ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক: ধন আত্মসাৎ, চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে আলোচনা
অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত ন্যাসৰ বৈঠক ৷
Published : July 6, 2026 at 3:17 PM IST
অযোধ্যা: ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাৎ আৰু আৰ্থিক অনিয়মৰ অভিযোগৰ মাজতে সোমবাৰে শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ অধীনত মণি ৰাম দাস চাউনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে ট্ৰাষ্টৰ অধিকাংশ সদস্য ।
চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ ভৱিষ্যৎ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত :
এই বৈঠকত প্ৰথমে ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য ডঃ অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰা হ’ব । মূল সমিতিৰ পৰা তেওঁলোক পৃথকে বহিব বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে । দুয়োগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে (SIT) পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।
#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश: राम मंदिर प्रशासन के असिस्टेंट गोपाल राव श्री वैदेही भवन पहुँचे। मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक होने वाली है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 5, 2026
बैठक के बारे में बात करते हुए गोपाल राव ने कहा, " बैठक… pic.twitter.com/YxUZsdNkdl
সভাত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব ?
শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সভাত সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসে সভাপতিত্ব কৰিব । কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেৱ গিৰী, সদস্য বিশ্ব তীৰ্থপ্ৰসনাচাৰ্য, স্বামী পৰমানন্দ গিৰী, জগদগুৰু বাসুদেৱানন্দ সৰস্বতী, কৃষ্ণ মোহন, ডঃ অনিল মিশ্ৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় উপস্থিত থাকিব ।
লগতে জিলা দণ্ডাধীশ শশাংক ত্ৰিপাঠী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব সঞ্জয় প্ৰসাদ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়া সম্পাদক প্ৰশান্ত লোখণ্ডে আৰু নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰও উপস্থিত থাকিব । ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তেও উপস্থিত থাকিব ট্ৰাষ্টৰ সমন্বয়ক কে পৰাছান ।
বৈঠকৰ পূৰ্বে জাৰি পত্ৰ :
সোমবাৰৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰত সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । এই পত্ৰত তেওঁ ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি দোষীক কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
সভাৰ কাৰ্যসূচী কি ?
পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত ট্ৰাষ্টৰ অনুদান সম্পৰ্কীয় এছআইটিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব, তাৰ পাছত ভৱিষ্যতে মন্দিৰ পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাৰ বিবেচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ পাছত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অডিটেড আয় আৰু ব্যয়ৰ বিৱৰণী, বেলেন্স শ্বীট আৰু অন্যান্য বিত্তীয় বিৱৰণীসমূহৰ অনুমোদনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ও আলোচনা হ’ব পাৰে ।
বক্তব্য লিপিবদ্ধ :
এই বৈঠকৰ পূৰ্বে জেলত থকা পাঁচজন অভিযুক্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ সৈতে জড়িত সকলো বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল । ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আশুতোষ তিৱাৰীয়ে জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা পাঁচজন অভিযুক্তৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে ।
শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত বিশেষ ন্যায়াধীশ ৰজত বাৰ্মাৰ আদালতৰ পৰা ইয়াৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল । ৰামশংকৰ যাদৱ, তিন্নু, অনুকল্প মিশ্ৰ, লাভকুশ মিশ্ৰ, কৰুণেশ পাণ্ডে আৰু মনীষ যাদৱৰ পাঁচজন অভিযুক্তৰ পৃথক পৃথক বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ লগতে কাগজত তেওঁলোকৰ স্বাক্ষৰো গ্ৰহণ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গোপনীয়তা প্ৰকাশ কৰে ।