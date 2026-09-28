'মন কি বাত'ৰ অভিলেখ: গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ
দেওবাৰে ৰায়পুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ৰ ১৩৮ সংখ্যক খণ্ডটো প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ লোকে শুনিছিল ।
Published : September 28, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 3:09 PM IST
ৰায়পুৰ (ছত্তীশগড়) : ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ মণ্ডী ময়দানত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১৩৮ সংখ্যক সংস্কৰণৰ 'মন কি বাত' শুনিবলৈ ৩৫ হাজাৰৰো অধিক লোক সমবেত হয় ৷ এই বৃহৎ সমাৱেশ গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৰী তৰুণ চুঘ আৰু গল্পকাৰ ইন্দ্ৰেশ উপাধ্যায়ো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷
গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলটোৱে এই অনুষ্ঠানটোক একক স্থানত ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক সংখ্যক দৰ্শকৰ শাখাত অভিলেখ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰে ৷ এই অভিলেখৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পিছতে দলটোৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৰী তৰুণ চুঘক ইয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পদক প্ৰদান কৰে ৷
ৰায়পুৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা
অভিলেখ গঢ়াৰ পাছতেই তৰুণ চুঘে ৰায়পুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ কয় যে আজি 'মন কি বাত'এ এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ ৰায়পুৰৰ ৰাইজক ইমান বৃহৎ সংখ্যক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণক প্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত
তৰুণ চুঘে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণক শক্তিশালী, প্ৰেৰণাদায়ক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে 'মন কি বাত'ৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য কাম কৰা লোকসকলৰ সাফল্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে 'মন কি বাত'ত কয় যে ২০১৬ চনৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যন্ত্ৰণাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰ আৰু দেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ ।
লগতে পঢ়ক : ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ এক লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ : ‘মন কি বাত’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী