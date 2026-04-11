ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ; কৰ সেৱকৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ'ব বিজয় স্তম্ভ

ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ; কৰ সেৱকৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ'ব বিজয় স্তম্ভ
ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই জনোৱা মতে ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
Published : April 11, 2026 at 3:10 PM IST
অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ) : অযোধ্যাত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰাম মন্দিৰ । শুকুৰবাৰে ৰাম নগৰী অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিয়ে এই সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান কৰে । তাৰ পূৰ্বে ৰাম মন্দিৰ ন্যাসে সংবাদ মাধ্যমৰ সদস্যসকলৰ বাবে মন্দিৰ চৌহদ ভ্ৰমণৰ সুবিধা কৰি দিয়ে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে । মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়ালৈকে মুঠ ১৮০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "যদিও ২০২০ চনত এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল, তথাপিও মই ব্যক্তিগতভাৱে ২০১৪ চনৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছো, ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱা আন্দোলনৰ সময়ত-উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ বাবে যি ধৰণে অপেক্ষা কৰা হৈছিল । মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আশা কেতিয়াবা ক্ষীণ যেন লাগিলেও ইয়াৰ ফলাফল কীৰ্তিচিহ্ন স্বৰূপ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । ইয়াক কেৱল এটা ঐশ্বৰিক ফলাফল হিচাপেহে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি-যিটোৱে আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।"
তেওঁ লগতে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা অবিৰতভাৱে অস্থায়ী মন্দিৰত জ্বলি থকা চাকিৰ বৈশিষ্টও বৰ্ণনা কৰে । তেওঁ কয়, "সেই অস্থায়ী মন্দিৰৰ কাঠৰ গাঁথনি সংৰক্ষিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক ৰখা সমগ্ৰ তম্বুৰ ঘৰটোও ভিতৰত সংৰক্ষিত কৰা হ'ব । আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি অখণ্ড শিখাৰ বাবে এক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে-এই ব্যৱস্থাই ভক্তসকলক আকৰ্ষিত কৰাটো নিশ্চিত ।"
ৰাম মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত ৰাম জন্মভূমি আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত স্থানসমূহ সংৰক্ষণৰ সমান্তৰালভাৱে কৰ সেৱকসকলৰ স্মৃতিত এটা স্তম্ভও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সপ্ত মন্দিৰৰ ওচৰত অৱস্থিত এই স্তম্ভটো লো আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধাতুৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯০ চনত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সময়ত কৰ সেৱকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা ঘটনাক স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়, "গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশৰ সৈতে জড়িত ৯০ শতাংশ গোচৰত এই সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক প্ৰকৃতিৰ; মুখ্য সচিব, গৃহ সচিব আৰু ডিজিপিৰ সামূহিক মতামতে বাকী ১০ শতাংশহে লাভ কৰে ।"
তদুপৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ মুলায়ম সিং যাদৱ প্ৰশাসন আৰু কল্যাণ সিং প্ৰশাসন দুয়োটাতে প্ৰধান সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ স্মৰণ কৰে যে যেতিয়া কল্যাণ সিঙৰ ওচৰত ফাইল এটা দাখিল কৰা হৈছিল-যেতিয়া তেওঁক অযোধ্যাৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিছে বুলি অৱগত কৰা হৈছিল-কাল্যাণ সিঙে লিখিত আদেশ জাৰি কৰিছিল য'ত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছিল যে, যিয়েই নহওক কোনো গুলীচালনা কৰিব নালাগে ।
মন কৰিবলগীয়া যে তদানীন্তন মুলায়ম সিং যাদৱ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই প্ৰধান সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ পদবী লাভ কৰিছিল । ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছৰে পৰা বিৰোধীয়ে তেওঁৰ নিযুক্তিক লৈ চৰকাৰক ধাৰাবাহিকভাৱে লক্ষ্য কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক : আধুনিক ৰে’ল যাত্ৰাত বন্দে ভাৰতে সৃষ্টি কৰিছে অনন্য চাহিদা