ETV Bharat / bharat

ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ বৈঠক: চম্পত ৰায়-অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ

ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ আৰু ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ সম্পৰ্কে বৈঠকত আলোচনা হয় ।

A seer watches news amid the ongoing probe into the alleged theft of temple donations and the resignation of its general secretary, Champat Rai, and trustee Anil Mishra, in Ayodhya, Uttar Pradesh, Monday, June 6, 2026
ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ বৈঠকৰ বাতৰি চাইছে অযোধ্যাৰ এগৰাকী সাধুৱে (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা : ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সামৰণি পৰে । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ অন্তত কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে কয় যে ন্যাসে সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা অনুদান আত্মসাৎ বিষয়ক লৈ সকলো সদস্য অতি মৰ্মাহত হৈ আছে ।

মণিৰাম দাস ছাউনীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে মন্দিৰ ন্যাসৰ পৰিচালনাত ত্ৰুটিৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । অনুদান আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় আৰু এই ঘটনাই লাখ লাখ ৰামভক্তৰ আৱেগক আঘাত কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে ।

মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসৰ সভাপতিত্বত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় । কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেৱ গিৰিৰ উপৰিও বৈঠকত শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ সদস্য বিশ্ব তীৰ্থ প্ৰসন্নাচাৰ্য, স্বামী পৰমানন্দ গিৰি, জগদগুৰু বাসুদেৱানন্দ সৰস্বতী, কৃষ্ণ মোহন আৰু মহন্ত দীনেন্দ্ৰ দাস; জিলা দণ্ডাধীশ শশাংক ত্ৰিপাঠী; আৰু বিশেষ আমন্ত্ৰিত ভিএইচপিৰ দীনেশ চন্দ্ৰ আৰু মহন্ত কমল নয়ন দাস উপস্থিত থাকে ।

ইয়াৰ উপৰিও ন্যাসৰ সমন্বয়ক কে পৰচাৰণ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব সঞ্জয় প্ৰসাদ, কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক প্ৰশান্ত লোখাণ্ডে আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেৱ গিৰি মহাৰাজে কয় যে নিৰ্ধাৰিত ন্যাসৰ বৈঠকখন ১১ জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও যিমান সম্ভৱ সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু ফলস্বৰূপে সকলোকে প্ৰেৰণ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ৬ জুলাইত সভা আহ্বান কৰা হয় ।

তেওঁ কয়, "এই ঘটনাত সকলোৱে মৰ্মাহত । চুৰিৰ পৰিমাণ-ডাঙৰ হওক বা সৰু হওক-সি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ; ইয়াত এনে পৰিৱেশ কেনেকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ দিয়া হ'ল সেয়া প্ৰধান চিন্তা । তথাপিও সত্য আমাৰ সন্মুখত আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য । সেইবাবেই আজি আমি-মূল সময়সূচীৰ আগতেই গভীৰ চিন্তা আৰু দুখৰ মনোভাৱেৰে একত্ৰিত হ'লো, কিয়নো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে এক গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।"

আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু সদস্য অনিল মিশ্ৰই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে । সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বত থকা চম্পত ৰায় অত্যন্ত দুঃখিত । তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ ন্যায় নোপোৱালৈকে অৰ্থাৎ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যথাযথ শাস্তি নোপোৱালৈকে নিজৰ পদত থকাটো অনুচিত । এই আৱেগৰ বাবেই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দিছিল । এইটো কেৱল গ্ৰহণ বা নাকচ কৰিব পৰা বিষয় নাছিল । কে পৰচাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিছিল: ট্ৰাষ্টৰ সংবিধান অনুসৰি পদত্যাগ দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্ততে গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ।

ইফালে কৃষ্ণ মোহনক মন্দিৰ ন্যাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিৰিয়ে উল্লেখ কৰে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই বৈঠকত চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰ উপস্থিত নাছিল ।

লগতে পঢ়ক :

ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক: ধন আত্মসাৎ, চম্পত ৰায় আৰু অনিল মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে আলোচনা

TAGGED:

CHAMPAT RAI
ৰাম মন্দিৰ
অযোধ্যা
ৰাম মন্দিৰ ন্যাস
RAM MANDIR DONATION ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.