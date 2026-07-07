ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎৰ গোচৰ : ৪৫ দিনৰ CCTV ফুটেজত ধৰা পৰিছে ৭০ টা চুৰিকাণ্ড
SIT-ৰ প্ৰতিবেদনত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু কোষাধ্যক্ষ গোপাল ৰায়ৰ কথা কোনো উল্লেখ নাই ।
Published : July 7, 2026 at 2:31 PM IST
লক্ষ্ণৌ : শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰ প্ৰসাদ চুৰি গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ (SIT) প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । এই প্ৰতিবেদনত কেইবাটাও গুৰুতৰ ত্ৰুটি আৰু গাফিলতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
তদন্তত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ট্ৰাষ্টৰ বিষয়াসকলে দান কৰা সামগ্ৰী বা ধনৰ গণনাৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো দুৰ্বল হৈছিল । ইয়াৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল অভিযুক্তকেইটাই আৰু আটায়ে মন্দিৰৰ প্ৰসাদ চুৰি কৰি নিছিল । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায় আৰু কোষাধ্যক্ষ গোপাল ৰায়ৰ কথা উল্লেখ নাই । অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন এতিয়াও বাকী আছে ।
চুৰিৰ কাৰণ থকা ত্ৰুটিবোৰে হ’ল -
- গণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ নিয়ম মানি নচলা
- কৰ্মচাৰীকেইজনৰ তালাচী চলোৱা হোৱা নাছিল
- নিৰ্ধাৰিত সাজ-পোছাক বলবৎ কৰা হোৱা নাছিল
- ব্যক্তিগত সামগ্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাছিল
- দানৰ বাকচৰ সুকীয়া গণনা আৰু ৰেকৰ্ডিং সঠিকভাৱে কৰা নহ’ল
- ফলপ্ৰসূ নিৰীক্ষণ কৰা হোৱা নাছিল
- ট্ৰাষ্ট আৰু বেংকৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকাৰ পাছতো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী নহ’ল
- চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও লাইভত নিৰীক্ষণ কৰা হোৱা নাছিল । যদিহে ফুটেজটো নিৰীক্ষণ কৰা হ’লহেঁতেন তেন্তে চুৰি ৰোধ কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন
২০২৫ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰৱৰ্তন কৰা কঠোৰ নিয়ম দুৰ্বল হৈ পৰিল
SIT ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুদানৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়াক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (SOP) প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । ইয়াত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কোনে গণনা কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব, কৰ্মচাৰীসকল কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব, কেনেধৰণৰ সাজ-পোছাক পিন্ধিব আৰু গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আৰু পাছতো তেওঁলোকৰ তালাচী চলোৱা হ’ব ৷ কিন্তু লাহে লাহে এই নিয়মবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰিল ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কি পৰিস্থিতি আৰু কি কাৰণত নিৰাপত্তাৰ নিয়ম সলনি কৰা হ’ল সেয়া তদন্তৰ বিষয় । এই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ অভিযুক্তই প্ৰসাদৰ ধন চুৰি কৰাত সফল হয় ৷
তদাৰকীত অনিল মিশ্ৰৰ গাফিলতি
SIT ৰ প্ৰতিবেদনত ট্ৰাষ্টৰ সদস্য অনিল মিশ্ৰৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । SIT ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁক অনুদান আৰু প্ৰসাদ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল গণনা প্ৰক্ৰিয়াটো ফলপ্ৰসূভাৱে চোৱাচিতা কৰা, কিন্তু এইটো কৰা নহ’ল । প্ৰতিবেদনত তেওঁক তদাৰকীৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।
তিন্নু যাদৱৰ ষড়যন্ত্ৰ পোহৰলৈ আহিছে
SIT ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি চুৰিৰ মূল অভিযুক্ত ৰাম শংকৰ যাদৱ ওৰফে তিন্নু যাদৱ । ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত বিভিন্ন দানপাত্ৰৰ চাবি ৰাখিছিল । অৱশ্যে তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে ট্ৰাষ্টৰ পৰা অনুমোদন দিয়া হোৱা নাছিল । SIT ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি তিন্নু যাদৱে ট্ৰাষ্টৰ ভিতৰতে ভতিজা মনীষ যাদৱৰ বাবে চাকৰি নিশ্চিত কৰি চান্দা গণনাৰ কৰ্তব্য অৰ্পণ কৰে । ইয়াৰ পাছতে দুয়োজনে ষড়যন্ত্ৰ কৰি মন্দিৰৰ বাবে ভক্তই কৰা দান চুৰি কৰে ।
গণনা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ :
প্ৰতিবেদনত গণনা বিষয়া সুভাষ শ্ৰীবাস্তৱকো জবাবদিহি কৰা হৈছে । তদন্তত তেওঁৰ উপস্থিতিত মন্দিৰৰ প্ৰসাদ চুৰি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সেয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
৪৫ দিনৰ CCTV ৰ ফুটেজত ৭০টা চুৰিকাণ্ড ধৰা পৰিছে :
SIT ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ২৭ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা CCTV ফুটেজটোৱে মাত্ৰ ৪৫ দিনৰ সময়সীমাহে সামৰি লৈছিল । এই ফুটেজত অভিযুক্তসকলে প্ৰায় ৭০ বাৰ মুদ্ৰা আৰু নোটৰ বাণ্ডিল চুৰি কৰা দেখা গৈছিল ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পূৰ্বৰ ফুটেজ উপলব্ধ নহয় । সেয়ে কিমান দিনৰ পৰা চুৰিকাণ্ড চলি আছিল বা কিমান টকা আত্মসাৎ কৰা হৈছিল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই । ফলস্বৰূপে চুৰি হোৱা প্ৰকৃত পৰিমাণৰ অনুমান কৰিব নোৱাৰি ।
মাত্ৰ ৪৫ দিনৰ বাবে CCTV ফুটেজ সংৰক্ষণ কৰাটো এটা ডাঙৰ ভুল আছিল :
মন্দিৰৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ স্থানত মাত্ৰ ৪৫ দিনৰহে CCTV-ৰ ফুটেজ সংৰক্ষণ কৰাটো অনুচিত বুলিও SIT-এ উল্লেখ কৰে । ১৮০ দিনৰ বাবে ফুটেজ সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্বে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যদিও এই কথা মানি চলা হোৱা নাছিল । ইয়াৰ ফলত পুৰণি ৰেকৰ্ড উপলব্ধ নহ’ল, যাৰ ফলত তদন্তত বাধা আহি পৰে ।
বেংকৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন :
প্ৰতিবেদনত বেংকৰ দায়িত্বও চিনাক্ত কৰা হৈছে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে গণনা কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল । গণনাৰ সময়ত বেংকৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকাৰ সময়তে তেওঁলোকে নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ তদুপৰি বিষয়াসকলৰ নিয়মীয়া ৰোতেশ্বনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হোৱা নাছিল ।
অৱশ্যে এয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বুলি SIT -এ স্পষ্ট কৰি দিছে । চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত প্ৰশাসনিক জবাবদিহিতা, প্ৰতিষ্ঠানিক অভাৱ, তত্বাৱধায়কৰ ব্যৰ্থতা আৰু সংশোধনীমূলক পৰামৰ্শৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হ’ব । গতিকে এই গোচৰত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কেইবাটাও নিৰাপত্তাৰ নিয়ম মানি নচলাৰ বাবেই এই চুৰি সম্ভৱ হৈছিল ।