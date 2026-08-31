ETV Bharat / bharat

নেপালী দূতাবাসত ৰাজনাথ সিং: আকস্মিক বানৰ ধ্বংসলীলাক লৈ শোকবাৰ্তা

ৰাজনাথ সিঙে কয়, "...আমি আমাৰ নেপালী ভাই-ভনীসকলৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দিছোঁ আৰু নেপালৰ অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

Rajnath Singh visits Nepal embassy
নেপালী দূতাবাসত ৰাজনাথ সিং; আকস্মিক বানৰ ধ্বংসলীলাক লৈ শোকবাৰ্তা (ANI)
author img

By ANI

Published : August 31, 2026 at 4:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সোমবাৰে নতুন দিল্লীত থকা নেপালৰ দূতাবাস পৰিদৰ্শন কৰি নেপালত সংঘটিত বিধ্বংসী বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে এই কঠিন সময়ত চুবুৰীয়া দেশখনক ভাৰতে আগবঢ়োৱা সমৰ্থনৰ কথা পুনৰ দৃঢ়তাৰে দোহাৰে । ৰাজনাথ সিঙে দুৰ্যোগৰ ফলত হেৰুওৱা জীৱন আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ ধ্বংসলীলাৰ বাবে দূতাবাসত থকা শোকবাৰ্তাৰ বহীত এটা শোকবাৰ্তা লিখি শোক প্ৰকাশ কৰে ।

Rajnath Singh visits Nepal embassy
নেপালৰ আকস্মিক বানৰ ধ্বংসলীলাক লৈ ৰাজনাথ সিঙৰ শোকবাৰ্তা (ANI)

শোকবাৰ্তাত ৰাজনাথ সিঙে লিখিছে, "২০২৬ চনৰ ২৬ আগষ্টত হোৱা আকস্মিক বানৰ ফলত বহুমূলীয়া প্ৰাণ হেৰুওৱা আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বাবে নেপালৰ জনসাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ হৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "এই কৰুণ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিকৰ লগতে নেপালৰ নাগৰিককো প্ৰভাৱিত কৰিছে । এই দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমাৰ উদ্বেগ আৰু প্ৰাৰ্থনা । আহত লোকসকলৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভৰ কামনা কৰিছোঁ ।"

নেপালৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাজনাথ সিঙে লিখিছে, "এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু অংশীদাৰ হিচাপে, আৰু 'সুখ দুখ কে সাথী' হিচাপে ভাৰতে সদায় নেপালৰ কাষত থিয় দি আহিছে । এই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ সময়তো আমি আমাৰ নেপালী ভাই-ভনীসকলৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দিছোঁ আৰু নেপালৰ অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

Rajnath Singh visits Nepal embassy
নেপালৰ আকস্মিক বানৰ ধ্বংসলীলাক লৈ ৰাজনাথ সিঙৰ শোকবাৰ্তা (ANI)

নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, নেপালৰ অন্যতম ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাজনাথ সিঙে নেপালৰ দূতাবাসত গৈ উপস্থিত হয় ।

উল্লেখ্য যে এই দুৰ্যোগৰ ফলত প্ৰায় ৪,২৪৭ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে এই পৰ্যন্ত ১০,৪৫১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।

ইফালে সোমবাৰে নেপালত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে নেপালৰ ৰাছুৱা জিলাত আকস্মিক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা তিনিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু তেওঁলোকৰ নেপালী সহযোগীক নেপালী সেনাই উদ্ধাৰ কৰে ।

শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগত এটা X পোষ্টত শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে তেওঁ বানৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত চিলিমে গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা ব্যক্তিসকলক সাক্ষাৎ কৰি নেপালী সেনাবাহিনীৰ সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ।

তেওঁ পোষ্টটোত লিখিছে, "ৰাছুৱাত আকস্মিক বানৰ ফলত বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হোৱা চিলিমে গাঁৱৰ পৰা নেপালী সেনাই উদ্ধাৰ কৰা ৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু তেওঁলোকৰ নেপালী সহকৰ্মীক লগ পালোঁ । নেপালী সেনাক তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাওঁ । নেপালে ভাৰতীয়সকলক ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ।"

আনহাতে, এনডিআৰআৰএমএৰ তথ্য অনুসৰি, চিটৱানত সৰ্বাধিক ২৭২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নৱালপাৰাছী (পূব)ত ২০৭ জন, নৱালপাৰছী (পশ্চিম)ত ১৫১ জন, নুৱাকোটত ৯৫ জন, গোৰ্খাত ৬২ জন, ধাডিঙত ৫৫ জন, তানাহুনত ৩৭ জন আৰু ৰাছুৱাত ২৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে নেপাল আৰক্ষীৰ জোৱান, নেপালী সেনাৰ জোৱান, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান, শুল্ক কাৰ্যালয়ৰ জোৱান আৰু ইমিগ্ৰেচন অফিচৰ জোৱান । ৰাছুৱা আৰু নুৱাকোটত সৰ্বাধিকসংখ্যক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কেইবাজনো কৰ্মী আৰু বিদেশী নাগৰিকৰো সন্ধান নাই ।

ইফালে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত আছে । কৰ্তৃপক্ষই নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সন্ধান আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে নেপালী সেনাই শতাধিক বিদেশী আৰু হাজাৰ হাজাৰ নেপালী নাগৰিকক আকাশমাৰ্গেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে ।

লগতে পঢ়ক :নেপাল দুৰ্যোগ: মৃত্যুৰ সংখ্যা ৯০০ অতিক্ৰম, ৪ হাজাৰোধিকৰ এতিয়াও সন্ধান নাই
লগতে পঢ়ক :নেপালৰ আকস্মিক বান : ধ্বংসস্তুপৰ মাজতে আপোনজনৰ সন্ধান

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOOD
নেপালৰ বান
ৰাজনাথ সিং
নেপালৰ বান উদ্ধাৰ অভিযান
RAJNATH SINGH VISITS NEPAL EMBASSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.