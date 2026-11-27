ঘৰৰ পৃথক পৃথক কোঠাত পৰি আছে তিনিটা মৃতদেহ; আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ
ৰাজস্থানৰ ৰামনগৰ কলনীত এটা পৰিয়ালৰ ৩ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । মৃতদেহৰ ওচৰত এখন চিঠিও উদ্ধাৰ ।
Published : November 27, 2026 at 6:41 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ কানৱটিয়া ব্লকত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰামনগৰ কলনীত এটা পৰিয়ালৰ ৩ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । ঘৰৰ পৃথক পৃথক কোঠাত এজন যুৱক, তেওঁৰ মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ হৈছে । মৃতদেহকেইটা লাকী (২৭), ভগ্নী শিৱাংগী (২৫) আৰু মাতৃ সৰোজ তিৱাৰীৰ (৫০) বুলি চিনাক্ত হৈছে ।
তিনিওগৰাকীয়ে অটিজিম স্পেকট্ৰাম ডিছঅৰ্ডাৰত (স্নায়ুজনিত জটিল ৰোগ) আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে যুৱকজনে প্ৰথমে মাতৃ আৰু ভগ্নীক হত্যা কৰিছে আৰু পিছত নিজকে শেষ কৰি পেলাইছে । বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হয় যদিও শুকুৰবাৰে পুৱাহে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে ।
Jaipur, Rajasthan: A family is suspected to have died by suicide after consuming a poisonous substance in the Bhatta Basti police station area near Ramnagar. The house remains locked from inside, and police will enter after the FSL team arrives. DSP North Karan Sharma has also reached the spot.— IANS (@ians_india) November 27, 2026
অতিৰিক্ত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত (জয়পুৰ উত্তৰ) বজৰং সিং শ্বেখাৱাটে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে পুৱা ভট্ট বস্তি থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামনগৰ কলনীত ৩ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত খবৰ পোৱা গৈছিল । সেই অনুসৰি ভট্ট বস্তি থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ডিচিপি (উত্তৰ) কৰণ শৰ্মা আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰামেশ্বৰ সিঙেও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । একেদৰে ফৰেনছিকৰ দলেও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে সৰোজৰ পিতৃ দিল্লীত থাকে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে । পিতৃ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত মৃতদেহকেইটা পৰিয়ালক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ।
Jaipur, Rajasthan: The bodies of a woman, her daughter and son were found inside a locked house near Ramnagar in the Bhatta Basti police station area. The family is suspected to have died by suicide after consuming a poisonous substance. The police are waiting for the FSL team to arrive before entering the house. DSP North Karan Sharma has also reached the spot.— IANS (@ians_india) November 27, 2026
আৰক্ষীয়ে পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা কোঠাটোত এখন চিঠি উদ্ধাৰ কৰিছে । চিঠিখনত তেওঁৰ মোবাইল ফোনটোৰ পিন (PIN) আছিল । ফোনত তেওঁ ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰি থৈছে । চিঠিখনত যুৱকজনে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ নিজে মাতৃ আৰু ভগ্নী আটাইয়ে অটিজিম স্পেকট্ৰম ডিছঅৰ্ডাৰ নামেৰে জনাজাত এক গুৰুতৰ স্নায়ুজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ।
চিঠিখনত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ মাজত কাজিয়া হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে শুনা নাছিল তেতিয়া তেওঁ দুয়োকে হত্যা কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ নিজৰ কোঠালৈ গৈ নিজকে শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে যুৱকজনৰ পিতৃও কেইবছৰমান পূৰ্বে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল । হতাশা আৰু অসুস্থতাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি পিছত গম পোৱা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
গুজৰাটত মাৰণাস্ত্ৰসহ ধৰা পৰিল জইছ-ই-মহম্মদৰ সদস্য কৰিমগঞ্জৰ চাহাৰুল