰশান্ত লোখণ্ডে আৰু নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰও উপস্থিত থাকিব । ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তেও উপস্থিত থাকিব ট্ৰাষ্টৰ সমন্বয়ক কে পৰাছান ।

RAM TEMPLE TRUST
মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসৰ পত্ৰ (ETV Bharat)

বৈঠকৰ পূৰ্বে জাৰি পত্ৰ :

সোমবাৰৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰত সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । এই পত্ৰত তেওঁ ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি দোষীক কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

সভাৰ কাৰ্যসূচী কি ?

পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত ট্ৰাষ্টৰ অনুদান সম্পৰ্কীয় এছআইটিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব, তাৰ পাছত ভৱিষ্যতে মন্দিৰ পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাৰ বিবেচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ পাছত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অডিটেড আয় আৰু ব্যয়ৰ বিৱৰণী, বেলেন্স শ্বীট আৰু অন্যান্য বিত্তীয় বিৱৰণীসমূহৰ অনুমোদনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ও আলোচনা হ’ব পাৰে ।

বক্তব্য লিপিবদ্ধ :

এই বৈঠকৰ পূৰ্বে জেলত থকা পাঁচজন অভিযুক্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ সৈতে জড়িত সকলো বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল । ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আশুতোষ তিৱাৰীয়ে জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা পাঁচজন অভিযুক্তৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে ।

শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত বিশেষ ন্যায়াধীশ ৰজত বাৰ্মাৰ আদালতৰ পৰা ইয়াৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল । ৰামশংকৰ যাদৱ, তিন্নু, অনুকল্প মিশ্ৰ, লাভকুশ মিশ্ৰ, কৰুণেশ পাণ্ডে আৰু মনীষ যাদৱৰ পাঁচজন অভিযুক্তৰ পৃথক পৃথক বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ লগতে কাগজত তেওঁলোকৰ স্বাক্ষৰো গ্ৰহণ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গোপনীয়তা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অজয় ​​ৰায়ক গৃহবন্দী

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক, এছআইটিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন দাখিল

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্কক লৈ ৰাজনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি, দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী

TAGGED:

ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক
মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাৎ
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ
RAM TEMPLE TRUST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.