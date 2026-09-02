ETV Bharat / bharat

প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি

ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসত ৩ গৰাকী নতুন সদস্যক নিযুক্তি । অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰ ।

Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust Appoints Air Marshal Jeetendra Mishra
প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা: শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসে প্ৰাক্তন এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰক নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । এই সিদ্ধান্ত ন্যাসৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অনুমোদন জনোৱা হয় ।

নতুন অধ্যক্ষ আৰু ৩ জন নতুন সদস্য:

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালকৈ ৰাম মন্দিৰ ন্যাসত দীৰ্ঘদিন ধৰি খালী হৈ থকা তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত তিনিগৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হয় ।

ন্যাসত কোন কোন:

ন্যাসত এতিয়া নতুন সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে দিল্লীৰ প্ৰখ্যাত সমাজকৰ্মী মহেশ ভাগচণ্ডকা, শিকোহাবাদৰ নিৰ্মলা যাদৱ আৰু অযোধ্যাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মদন মোহন পাণ্ডেক । শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নিযুক্তি সন্দৰ্ভত শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক কৃষ্ণ মোহনে কয় যে,"দিল্লীৰ মহেশ ভাগচণ্ডকা, অযোধ্যাৰ মদন মোহন পাণ্ডে আৰু শিকোহাবাদৰ ডাঃ নিৰ্মলা যাদৱ শ্ৰীৰামৰ নতুন সদস্য হ'ব ।"

সেৱাৰ সুযোগ পালো:

শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ নতুন সদস্য মদন মোহন পাণ্ডেয়ে কয়,"মোক ন্যাসৰ সদস্য নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এই খবৰটো পাইছো দুপৰীয়া প্ৰায় ২ বজাত । এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল । মোক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে । আমি চাম যে আমি কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ উন্নতি কৰিব পাৰো ।"

অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিবৰ পদত্যাগ:

শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাধাৰণ সম্পাদক কৃষ্ণ মোহনে পদত্যাগ কৰে । কৃষ্ণ মোহনে কয় যে,"মই ৬ জুলাইৰ পৰা অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ । মহাৰাজ গোবিন্দেৱ গিৰি নতুন মহাসচিব আৰু মহেশ ভাগচণ্ডকা নতুন কোষাধ্যক্ষ হ'ব ।"

কেনেকৈ বাছনি কৰা হ’ল:

শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰাক্তন অন্তৱৰ্তীকালীন মহাসচিব কৃষ্ণ মোহনে কয়,"আমি ৫,৫৩৮ জন লোকৰ পৰা আবেদন লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'লোঁ । সকলোৰে কথা শুনাৰ পিছত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এজন ব্যক্তিক বাছনি কৰা হ'ল । সকলোৱে তেৱেঁই আমাৰ অধ্যক্ষ হ’ব বুলি সন্মত হয় ৷"

লগতে পঢ়ক: দিল্লী এইমছৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ! ১৩ বছৰে নাপালে এটা তাৰিখ, প্ৰাণ হেৰুৱালে তনভিয়ে

অতিপাত নিচাত আছে নেকি ? জিডিপিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছক সমালোচনা ৰিজিজুৰ

TAGGED:

ৰাম মন্দিৰ ন্যাস
এয়াৰ মাৰ্শ্বেল জিতেন্দ্ৰ মিশ্ৰ
শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
AYODHYA RAM MANDIR TRUST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.