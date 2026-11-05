ৰে’লত নকৰিব এইসমূহ কাম, অন্যথা সন্মুখীন হ’ব আইনী শাস্তিৰ
ভাৰতীয় ৰে’লৱেই বিভিন্ন ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ৰে’ল চলাচলৰ সৈতে জড়িত বিভ্ৰান্তিকৰ, অসম্পূৰ্ণ আৰু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি সকীয়নিমূলক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ।
Published : November 5, 2026 at 8:24 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে ৰে’ল পৰিবহন ৷ নিতৌ লাখ লাখ লোকে ভাৰতত ৰে’লৰ দ্বাৰা যাতায়াত কৰে ৷ কিন্তু বৰ্তমান ডিজিটেল যুগত বহু লোকে ৰে’ল যাত্ৰাৰ সুৰক্ষাত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা ভিডিঅ’ বা ভ্লগ প্ৰস্তুত কৰা দেখা যায় ৷ ইয়াৰে কিছুমান ভিডিঅ’ই যাত্ৰীৰ মনত বিভ্ৰান্তিৰো সৃষ্টি কৰে ৷ বিভ্ৰান্তিকৰ ৰীল আৰু ভ্লগৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ৰে’ল সুৰক্ষাৰ সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে ৰে’লৱেই অকৰ্তৃত্বশীল চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ ভিডিঅ’ৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
অনুমতি অবিহনে যাত্ৰা কৰা, নিষিদ্ধ অঞ্চলত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা, বিপজ্জনক ষ্টাণ্ট কৰাসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ তথা জৰিমনা বিহিবৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগত ভ্ৰমণ টিকট পৰীক্ষক (টিটিই) আৰু ৰে’লৱে প্ৰটেকচন ফ’ৰ্চ (আৰপিএফ)ৰ দল আছে ।
ভাৰতীয় ৰে’লৱেই বিভিন্ন ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ৰে’ল চলাচলৰ সৈতে জড়িত বিভ্ৰান্তিকৰ, অসম্পূৰ্ণ আৰু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি সকীয়নিমূলক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে বিভাগটোৱে ৰে’লৱেৰ কাৰ্যকলাপক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা, নেতিবাচকভাৱে চিত্ৰিত কৰা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত পৰোক্ষভাৱে অসুৰক্ষিত আৰু অবৈধ পদ্ধতিৰ প্ৰচাৰ কৰা ৰীল, ভ্লগ আৰু ভিডিঅ’ৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ধাৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
উত্তৰ-পশ্চিম ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া অমিত সুদৰ্শনে কয় যে যদি কোনোবাই ৰে’লপথ বা অন্যান্য নিষিদ্ধ এলেকাত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা যায়, তেন্তে আৰপিএফ আৰু টিটিইৰ দলে হস্তক্ষেপ কৰি জৰিমনা বিহিব ।
ৰে’লৱে নিৰ্দেশালীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিশেষকৈ ইউটিউব চেনেল আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে এনে কণ্টেণ্টৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱাটো এক গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ৰে’লৱে পৰিচালনা সন্দৰ্ভত কোনোবাই ভুল তথ্য উপস্থাপন কৰিলে, প্ৰকৃততে ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে সেই বিষয়ে মানুহে বুজি পোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে ।
ৰে’ল বিভাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ, ডিজিটেল কণ্টেণ্ট নিৰ্মাতা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক ৰে'লৱে চৌহদ, ৰে'ল আৰু কাৰ্যকৰী ক্ৰিয়াকলাপৰ সৈতে জড়িত কণ্টেণ্ট ৰেকৰ্ডিং বা শ্বেয়াৰ কৰাৰ সময়ত দায়িত্বশীলভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ জনসংযোগ বিষয়া মনোজ কুমাৰ সিঙে ইটিভি ভাৰতক কয়, “আৰপিএফৰ কৰ্মীসকলে প্ৰায়ে ৰে’লৱে চৌহদ বা ৰে’লত থকা অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি আৰু ভিডিঅ’গ্ৰাফাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জৰিমনা বিহি আহিছে ।”
ভিডিঅ’ৰ বাবে পূৰ্বৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন
