ৰাজস্থানৰ ৰে'লপথত বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত মহিলাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ অভিযোগ

ৰাজস্থানৰ ৰে'লপথত বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত মহিলাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ অভিযোগ
শ্ৰীগংগানগৰৰ অনুপগড়-চুৰাটগড় ৰে’লৱে শাখাৰ ৫০ জিবি গাঁৱৰ সমীপৰ ৰে'লপথত হোৱা বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
Published : November 15, 2026 at 10:24 PM IST
শ্ৰীগংগানগৰ/গুৰদাসপুৰ: ৩ নৱেম্বৰৰ ৰাজস্থানৰ শ্ৰীগংগানগৰ জিলাৰ অনুপগড়-চুৰাটগড় ৰে’ল শাখাৰ ৫০ জিবি গাঁৱৰ সমীপৰ ৰে'ল পথত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ সেই বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত চলোৱা তদন্ততত ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
ৰে'ল লাইনত হোৱা বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত ৰাজস্থান এ টি এছ, শ্ৰীগংগানগৰ আৰক্ষী, পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোট আৰু গুৰদাসপুৰ আৰক্ষীৰ এক যৌথ অভিযানত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ অভিযানকাৰী দলে পঞ্জাবৰ গুৰদাসপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহকদীপ কৌৰ (২১) আৰু দভিন্দৰ সিঙক (২৩) ৷
জানিব পৰা মতে,মহকদীপ কৌৰ পঞ্জাৱৰ দোস্তপুৰ গাঁৱৰ আৰু দভিন্দৰ সিং চৌৰেৱালা গাঁৱৰ বাসিন্দা । অভিযোগ অনুসৰি, পাকিস্তানত থকা 'শ্বাহ' নামৰ এজন হেণ্ডেলাৰৰ সৈতে সামাজিক মাধ্যম যোগে মহকদীপৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন হৈছিল । পাছলৈ 'শ্বাহে' মহকদীপৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ৷
সেই সম্পৰ্ক সুবিধা গ্ৰহণ কৰি 'শ্বাহে'(পাকিস্তানী হণ্ডেলাৰ) যাৰ বাবে ৰে’লপথক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত কৰোৱা হৈছিল মহকদীপক ৷ এই বিস্ফোৰণৰ বাবে শ্বাহে মহকদীপ আৰু দভিন্দৰক মুঠ ২.২৩ লাখ দিছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে ৷
#WATCH | Sri Ganganagar, Rajasthan: SP Harishankar says, "My team and I have already inspected the site, and railway officials are also present. Our forensic team and the Bomb Disposal Squad (BDS) are on their way. We will only be able to determine the exact cause once they arrive; it would be premature to conclude whether it was an explosion or something else. We are currently examining the scene to assess the situation further. There is no connection with the seized RDX." (03.11)— ANI (@ANI) November 4, 2026
দেওবাৰে এডিজিপি (এ টি এছ)ৰ দিনেশ এম এনৰ লগতে এজিটিএফ, এএনটিএফ, বিকানেৰ ৰেঞ্জৰ আইজি ওমপ্ৰকাশ আৰু শ্ৰীগংগানগৰৰ এছপি হৰিশংকৰে এখন সংবাদমেলত তদন্ত সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰে ৷ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে কয় যে, প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে মহকদীপৰ বিয়া হৈছিল যদিও ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল ।
তেওঁলোকে কয়, "২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৌৰৰ প্ৰাক্তন স্বামী কৰণবীৰ সিঙক এনডিপিএছ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰালৈ নিক্ষেপ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে কৰণবীৰে জেইলৰ পৰাই পুনৰ মহকদীপৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি পাকিস্তানত থকা 'লাভলী' নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।"
এই 'লাভলী'ৰ জৰিয়তে জেইলৰ ভিতৰলৈ ধন পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়তেই 'লাভলী'য়ে এগৰাকী মহিলাক 'শ্বাহ'(পাকিস্তানী হেণ্ডেলাৰ) নামৰ এজন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিছিল ।
