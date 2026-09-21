ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ: ড্ৰাগছ-অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধ, অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্য

ৰে'ল যোগে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ, অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ আৰু অপৰাধ ৰোধৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগে লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ ৷

Indian Railway
ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশত ৰে'ল যোগে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ, অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ আৰু অপৰাধ ৰোধৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে ৷ প্ৰতিটো ৰে'লৱে ডিভিজন বা জ'নত ড্ৰাগছ, অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে বিশেষ এটা গোট গঠন কৰিব লাগিব ৷ ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা সেই বিশেষ গোটে গঠনৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰে'লৱে সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ আৰপিএফৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ৷

ৰে'ল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, প্ৰতিটো ষ্টেচন অপৰাধমুক্ত গঢ়ি তোলা, অপৰাধীৰ গতিবিধি তদাৰক কৰা আদি বিষয়ৰ বাবে অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আৰু কৰায়ত্বকাৰী দল (Crime Prevention and Detection Squad) চমুকৈ চিপিডিএছ গঠন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰপিএফৰ কাৰ্যালয়ে ৷

Indian Railway
অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত আৰপিএফৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়,"প্ৰশিক্ষিত স্নিফাৰ ড'গৰ সহায়ত প্ৰতিটো দিনাই তদন্ত চলাই থকা হৈছে আছে আৰু বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকে এটা বিশেষ দল যি পূৰ্বৰ পৰাই অভিযান চলাই আহিছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফল হৈছে ৷"

Indian Railway
অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়,"চলিত বৰ্ষৰ ২৫ অক্টোবৰত গঠন কৰা হ'ব বিশেষভাবে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোকৰ দ্বাৰা গঠিত এই বিশেষ গোট ৷ কিন্তু ২০২৭ৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা প্ৰতিটো ৰে'লৱে জ'ন বা শাখাত নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু অভিযান চলাব দলটোৱে ৷ যিকোনো সময়তে, যেতিয়াই তেতিয়াই নিজৰ নিজৰ জ'নৰ অধীনৰ এলেকাত অভিযান চলাব পাৰিব ৷ গোপন তথ্য, বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাব ৷"

Indian Railway
অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ (IANS)

তেওঁ আৰু কয়,"অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই পৃথকে অভিযান চলাব লগতে বিশেষভাবে গঠিত দলটোৱেও অপৰাধী যেনে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বা ভিন্ন গোচৰত অভিযুক্ত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলাব ৷ আৰপিএফে ইতিমধ্যে সন্দেহজনক গতিবিধিত নজৰ ৰাখিবলৈ চিচিটিভি, ড্ৰ'ণ আৰু ভিন্ন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ যাৰ দ্বাৰ ভিক্ষাৰীৰ দ্বাৰা সংঘটিত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷

Indian Railway
ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ (IANS)

নৰ্থ-ৱেষ্ট ৰে'লৱেৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়,"প্ৰতিমাহে ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু যথোপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ নৰ্থ-ইষ্ট ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই সদায় ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে ৷ যাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হ্ৰাস পাইছে ৷"

আৰপিএফৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত সপ্তাহত নৰ্থ চেন্ট্ৰল ৰে'লৱে জ'নৰ বিষয়া আৰু চৰকাৰী ৰে'লৱে বাহিনী চমুকৈ জিআৰপিয়ে অভিযান চলাই দুই যাত্ৰীৰ পৰা৩২.৫৮ লিটাৰ বিষাক্ত তথা অবৈধ সুৰা জব্দ কৰা হৈছিল ৷ জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৪০ হাজাৰ টকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:

এটা দুটা নহয়, ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰিৰ ১০৫ টা ঘটনা বন্দী চিচিটিভিত

TAGGED:

ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগ
ৰেল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
আৰপিএপ
INDIAN RAILWAYS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.