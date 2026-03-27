মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত নীৰিক্ষণৰ বাবে আন্তঃমন্ত্ৰালয় গোটক নেতৃত্ব দিব প্ৰতিৰক্ষামন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে
চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত নীৰিক্ষণৰ বাবে এটা আন্তঃমন্ত্ৰালয় গোট গঠন কৰিছে ৷ এই গোটত আন কেবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বত এটা আন্তঃমন্ত্ৰালয় গোট গঠন কৰিছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, আৰু কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলো আছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আজি চৰকাৰে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক কৰ্তন কৰি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ৩ টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত এই শুল্ক শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰে । ডিজেল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত উইণ্ডফল টেক্স প্ৰতি লিটাৰত ২১.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
একে সময়তে চৰকাৰে এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধন (ATF)ৰ ওপৰতো কৰ সংশোধন কৰিছে । প্ৰতি লিটাৰত ৫০ টকাৰ নতুন আবকাৰী শুল্ক প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । কিন্তু ৰেহাইৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰত কাৰ্যকৰী শুল্ক ২৯.৫ টকাত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিব, যাৰ ফলত বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ ওপৰত বোজা লাঘৱ হ’ব । অধিসূচনাখনত বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক হিচাপে "এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধন প্ৰতি লিটাৰত ৫০ টকা" লিখা আছে, লগতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হাৰ "প্ৰতি লিটাৰত ২৯.৫ টকা" নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰেহাই দিয়া হৈছে । ইন্ধনৰ মূল্যৰ সামগ্ৰিক স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাত সহায়ক হোৱাকৈ আবকাৰী শুল্কৰ অন্যান্য পৰিৱৰ্তনো কৰা হৈছে ।
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যুদ্ধ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে টেহৰানে হৰমুজ জলদ্বীপত আৰোপ কৰা অৱৰোধৰ বাবে বিশ্বজুৰি শক্তি সংকট সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে এই হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ যাৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল আৰু গেছ যোগানৰ এক পঞ্চমাংশ, প্ৰতিদিনে ২০ৰ পৰা ২৫ মিলিয়ন বেৰেল জাহাজেৰে প্ৰেৰণ কৰা হয় । সংঘাতৰ পূৰ্বে ভাৰতে সেই তেলৰ ১২ৰ পৰা ১৫ শতাংশ ক্ৰয় কৰিছিল ।
ইফালে পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত আশ্বাস দিয়ে যে “সমগ্ৰ দেশতে সকলো খুচুৰা বিপণীয়ে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰি আছে” আৰু “সকলো পেট্ৰ’ল পাম্পতে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল পৰ্যাপ্ত মজুত আছে ৷” লগতে প্ৰচাৰিত উৰাবাতৰিৰ মাজতে নাগৰিকসকলক আতংকিত ক্ৰয়ত লিপ্ত নহ’বলৈ আহ্বান জনায় ।
পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ প্ৰতি ৰাজহুৱা শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতো সংঘাত অব্যাহত আছে । ইৰাণৰ ইয়াজদত ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু সাগৰীয় খনি উৎপাদনৰ প্ৰাথমিক সুবিধাত আঘাত হানিছে বুলি শনিবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে কয় । আইডিএফে দাবী কৰে যে এই স্থান ক্ৰুজ প্লেটফৰ্ম, চাবমেৰিন আৰু হেলিকপ্টাৰৰ পৰা চলন্ত আৰু স্থবিৰ সামুদ্ৰিক লক্ষ্য দুয়োটা দিশলৈ উৎক্ষেপণৰ উদ্দেশ্যে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰিকল্পনা, বিকাশ, সমাবেশ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
আই ডি এফে কয় যে সমগ্ৰ টেহৰাণত কৰা আক্ৰমণত বায়ুসেনাই ইৰাণ শাসন ব্যৱস্থাই অস্ত্ৰ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা আন্তঃগাঁথনি আৰু স্থানসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ উৎপাদন স্থানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।
