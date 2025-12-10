দাম ১০ টকাৰ পৰা ২০০ টকালৈ... ১৯০ বিধ কিচিম কিচিম চাহেৰে ৰাম ভাই এতিয়া চেলিব্ৰেটী

দাম ১০ টকাৰ পৰা ২০০ টকালৈ... ১৯০ বিধ কিচিম কিচিম চাহেৰে ৰাম ভাই এতিয়া চেলিব্ৰেটী
পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে চাহপ্ৰেমীৰ দীঘলীয়া শাৰী ৰামভাইৰ চাহৰ দোকানত ।
Published : December 10, 2025 at 5:11 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ : একাপ চাহ । বৰষুণেই হওক বা ঠাণ্ডাই নহওক কিয় একাপ সতেজ চাহে দিনটোৰ মানসিক চাপ বহু পৰিমানে হ্ৰাস কৰে । চাহত চুমুক দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বহুতৰ মাজত কথা-বতৰা.. ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় । শীতৰ পুৱা একাপ গৰম চাহৰ মজাই সুকীয়া । গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে সকলোতেই আছে চাহ ভাল পোৱা লোক ।
শীতৰ পুৱা একাপ গৰম চাহ খালে মনটো সতেজ হৈ থাকে । ফৰকাল বতৰত চাহপ্ৰেমীসকলে বুজি পায় চাহৰ প্ৰকৃত মূল্য । চাহৰ নাম শুনিলেই এইলোক সকলৰ হৃদয় ভেদি যায় । সেইবাবেই চাহপ্ৰেমীৰ ভিৰ হয় ৰাম ভাইৰ চাহ ষ্টলত । এই ষ্টলতে উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ চাহ ।
পুৱা ছিয়াৰপী চকত ৰাম ভাইৰ বিশেষ টি ষ্টলত ভিৰ হয় । ইয়াতেই পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে চাহপ্ৰেমীৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় । ৰাম ভায়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰাত পাকৈত । তেওঁৰ দোকানত প্ৰায় ১৯০ প্ৰকাৰৰ চাহ উপলব্ধ । দাম ১০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০ টকালৈ পোৱা হয় । চাহৰ দাম অনুযায়ী পৰিমাণো পোৱা যায় । বেছিভাগ গ্ৰাহকেই হৈছে যুৱক-যুৱতী । কোন ঠাইৰ পৰা চাহ খাবলৈ নহাকৈ থাকে ? গ্ৰাহকে ৰাম ভাইৰ চাহৰ সোৱাদক প্ৰশংসা কৰি দাম উপযুক্ত বুলি কৈ যায় ।
ৰাম ভাই কোন ?
ভুৱনেশ্বৰত চাহ খোৱাৰ কথা ভাবিলেই মনলৈ আহে ৰাম ভাইৰ বিশেষ চাহ । ৰাম ভাইৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে কামদেৱ প্ৰধান । তেওঁৰ বয়স ৪৫ বছৰ । তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱৰাত গাঁৱত নিবনুৱা হৈ আছিল । ৰাম ভাইৰ ডাঙৰ ভাতৃয়ে তেওঁক ভুৱনেশ্বৰলৈ অনাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমে এখন ফলৰ দোকান আৰম্ভ কৰে; কিন্তু লোকচান হোৱাত ফলৰ দোকানখন বন্ধ কৰি কলকাতালৈ যায় । তাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকাত তেওঁ ছিয়াৰপী চ’কৰ ওচৰত এখন চাহৰ দোকান খোলে ।
