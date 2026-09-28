ETV Bharat / bharat

'মন কি বাত'ৰ অভিলেখ: গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ

দেওবাৰে ৰায়পুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ৰ ১৩৮ সংখ্যক খণ্ডটো প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ লোকে শুনিছিল ।

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
'মন কি বাত'ৰ অভিলেখ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 3:02 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰায়পুৰ (ছত্তীশগড়) : ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ মণ্ডী ময়দানত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১৩৮ সংখ্যক সংস্কৰণৰ 'মন কি বাত' শুনিবলৈ ৩৫ হাজাৰৰো অধিক লোক সমবেত হয় ৷ এই বৃহৎ সমাৱেশ গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৰী তৰুণ চুঘ আৰু গল্পকাৰ ইন্দ্ৰেশ উপাধ্যায়ো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷

গোল্ডেন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলটোৱে এই অনুষ্ঠানটোক একক স্থানত ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক সংখ্যক দৰ্শকৰ শাখাত অভিলেখ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰে ৷ এই অভিলেখৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পিছতে দলটোৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৰী তৰুণ চুঘক ইয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পদক প্ৰদান কৰে ৷

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
ৰায়পুৰৰ মণ্ডী ময়দানত প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ লোকে শুনিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'মন কি বাত' (ETV Bharat)

ৰায়পুৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা

অভিলেখ গঢ়াৰ পাছতেই তৰুণ চুঘে ৰায়পুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ কয় যে আজি 'মন কি বাত'এ এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ ৰায়পুৰৰ ৰাইজক ইমান বৃহৎ সংখ্যক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণক প্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত

তৰুণ চুঘে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণক শক্তিশালী, প্ৰেৰণাদায়ক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে 'মন কি বাত'ৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য কাম কৰা লোকসকলৰ সাফল্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে 'মন কি বাত'ত কয় যে ২০১৬ চনৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যন্ত্ৰণাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰ আৰু দেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ ।

লগতে পঢ়ক : ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ এক লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ : ‘মন কি বাত’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

Last Updated : September 28, 2026 at 3:09 PM IST

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মন কি বাত
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কি বাত
PM MODI IN MANN KI BAAT
GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.