আৰক্ষীৰ তদন্ত অনুসৰি, ইয়াৰ পাছত মহকদীপ আৰু শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কথা-বতৰা আৰম্ভ কৰে । সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এই বাৰ্তালাপ এক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কলৈ পৰিণত হয় । অভিযোগ কৰা হৈছে যে এই সম্পৰ্কৰ সুযোগ লৈ শ্বাহে কৌৰক ৰে’লপথত বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ দায়িত্ব দিছিল । ইয়াৰ পাছত কৌৰে তেওঁৰ সহযোগী দভিন্দৰৰ সৈতে মিলি এই ষড়যন্ত্ৰ কাৰ্যকৰী কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, পাকিস্তানী হেণ্ডেলাৰজনে এই কামৰ বাবে মুঠ ২.২৩ লাখ টকা প্ৰদান কৰিছিল দুয়োকে । ইয়াৰে প্ৰায় ১ লাখ টকা নগদ ধন আৰু বাকী ধন বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এই আৰ্থিক লেনদেনৰ সৈতে জড়িত বেংকৰ নথি-পত্ৰ আৰু ডিজিটেল প্ৰমাণসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে ।
আৰক্ষীৰ তদন্ত অনুসৰি, ৰে’লপথটোক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পূৰ্বে অভিযুক্ত দুজনে কেইবাবাৰো ৰাজস্থানলৈ আহিছিল । প্ৰথম দুটা প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা সফল হোৱা নাছিল । তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে ৬ অক্টোবৰত মহকদীপ আৰু দভিন্দৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰামসিংপুৰ অঞ্চলত উপস্থিত হৈছিল । সেই সময়ছোৱাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব নোৱৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাছিল ।
ইয়াৰ পাছত ১২ বা ১৩ অক্টোবৰত দুয়োজন পুনৰ ৰাজস্থানলৈ আহে । এইবাৰ তেওঁলোকক বিস্ফোৰক আৰু এটা টাইমাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । অৱশ্যে কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সেইবাৰো বিস্ফোৰণটো সংঘটিত নহ’ল । দুটাকৈ বিফল প্ৰচেষ্টাৰ পাছত অভিযুক্ত দুজনে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিজৰ পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰে । ৩ নৱেম্বৰৰ নিশা ৫০ জিবি গাঁৱৰ সমীপৰ ৰে’লপথত বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল ।
৫ লাখ ফোন কল পৰীক্ষা, ৪০০ লোকক সোধা-পোছা
এডিজিপি দিনেশ এম এনৰ মতে, তদন্তৰ সময়ত প্ৰায় ৫ লাখ ফোন কলৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ৪০০ৰো অধিক লোকক সোধা-পোছা কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে পাকিস্তানৰ সৈতে জড়িত এটা চোৰাং ব্যৱসায় নেটৱৰ্ক আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যোগাযোগসমূহৰো তদন্ত চলাইছিল ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মহকদীপৰ মাতৃ সৰবজিৎ কৌৰে কয়, "আমাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত । তাই ক'ত যায় বা কি কৰে সেই বিষয়ে আমাক একো জনোৱা নাছিল । আমি আপত্তি কৰিলে তাই আমাক ভাবুকিও দিছিল । তাই নিজৰ ইচ্ছামতেই বিয়া পাতিছিল । অৱশ্যে বিয়াৰ মাত্ৰ কেইমাহমান পাছতেই তাই স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰে আৰু পৰিয়ালৰ কোনো কথা শুনা নাছিল ।"
আনহাতে দভিন্দৰৰ মাতৃ বলজিৎ কৌৰ আৰু পেহীয়েক সুখবিন্দৰ কৌৰে কয়, "তেওঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিল আৰু কৃষি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আছিল । যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা তেওঁ মহকদীপৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল আৰু দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । বিস্ফোৰণৰ কেইদিনমান পাছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ।"
লগতে পঢ়ক: অমিতাভ বচ্চনক লক্ষ্য কৰি লোৱা সন্দেহত ২ শ্বুটাৰক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষৰ