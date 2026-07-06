ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ বৈঠক: চম্পত ৰায়-অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ

ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ বৈঠক: চম্পত ৰায়-অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ
ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ আৰু ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ সম্পৰ্কে বৈঠকত আলোচনা হয় ।
Published : July 6, 2026 at 8:09 PM IST
অযোধ্যা : ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সামৰণি পৰে । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ অন্তত কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে কয় যে ন্যাসে সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা অনুদান আত্মসাৎ বিষয়ক লৈ সকলো সদস্য অতি মৰ্মাহত হৈ আছে ।
মণিৰাম দাস ছাউনীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে মন্দিৰ ন্যাসৰ পৰিচালনাত ত্ৰুটিৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । অনুদান আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় আৰু এই ঘটনাই লাখ লাখ ৰামভক্তৰ আৱেগক আঘাত কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে ।
#WATCH अयोध्या: दान में कथित हेराफेरी की बात सामने आने के बाद बुलाई गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास राम मंदिर पहुंचे। pic.twitter.com/HrEUPjdxkp— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2026
মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসৰ সভাপতিত্বত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় । কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেৱ গিৰিৰ উপৰিও বৈঠকত শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ সদস্য বিশ্ব তীৰ্থ প্ৰসন্নাচাৰ্য, স্বামী পৰমানন্দ গিৰি, জগদগুৰু বাসুদেৱানন্দ সৰস্বতী, কৃষ্ণ মোহন আৰু মহন্ত দীনেন্দ্ৰ দাস; জিলা দণ্ডাধীশ শশাংক ত্ৰিপাঠী; আৰু বিশেষ আমন্ত্ৰিত ভিএইচপিৰ দীনেশ চন্দ্ৰ আৰু মহন্ত কমল নয়ন দাস উপস্থিত থাকে ।
#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज राम मंदिर पहुंचे। वे मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और चंपत राय (महासचिव) व अनिल मिश्रा (ट्रस्टी) के इस्तीफे के मामले पर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने आए हैं। pic.twitter.com/uvo0F1kYIi— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2026
ইয়াৰ উপৰিও ন্যাসৰ সমন্বয়ক কে পৰচাৰণ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব সঞ্জয় প্ৰসাদ, কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক প্ৰশান্ত লোখাণ্ডে আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেৱ গিৰি মহাৰাজে কয় যে নিৰ্ধাৰিত ন্যাসৰ বৈঠকখন ১১ জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও যিমান সম্ভৱ সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু ফলস্বৰূপে সকলোকে প্ৰেৰণ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ৬ জুলাইত সভা আহ্বান কৰা হয় ।
#WATCH | Ayodhya, UP: On the meeting of the trust, Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj, Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, says, " it was decided to hold the scheduled trust meeting—originally set for july 11—as early as possible; consequently, acting on… pic.twitter.com/5GKEUefmvS— ANI (@ANI) July 6, 2026
তেওঁ কয়, "এই ঘটনাত সকলোৱে মৰ্মাহত । চুৰিৰ পৰিমাণ-ডাঙৰ হওক বা সৰু হওক-সি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ; ইয়াত এনে পৰিৱেশ কেনেকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ দিয়া হ'ল সেয়া প্ৰধান চিন্তা । তথাপিও সত্য আমাৰ সন্মুখত আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য । সেইবাবেই আজি আমি-মূল সময়সূচীৰ আগতেই গভীৰ চিন্তা আৰু দুখৰ মনোভাৱেৰে একত্ৰিত হ'লো, কিয়নো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে এক গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।"
Ram Mandir donation embezzlement case: The resignations of Champat Rai (General Secretary) and Anil Mishra (Trustee) have been accepted, says Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj, Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust pic.twitter.com/La4OINowQ8— ANI (@ANI) July 6, 2026
আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে । সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বত থকা চম্পত ৰায় অত্যন্ত দুঃখিত । তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ ন্যায় নোপোৱালৈকে অৰ্থাৎ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যথাযথ শাস্তি নোপোৱালৈকে নিজৰ পদত থকাটো অনুচিত । এই আৱেগৰ বাবেই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দিছিল । এইটো কেৱল গ্ৰহণ বা নাকচ কৰিব পৰা বিষয় নাছিল । কে পৰচাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিছিল: ট্ৰাষ্টৰ সংবিধান অনুসৰি পদত্যাগ দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্ততে গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ।
#WATCH | Ayodhya, UP: On the resignations of Champat Rai (General Secretary) and Anil Mishra (Trustee), Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj, Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, says, " once the resignation had been tendered, the decision to accept or reject it… pic.twitter.com/Tz6fac20LQ— ANI (@ANI) July 6, 2026
ইফালে কৃষ্ণ মোহনক মন্দিৰ ন্যাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে উল্লেখ কৰে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই বৈঠকত চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰ উপস্থিত নাছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক: ধন আত্মসাৎ, চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে আলোচনা