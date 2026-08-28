নক্সাল ৰাখীঃ আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাই সেনাজোৱানক পিন্ধালে ৰাখী
ছত্তিশগড়ৰ কাংকেৰ জিলাত আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাই সেনাজোৱানক পিন্ধালে ৰাখী ৷
Published : August 28, 2026 at 7:43 PM IST
ছত্তিশগড় : মনত এমুকুৰা হাঁহি, মনত বিশ্বাস লৈ আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাই সোনাৰ হাতত বান্ধিলে ৰাখি ৷ শুকুৰবাৰে দেশজুৰি উদযাপন কৰা পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধনৰ সময়ত এই দৃশ্য ছত্তিশগড়ৰ কাংকেৰ জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৷
জিলাখনৰ ভানুপ্ৰতপুৰৰ চৌগেল গাঁৱত থকা বিশেষ কেম্পত আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাসকলে ডিআৰজিৰ জোৱানসকল ৰাখী পিন্ধাই ব্যতিক্ৰমীৰূপত ৰাখীবন্ধন পালন কৰিলে ৷
এই সন্দৰ্ভত আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী সদস্যা শান্তি কাৱচী কয়,"আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাখীবন্ধন উৎসৱ উদযাপন কৰিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি ৰাখী বনাবলৈ শিকিছিলো আৰু আমাৰ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা ৰাখী পিন্ধালো জোৱানসকল ৷ আমাৰ বাবে এয়া এক আৱেগিক মুহূৰ্ত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰো, যে আমি সমাজৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছো । চৰকাৰৰ নীতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আমি আত্মসমৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত আমাক বিভিন্ন দক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে য'ত টেইলাৰিং, কাঠৰ শিল্প, আৰু ৰাখী নিৰ্মাণ আদি ৷ এই দক্ষতাসমূহৰ জৰিয়তে এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰো তাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা ।"
আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সাল সদস্যাসকলৰ পৰা ৰাখী পিন্ধি ডিআৰজি জোৱান টেকেশ্বৰ হিচামীয়ে কয়,"এটা সময় আছিল যেতিয়া দুয়োপক্ষই বন্দুক লৈ মুখামুখিকৈ থিয় হৈছিলো ৷ আজি সেই হাতখনতে ৰাখীৰ দৰে পবিত্ৰ সূতাৰে একত্ৰিত হৈছো । আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীয়ে প্ৰস্তুত কৰা ৰাখী পিন্ধাটো আমাৰ বাবে এক আৱেগিক অভিজ্ঞতা ৷ ভাইৰ দীৰ্ঘায়ু, সুখ, শান্তিৰ বাবে কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতীক ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই ৰাখীবন্ধন উদযাপন কেৱল কোনো উৎসৱে নহয়, ই এক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতীক হৈ পৰিল ৷ হিংসাৰ পৰা শান্তিলৈ, সংঘাতৰ পৰা বিশ্বাসলৈ আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ পৰা কাৰুকাৰ্য্যলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা । এসময়ত সৈনিকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা হাতবোৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে ৰাখী তৈয়াৰ কৰি হাতত বান্ধিছে ভাতৃ-ভগ্নীৰ চিন হিচাপে ।"
লগতে পঢ়ক: এডাল ৰঙীন সূতা আৰু প্ৰতিমুহূৰ্তত কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাখীবন্ধন উদযাপন