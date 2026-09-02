প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি
ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসত ৩ গৰাকী নতুন সদস্যক নিযুক্তি । অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰ ।
Published : September 2, 2026 at 9:24 PM IST
অযোধ্যা: শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসে প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । এই সিদ্ধান্ত ন্যাসৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অনুমোদন জনোৱা হয় ।
নতুন অধ্যক্ষ আৰু ৩ জন নতুন সদস্য:
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালকৈ ৰাম মন্দিৰ ন্যাসত দীৰ্ঘদিন ধৰি খালী হৈ থকা তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত তিনিগৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হয় ।
News Alert! Air Marshal (retd) Jeetendra Mishra appointed first chief executive officer (CEO) of Ram Temple trust. pic.twitter.com/SelqvxYnwS— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
ন্যাসত কোন কোন:
ন্যাসত এতিয়া নতুন সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে দিল্লীৰ প্ৰখ্যাত সমাজকৰ্মী মহেশ ভাগচণ্ডকা, শিকোহাবাদৰ নিৰ্মলা যাদৱ আৰু অযোধ্যাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মদন মোহন পাণ্ডেক । শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নিযুক্তি সন্দৰ্ভত শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক কৃষ্ণ মোহনে কয় যে,"দিল্লীৰ মহেশ ভাগচণ্ডকা, অযোধ্যাৰ মদন মোহন পাণ্ডে আৰু শিকোহাবাদৰ ডাঃ নিৰ্মলা যাদৱ শ্ৰীৰামৰ নতুন সদস্য হ'ব ।"
VIDEO | Ayodhya, UP: Visuals from the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (SRJBTK) trust meeting.— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/XcXGslbQFj
সেৱাৰ সুযোগ পালো:
শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ নতুন সদস্য মদন মোহন পাণ্ডেয়ে কয়,"মোক ন্যাসৰ সদস্য নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এই খবৰটো পাইছো দুপৰীয়া প্ৰায় ২ বজাত । এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল । মোক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে । আমি চাম যে আমি কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ উন্নতি কৰিব পাৰো ।"
#WATCH श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा, " 5538 लोगों का आवेदन आए थे उसमें स्क्रीनिंग करते-करते यहां तक पहुंचे हैं। उसके बाद सभी को सुनने के बाद एक को सर्वसम्मति चुना गया।… https://t.co/uw8nYnZOWx pic.twitter.com/wO6knZP3Yd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2026
অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিবৰ পদত্যাগ:
শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক কৃষ্ণ মোহনে পদত্যাগ কৰে । কৃষ্ণ মোহনে কয় যে,"মই ৬ জুলাইৰ পৰা অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ । মহাৰাজ গোবিন্দেৱ গিৰি নতুন মহাসচিব আৰু মহেশ ভাগচণ্ডকা নতুন কোষাধ্যক্ষ হ'ব ।"
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की व्यापक, पारदर्शी व तकनीक-सक्षम प्रक्रिया पूर्ण हुई।— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) September 1, 2026
5,585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 अभ्यर्थियों से विस्तृत संवाद किया गया। आज चयन समिति ने तीन अत्यंत योग्य प्रत्याशियों का अंतिम पैनल न्यास को सौंप दिया।… pic.twitter.com/x0USk5KZ5p
কেনেকৈ বাছনি কৰা হ’ল:
শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰাক্তন অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিব কৃষ্ণ মোহনে কয়,"আমি ৫,৫৩৮ জন লোকৰ পৰা আবেদন লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'লোঁ । সকলোৰে কথা শুনাৰ পিছত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এজন ব্যক্তিক বাছনি কৰা হ'ল । সকলোৱে তেৱেঁই আমাৰ অধ্যক্ষ হ’ব বুলি সন্মত হয় ৷"