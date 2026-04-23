নামী-দামী বস্তু নহয়, ভতিজীৰ বিয়াত খুৰাকে উপহাৰ দিলে ৫০১টা মাটিৰ পাত্ৰ

অদ্ভুত, দামী বস্তুৰ সলনি মাটিৰ পাত্ৰ দিলে যৌতুকত ৷ পিছে কি কৰিব সেই মাটিৰ পাত্ৰ কেইটাৰে ?

ভতিজীৰ বিয়াত খুৰাকে উপহাৰ দিলে ৫০১টা মাটিৰ পাত্ৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 3:43 PM IST

বাৰ্মেৰ (ৰাজস্থান) : আজিৰ যুগত এখন বিয়া পতাটো সাধাৰণ কথা নহয় ৷ তাতে আকৌ যদি সেই বিয়াখন ছোৱালীৰ হয়, তেন্তে খৰচৰ কথাটো ক’বই নালাগে, কইনাৰ সাজসজ্জাৰ পৰা আদি কৰি যৌতুকত দিয়া বস্তুকেইপদলৈকে ... ৷ আনকি আজিৰ যুগত নিজৰ প্ৰভাৱশালিতা দেখুৱাবলৈও বহুতে বিভিন্ন ধৰণে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷

কিন্তু আজি আমি ক’বলৈ লৈছো এখন বিশেষ বিয়াৰ কথা ৷ কিয়নো এই বিয়াত অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰাই নহয়, কইনাঘৰীয়া লোকে জীৱ-জন্তু-পক্ষীৰ বাবেও এক বিশেষ আয়োজন কৰিছে ৷

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নৰপত সিং ৰাজপুৰোহিত নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ ভতিজীৰ বিয়াত জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মমতা দেখুৱাইছে ৷ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা বৰযাত্ৰী দলটোৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে চৰাইৰ খাদ্যৰ বাবে নিয়মিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পানীৰ পাত্ৰ উপহাৰ দিছে ৷ লগতে সকলোৱে যাতে এই পানীৰ পাত্ৰত চৰাইৰ বাবে পানী ৰাখে, তাৰো তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে ৷

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নৰপত সিং ৰাজপুৰোহিতে কয় যে তেওঁৰ ভতিজী অঞ্জু কানোৱাৰৰ বিয়াত তেওঁ চৰাইৰ বাবে ৫০১টা মাটিৰে নিৰ্মিত পানীৰ পাত্ৰ যৌতুক হিচাপে দিছে ৷ তেওঁ আশা কৰে যে এই পদক্ষেপে যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু সুস্থ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ’ব ।

আমি উল্লেখ কৰা এই বিশেষ বিয়াখন অসমৰ কোনো ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ৷ এই বিয়াখন অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰত ৷

  • যৌতুকত মাটিৰ পাত্ৰ উপহাৰ :

উত্তৰ ভাৰতৰ বিয়াত যৌতুক দিয়াটো এটা সাধাৰণ কথা ৷ এখন বিয়াত কোনে কিমান যৌতুক দিব পাৰিছে, সেয়া সমাজত নিজকে উচ্চ স্থানত ৰখাৰ কথাটো বুজায় ৷ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নৰপত সিং ৰাজপুৰোহিতে ভতিজী অঞ্জু কানোৱাৰ ৰাজপুৰোহিতৰ বিয়াত যুগ যুগ ধৰি চলি থকা এই প্ৰথাক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰি এনে এক কাম কৰি দেখুৱালে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁ সৰ্বত্ৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

দামী বস্তু আৰু ধন-সম্পত্তিৰ সলনি তেওঁ যৌতুক হিচাপে নিজ ভতিজীক মাটিৰ পাত্ৰ উপহাৰ দিছে । এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজস্থানৰ গৰম পৰিৱেশত যাতে নিমাত জীৱ-জন্তু বিশেষকৈ চৰাইবোৰক অকণমান পানীৰ যোগান ধৰি সিহঁতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা ।

  • দুয়োটা পৰিয়ালৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন :

দৰা প্ৰবীণ সিং ৰাজপুৰোহিত আৰু কইনা অঞ্জু কানৱাৰে এই অনন্য উপহাৰ লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে প্ৰকৃত সম্পদ বস্তুগত আৰাম নহয় বৰঞ্চ প্ৰকৃতি আৰু ভাল মূল্যবোধৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব । এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ সময়ত দুয়োটা পৰিয়ালৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন দেখা যায় ।

দৰাৰ ভাতৃ কোজৰাজ সিঙে কয়, "এয়া এক আচৰিত পদক্ষেপ । আমি আনন্দৰে এই উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিলো ।" স্থানীয় শিক্ষাবিদ প্ৰেম সিং ৰাজপুৰোহিতে কয়, "যৌতুকৰ বাবে ছোৱালীক হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ । এনে পৰিস্থিতিত এই দুটা পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ অতিশয় প্ৰশংসনীয় । এয়া কেৱল এটা পৰিয়াল বা সমাজৰ বাৰ্তা নহয়, বৰঞ্চ জীৱ-জন্তু আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বিষয়ে সমগ্ৰ জাতিলৈ ইতিবাচক এক বাৰ্তা ।"

