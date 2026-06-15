ৰজঃস্বলা পৃথিৱীৰ সুখত সুখী প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আৰম্ভ হৈছে ৰজ উৎসৱ
কিহৰ বাবে পালন কৰা হয় এই ৰজ উৎসৱ ? ৰজৰ সময়ত ছোৱালী বা মহিলাই কিয় কোনো কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ?
Published : June 15, 2026 at 8:41 PM IST
ওড়িশা: নাৰী...মানৱ জীৱনৰ সৃষ্টিৰ মূলতে হৈছে নাৰী ৷ এই ধৰিত্ৰী, নাৰী, মাতৃ আৰু নাৰীত্বক সন্মান জনাবলৈ পালন কৰা এক উৎসৱ হৈছে ৰজ ৷ অসমত যেনেকৈ প্ৰতিবছৰে আহাৰ মাহত মা কামাখ্যা দেৱীৰ সৈতে জড়িত অম্বুবাচী উৎসৱ পালন কৰা হয়, তেনেকৈয়ে ওড়িশাত পালন কৰা হয় ৰজ উৎসৱ ৷
এটা বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এবাৰ ৰজ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ওড়িশাৰ মহিলাসকল ৷ ৰাজ্যখনত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই উৎসৱ ৷ ৰাজ্যখনত পৰম্পৰাগতভাৱে ৰজ উৎসৱ এক বৃহৎ পৰিসৰত পালন কৰা হয় । গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে সকলোৱে এই উৎসৱ অতি উৎসাহেৰে উদযাপন কৰে ।
বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত সমগ্ৰ ওড়িশাত বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰা হয় যদিও ৰজ উৎসৱৰ তাৎপৰ্য সুকীয়া ৷ কিহৰ বাবে পালন কৰা হয় এই ৰজ উৎসৱ ? ৰজৰ সময়ত ছোৱালী বা মহিলাই কিয় কোনো কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ? এই সময়ছোৱাত কিহৰ বাবে মাটি খান্দি কোনোধৰণৰ কৃষি কাৰ্য কৰা নহয় ? ইয়াৰ সৈতে জড়িত পৰম্পৰাবোৰ কি কি ? এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ হয়তো প্ৰত্যেকে বিচাৰিব ৷
এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ লগতে শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সুৰমন্দিৰ সংগঠনে ৰজ উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । প্ৰতি বছৰে জুন মাহত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । ১৪ জুনত ‘পহিলা ৰজ’, ১৫ জুনত ‘ৰজ সংক্ৰান্তি, ১৬ জুনত ‘শেষ ৰজ’ বা ৰজৰ অন্তিমটো দিন আৰু ১৭ জুনত ‘বসুমতী স্নান’ পালন কৰা হয় । ৰজ উৎসৱ পালনৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে ।
ৰজ উৎসৱ আই ধৰিত্ৰীৰ ঋতুচক্ৰৰ সৈতে জড়িত এক উৎসৱ ৷ এই সময়ত আই ধৰিত্ৰী ৰজঃস্বলা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিদৰে এগৰাকী নাৰীয়ে জিৰণি লয়, সেইদৰে এই সময়ছোৱাত পৃথিৱীকো জিৰণি ল’বলৈ দিয়া হয় । এইবাবেই মাটিৰ সৈতে জড়িত যিকোনো কৰ্ম সম্পাদনৰ পৰা লোকসকল বিৰত থাকে ৷ বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত কৃষিৰ সৈতে জড়িত কোনো কৰ্মই কৰা নহয় ৷
এই ৰজ উৎসৱ সম্পৰ্কে সুৰ মন্দিৰ ৰজ মহোৎসৱ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোৎস্না ৰাণী চাহুৱে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰজ পৰ্ব ওড়িশাৰ অন্যতম প্ৰধান উৎসৱ ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ মহিলাসকলে ইয়াক উদযাপন কৰে । এই সময়ছোৱাত পৃথিৱীৰ পৰা হ’ব পৰা ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মহিলাসকলে ভৰিত কলৰ পাত বান্ধি খোজ কাঢ়ে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ৰজ উৎসৱৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এনেধৰণৰ নীতি-নিয়মসমূহ পালন কৰা হৈছে, যেনে - এই সময়ত ছোৱালী বা মহিলাসকলে চেণ্ডেল পিন্ধিব নোৱাৰাটো এটা পৰম্পৰা ।’’
এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত মহিলাসকলে নতুন সাজ-পোছাক পৰিধান কৰে ৷ পোড়া পিঠা খায়, জুলনা জুলি খেল-ধেমালিৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰে ৷ তিনিদিন ধৰি এইদৰে ৰজ উৎসৱ পালন কৰা হয় ।
আনহাতে, ওড়িশাৰ শিল্পী ইছা ব্যাবাৰ্টায়ো এই পৰম্পৰাৰ কথা এনেদৰে কয়, ‘‘ৰজ উৎসৱ মহিলাসকলৰ বাবে বিশ্ৰামৰ সময় । এই সময়ত কোনেও মাটি খান্দি খেতি নকৰে, যাতে পৃথিৱীৰ কোনো ক্ষতি নহয় । সৰুৰে পৰাই এই পৰম্পৰা পালন কৰি আহিছো । ওড়িয়াসকলৰ প্ৰথা অনুসৰি ঘৰত 'পিঠা' আগবঢ়োৱা হয় । সকলোৱে এই পৰম্পৰা পালন কৰে আৰু ভৱিষ্যতেও পালন কৰি যাব ।’’
এইবাৰ বলীউডৰ অভিনেতা সুশান্ত সিঙে সুৰ মন্দিৰ সংগঠনে আয়োজন কৰা ‘ৰজ মহোৎসৱ’ ত অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এয়া ওড়িশাৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ । বাৰিষাত পৃথিৱীৰ ঋতুস্ৰাৱ উদযাপন কৰাৰ পৰম্পৰা ওড়িশাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এক আচৰিত কথা ।’’ এই উৎসৱ অতি উৎসাহ আৰু উদ্যমেৰে উদযাপন কৰাৰ বাবে তেওঁ ওড়িশাবাসীক প্ৰশংসা কৰে ।
‘ৰজ’ ওড়িয়া সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । পৃথিৱী আৰু ডাৱৰৰ মিলন উদযাপন কৰা উৎসৱ । মাটিত বৰষুণ পৰিলেহে মানুহৰ বাবে খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা হয় । ওড়িশাত এক ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হ’লেও এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই উৎসৱ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে । সুৰ মন্দিৰ ইনষ্টিটিউটৰ উপদেষ্টা ৰাধা মোহন চাহুৱে ‘‘ই আমাৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক’’ বুলি উল্লেখ কৰে ।
ৰজ উপলক্ষে প্ৰতিখন ঘৰতে সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় । দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা বিৰতি লৈ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু আপোনজনৰ সৈতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । অবিবাহিত ছোৱালী আৰু মহিলাসকলে নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰে । ঘৰৰ পুৰুষসকলে লুডু, কাৰ্ড, দবা, কাবাডী আদি ঘৰৰ ভিতৰত খেলিব পৰা খেলৰ লগতে বাহিৰত খেলিব পৰা খেলো খেলে ৷ মুঠৰ ওপৰত এই সময়ছোৱাত প্ৰতিখন ঘৰ হাঁহি-ধেমালিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে ৷
ৰজৰ সময়ছোৱাত মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কেক প্ৰস্তুত কৰে ৷ প্ৰতিখন ঘৰ পোড়া পিঠা, চাকুলি, মাণ্ডা, ককৰা, আৰিষা, চুঞ্চিপাত্ৰ পিঠা আদি ভিন্ন সোৱাদৰ পিঠাৰে ভৰি থাকে । ৰজৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হ’ল পাণ । ৰজ পাণৰ চাহিদা অতি বেছি । সকলোৱে ইজনে-সিজনক মৰমেৰে এই পাণ খুৱাই উৎসৱটো পালন কৰে ।
ৰজ উৎসৱ নাৰী আৰু নাৰীত্বৰ প্ৰতীক । ওড়িয়া পৰম্পৰাত নাৰীক সদায়ে সন্মান দি অহা হৈছে । এই উৎসৱ নাৰীৰ সন্মানৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।
লগতে পঢ়ক: এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথিত মহেঞ্জোদাৰোৰ নৰ্তকীৰ মূৰ্তিৰ ছবিক লৈ বিতৰ্ক