সেয়া আছিল ২০০৩ ৰ কথা । লাহে লাহে গ্ৰাহকৰ সংখ্য়া বাঢ়িবলৈ ধৰাত ২০১০ চনৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ পৰিবেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সন্ধিয়া তেওঁৰ দোকানত সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়স্কলৈকে সকলোৱে ভিৰ কৰিবলৈ ধৰে । বিশেষকৈ লেমন চাহ, কেশৰ চাহ আৰু গাখীৰ চাহৰ আটাইতকৈ বেছি চাহিদা আছে ।
ৰাম ভাইৰ ঘৰ কটক জিলাৰ বাঁকি অঞ্চলত । তেওঁ এটি সৰু পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে । তেওঁ এই বিশেষ চাহ বনোৱাৰ কলা বাহিৰৰ পৰা শিকিছে । তেওঁ হায়দৰাবাদ, কলকাতা আৰু মুম্বাই আদি চহৰত চাহ বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু ইয়াৰ কৌশল আয়ত্ব কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ স্বাস্থ্যৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক পানীয়ও প্ৰস্তুত কৰে । এই সন্দৰ্ভত চাহপ্ৰেমী বন্দিতাই কয়, "ই চাহ খাবলৈ সদায় ৰাম ভাইৰ চাহ দোকানলৈ আহো । বৰ সোৱাদযুক্ত চাহ । ভুৱনেশ্বৰৰ বহু ঠাইত চাহ খাইছো; কিন্তু ইয়াত চাহ খোৱাৰ অভিজ্ঞতাই অনন্য় । সকলোৰে প্ৰিয় চাহ ইয়াত পোৱা যায় । মোৰ বন্ধুৱে তাজমহল চাহ আৰু আদাৰ চাহ ভাল পায় । কাশ্মীৰী চাহ বেছি ভাল পায় । শীতকালত গৰম চাহ খালে মনটো সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল হৈ পৰে ।" ইফালে, আন এগৰাকী চাহপ্ৰেমী দ্বীপ্তিময়ী সাহুৱে কয়, "মই কেতিয়াও চাহ খোৱা নাই; কিন্তু আজি বিশেষ মালাই চাহ খালো । বহুত ভাল আছিল ।"
ইফালে বিশেষ চাহ বিক্ৰেতা ৰাম ভায়ে কয়, "মই ২০০০ চনত এখন চাহৰ দোকান খুলিছিলো । মোৰ ভাইটিয়ে মোক ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা এই ঠাইলৈ লৈ আহিছিল । বৰ্তমান ১৯০ বিধ চাহ উপলব্ধ । আগতে চাহৰ দাম খুব কম আছিল; কিন্তু এতিয়া দাম কিছু বৃদ্ধি পাইছে। অৱশ্যে ১০ টকাৰ পৰা ১৫০ টকাতকৈও অধিক মূল্যৰ চাহ আছে।" চাহপ্ৰেমীসকলে নেমু চাহ, বনৌষধি চাহ, কাথা চাহ আদি খায় । ইয়াৰ লগতে গাখীৰৰ চাহত মছলা চাহ, ইলাচি, আলমণ্ড চাহ আদি আছে ।"
তেওঁ কেতিয়াও চাহৰ বাবে গ্ৰাহকৰ পৰা অত্যধিক টকা নিবিচাৰে; কিন্তু তেওঁৰ গ্ৰাহকসকল সুখী হ’লে সদায় সুখী হয় । ৰাম ভায়ে দিনটোত ১০০০ কাপতকৈও অধিক চাহ বিক্ৰী কৰে ।
ৰামভাইৰ দোকানত উপলব্ধ চাহ :
তেওঁৰ দোকানত ব্লেক ককটেইল আইচ চাহ, ফ্ৰুইটি চাহ, লেমন টি, এক্সট্ৰা পাওৱাৰ টি, কেশৰ টি, ব্লেক টি, ইংলিছ টি, হোৱাইট টি, ব্লু টি, আই লাইক টি, লেভেণ্ডাৰ টি, গাৰ্ড টি, চিলি ব্লেক চাহ, চামলিনী টি, প্ৰেজেঞ্চ টি, কোকোনাট টি, গ্ৰীণ টি, গ্ৰীণ হার্বেল টি, তুলসী টি, আমলা টি, ৱেষ্ট টি, আলমণ্ড টি আদি পোৱা যায় । এইবোৰৰ উপৰি ৰাম ভাইৰ চাহৰ চাহিদা ৰাজ্যৰ বাহিৰতো আছে । ৰাম ভাই চাহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে । তেওঁ নিজৰ চাহৰ দোকানক লৈ বৰ আনন্দিত ।