ৰাজ্যসভাত গৃহীত উচ্চতম ন্যয়ালয়ত ন্যয়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিধেয়ক

ৰাজ্যসভাত গৃহীত উচ্চতম ন্যয়ালয়ত ন্যয়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিধেয়ক
বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিধেয়ক ।
Published : August 5, 2026 at 8:13 PM IST
নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা ৩৪ৰ পৰা ৩৮লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বিধেয়ক বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত ধ্বনি ভোটত গৃহীত হয় । ইতিপূৰ্বে এই বিষয়ত জাৰি কৰা অধ্যাদেশৰ ঠাইত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছে । বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ পিছত ৰাজ্যসভাই ইয়াক লোকসভালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
বিধেয়কখনৰ ওপৰত হোৱা চমু আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে কয় যে, ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তেওঁৰ মতে, এই পদক্ষেপে আদালতৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জমা হৈ থকা গোচৰৰ নিষ্পত্তি ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিব ।
মেঘৱালে লগতে জনায় যে, চৰকাৰে গোচৰৰ বকেয়া হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যৱস্থা (এডিআৰ) অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ কয়,"উচ্চতম ন্যয়ালয়ত ন্যয়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ দক্ষতা আৰু সংস্কাৰৰ দিশত এক পদক্ষেপ ।"
মেঘৱালে কয়,"আমি গোচৰসমূহৰ সময় হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিবলৈ মধ্যস্থতা আৰু বুজাবুজিৰ জৰিয়তে বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।" এই ক্ষেত্ৰত ন্যায়পালিকাৰ সৈতে সমন্বয়ৰে কাম কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ ১৬ মে'ত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ(ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা) সংশোধনী অধ্যাদেশ, ২০২৬ জাৰি কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশৰ শক্তি ৩৩ গৰাকীৰ পৰা ৩৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা কামৰ বোজা আৰু গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি চৰকাৰে মতপোষণ কৰিছিল ।