ৰে’লৱেই স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো বিষয়াৰ পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে ৰে’লৱে চৌহদ, ষ্টেচন, ট্ৰেক বা ৰে’লৰ ডবাৰ ভিতৰত ব্লগিং, ভিডিঅ’গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী কৰা নিষিদ্ধ ৷ ইয়াৰ ফলত ৰে’লৱে আইন, ১৯৮৯ৰ অধীনত শাস্তি হ’ব পাৰে । ৰে’লৱেৰ মতে, প্ৰতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসৰি এনে স্থানত চিত্ৰগ্ৰহণৰ বাবে পূৰ্বৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন ।
কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলক ৰে’লৱেৰ আন্তঃগাঁথনিক নিষিদ্ধ ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ’গ্ৰাফীৰ স্থান বুলি গণ্য নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ৰে’লৱেই বিশেষভাৱে সকীয়াই দিছে যে অনুমতি অবিহনে ট্ৰেকত প্ৰৱেশ কৰা, নিষিদ্ধ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভিউজ লাভৰ বাবে বিপজ্জনক ষ্টাণ্ট বা অন্যান্য বিপজ্জনক কাৰ্যকলাপ কৰা আদিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ।
বিভ্ৰান্তিকৰ ভিডিঅ’ই অপ্ৰয়োজনীয় আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে
ভুল তথ্যৰ সম্ভাৱ্য পৰিণতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰে’ল বিভাগৰ পৰামৰ্শাৱলীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰে’ল পৰিচালনাৰ বিষয়ে অসম্পূৰ্ণ বা বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য বিশেষকৈ অভিযানৰ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নথকা লোকে তথ্য প্ৰচাৰ কৰিলে যাত্ৰীসকলৰ মাজত অপ্ৰয়োজনীয় শংকা আৰু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
পৰামৰ্শাৱলীত কোৱা হৈছে, ‘‘ৰে'লৱে পৰিচালনাত অসংখ্য কাৰিকৰী, সুৰক্ষা আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে ৷ যিবোৰ সাধাৰণ দৰ্শকে হয়তো নাজানে । প্ৰাসংগিক তথ্য অবিহনে বিচ্ছিন্ন কাৰ্য বা কাৰ্যকৰী ক্ৰিয়াকলাপ দেখুৱালে ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।’’
ৰে’লৱে আইন, বিএনএছৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা
পৰামৰ্শাৱলীত ৰে’লৱে আইন, ১৯৮৯ আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত থকা বিধানৰ উল্লেখ কৰা হৈছে । উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেই সকীয়াই দিছে যে অকৰ্তৃত্বশীল চিত্ৰগ্ৰহণ, অবৈধ্য প্ৰৱেশ বা ৰে’লৱে সুৰক্ষাৰ নিয়ম উলংঘা কৰা লোকসকলে আইনী শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
পৰামৰ্শাৱলীত আৰু কোৱা হৈছে যে ৰে’লৱেৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা, বিভ্ৰান্তিকৰ বা মানহানিকাৰক বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰা বা প্ৰচাৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৪৯৯ আৰু ৫০০ নং ধাৰা, ২০২৩ ৰ লগতে অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনী বিধানৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হ’ব ।
ৰে’লৱেই উল্লেখ কৰে যে যাত্ৰী আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ পৰা উপযুক্ত পৰামৰ্শ আৰু মতামত সদায়েই গ্ৰহণযোগ্য । নিৰ্দেশাৱলীখনত লগতে দায়িত্বশীল সমালোচনা আৰু বিপজ্জনক তথ্য বা বিপজ্জনক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰচাৰ কৰা বিষয়বস্তুৰ প্ৰচাৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কেও আলোকপাত কৰা হৈছিল ।
ৰে’লৱেই যাত্ৰী আৰু সাধাৰণ জনতাক নিৰাপদ, আইনী আৰু দায়িত্বশীল ভ্ৰমণ সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ উপৰিও মানুহক বিশ্বাসযোগ্যতা নোহোৱা ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট, ৰীল, ভিডিঅ’ৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী আৰু পৰীক্ষিত উৎসৰ তথ্য বিশ্বাস কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
লগতে পঢ়ক:
চলন্ত ৰে’লৰ দবাত নিশা মোবাইল চাৰ্জিং নিষিদ্ধ : ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ সিদ্ধান্ত
ভাৰতৰ ৰে’লপথত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে ভুগিব লাগে পৰিণাম