ৰে'লত যাত্ৰা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? এই নতুন নিয়মটো জানি লওক...

ৰে'লৰ টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল নতুন নিয়ম । অ' টি পি ভেৰিফিকেচন অবিহনে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব টিকট বুকিং ।

Railways' New Rule
ৰে'লৰ টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম (Representational Image/IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 1:34 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ৰে'লৱেই টিকটৰ তৎকাল বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । তৎকালত ৱান টাইম পাছৱৰ্ড (OTP) ভিত্তিক উইণ্ড' কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰে'লৱেই । যাৰ বাবে অতি সোনকালেই সমগ্ৰ দেশৰ ৰিজাৰ্ভেচন কাউণ্টাৰসমূহে ৰে'ল যাত্ৰাৰ বাবে তৎকাল বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত অ' টি পি পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।

চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি এই সুবিধাটো সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক সুবিধাজনক আৰু সুৰক্ষিত কৰি তুলিবলৈ ৰে'লৱেই অ' টি পি ভিত্তিক তৎকাল ৰিজাৰ্ভেচনক ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । যিদৰে ব্যৱহাৰকাৰী প্ৰমাণীকৰণ বা বিভিন্ন লেনদেনৰ বাবে অ' টি পি ভেৰিফিকেচন কৰা হয়, ৰে'লৱেইও তৎকাল ৰিজাৰ্ভেচন ফৰ্মত থকা ফোন নম্বৰলৈ অ' টি পি প্ৰেৰণ কৰিব আৰু ভেৰিফিকেচনৰ পিছতহে টিকট নিশ্চিত কৰিব ।

কেইবাটাও ট্ৰাইল ৰাণ আৰু অনলাইন ৰিজাৰ্ভেচনৰ বাবে আধাৰ আৰু অ' টি পিৰ সফল ৰোলআউটৰ পিছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

প্ৰথমে ৰে'লৱেই ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত অনলাইন তৎকাল টিকটৰ বাবে আধাৰকাৰ্ড ভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণ প্ৰৱৰ্তন কৰে । ইয়াৰ পিছত ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত বুকিং কৰাৰ প্ৰথম দিনটোত সকলো সাধাৰণ ৰিজাৰ্ভেচনৰ বাবে অ' টি পি ভিত্তিক অনলাইন ৰিজাৰ্ভেচন ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হয় । এই দুয়োটা পদক্ষেপ সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সফলতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলত সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত অধিক স্বচ্ছতা আৰু সুবিধা নিশ্চিত কৰা হৈছে বুলি ভাৰতীয় ৰে'লৱেই এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইয়াৰ পিছতে ৰে'লৱেই ২০২৫ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত ৰিজাৰ্ভেচন কাউণ্টাৰত বুকিং কৰা টিকটৰ বাবে অ' টি পি ভিত্তিক তৎকাল ৰিজাৰ্ভেচন ব্যৱস্থাৰ বাবে পাইলট প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে । এতিয়ালৈকে এই ব্যৱস্থাটো মুঠ ৫২ খন ৰে'ললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰিজাৰ্ভেচন কাউণ্টাৰত তৎকাল টিকট বুকিং কৰাৰ সময়ত যাত্ৰীজনে ৰিজাৰ্ভেচন প্ৰ-পত্ৰত দিয়া মোবাইল নম্বৰত অ' টি পি লাভ কৰে । সফল অ' টি পি ভেৰিফিকেচনৰ পিছতহে টিকট বুকিং সম্পূৰ্ণ হয় ।

বিষয়াসকলৰ মতে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বাকী থকা সকলো ৰে'লৰ বাবে কাউণ্টাৰত এই অ' টি পি ভিত্তিক তৎকাল ৰিজাৰ্ভেচন ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ।

ভাৰতীয় ৰে'লৱেই এই সন্দৰ্ভত কয়, "এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে তৎকাল সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা আৰু প্ৰকৃত যাত্ৰীসকলে যাতে উচ্চ চাহিদাৰ টিকটৰ সুবিধা লাভ কৰে । ই ৰে'লৱে টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা, যাত্ৰীৰ সুবিধা আৰু নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।"

