ইণ্ডিগ'ৰ বিমান বাতিলে লাভাৱাম্বিত কৰিছে ৰে'লৱেক : ৩৭ খন ৰে'লত অতিৰিক্ত ১১৪ টা দবা সংযোজন
দেশত ব্যাপত বিমান বাতিলৰ ফলত ৰে'ল যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ৰে'ল বিভাগে চাহিদা পূৰণৰ বাবে দেশৰ ৩৭ খন ৰে'লত অতিৰিক্ত দবা সংযোজন কৰিছে ।
Published : December 6, 2025 at 10:05 AM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ বাবে শ শ বিমান বাতিল হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰে'ল যাত্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । ৰে'ল ষ্টেচনসমূহত যাত্ৰীৰ ব্যাপক ভিৰ দেখা গৈছে । এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় ৰে'লৱেই ১১৬ টা অতিৰিক্ত দবাৰ সৈতে মুঠ ৩৭ খন ৰে'লৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । যিয়ে সমগ্ৰ দেশতে ১১৪ তকৈও অধিক বৰ্ধিত ভ্ৰমণ পৰিচালনা কৰিছে । ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ নেটৱৰ্কত মসৃণ যাতায়ত আৰু যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ পৰ্যাপ্ত উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
অতিৰিক্ত দবা সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষত আছে দক্ষিণ ৰে'লৱেই (এছ আৰ)। দক্ষিণ ৰে'লৱেই ১৮ খন ৰে'লৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । উচ্চ চাহিদা থকা এই পথত অতিৰিক্ত চেয়াৰ কাৰ আৰু স্লিপাৰ ক্লাছৰ দবা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই বৃদ্ধিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলত যাত্ৰাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে বুলি ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ।
ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ ৰে'লৱেই (এন আৰ) ৮ খন ৰে'লত ৩ এ চি আৰু চেয়াৰ কাৰ দবা সংযোজন কৰিছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই ব্যৱস্থাই উত্তৰ কৰিডৰত যাত্ৰীৰ চাহিদা পূৰণত সহায় কৰে বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনাইছ ।
পশ্চিম ৰে'লৱেই (ডব্লিউ আৰ) ৩ এ চি আৰু ২এ চি দবা সংযোজন কৰি ৪ খন ৰে'লৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । অতিৰিক্ত দবাৰে ৰে'লৰ পৰিচালনা ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে । এই বৃদ্ধিৰ ফলত পশ্চিম অঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীলৈ যাত্ৰীৰ চলাচল সুচল কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে । পূব মধ্য ৰে'লৱেই (ই চি আৰ) ৬ৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৫ টা ট্ৰিপত অতিৰিক্ত ২ এ চি দবাৰে ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ–নতুন দিল্লী (১২৩০৯) ৰে'লখনৰ সেৱা শক্তিশালী কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিহাৰ–দিল্লী খণ্ডত বৰ্ধিত ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ।
পূব উপকূলীয় ৰে'লৱেই ভুৱনেশ্বৰ-নতুন দিল্লী (ট্ৰেইন ২০৮১৭/২০৮১১/২০৮২৩) ৰে'লত ৫ টা ট্ৰিপত ২এ চি দবা সংযোজন কৰিছে, যাৰ ফলত ওড়িশা আৰু ৰাজধানীৰ মাজত যোগাযোগ উন্নত হৈছে । পূব ৰে'লৱেই (ই আৰ) ৩ খন মূল ৰে'লত অতিৰিক্ত দবা সংযোজন কৰিছে । ৭-৮ ডিচেম্বৰত ৬ টা ট্ৰিপৰ ভিতৰত স্লিপাৰ ক্লাছ দবা সংযোজন কৰিছে । যিয়ে আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাজ্যিক ভ্ৰমণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই (এন এফ আৰ) ৬-১৩ ডিচেম্বৰলৈ ৮ টাকৈ ট্ৰিপত ৩ এ চি আৰু স্লিপাৰ দবাৰে দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি উত্তৰ-পূবৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে ।
ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে এই উন্নীতকৰণৰ লগতে ভাৰতীয় ৰে'লৱেই যাত্ৰীসকলক অধিক সহায় কৰিবলৈ ৪ খন বিশেষ ৰে'ল সেৱাও চলাই আছে । গোৰখপুৰ – আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল – গোৰখপুৰ বিশেষ (০৫৫৯১/০৫৫৯২) ৭ৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৪ টা ট্ৰিপত চলিব । নতুন দিল্লী – শ্বহীদ কেপ্টেইন তুষাৰ মহাজন – নতুন দিল্লী সংৰক্ষিত বন্দে ভাৰত বিশেষ (০২৪৩৯/০২৪৪০) ৬ ডিচেম্বৰত চলিব, যিয়ে জম্মু অঞ্চলৰ সৈতে দ্ৰুত আৰু আৰামদায়ক ভ্ৰমণ প্ৰদান কৰিব ।
পশ্চিম খণ্ডৰ প্ৰতি বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ বাবে নতুন দিল্লী – মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল – নতুন দিল্লী সংৰক্ষিত ছুপাৰফাষ্ট বিশেষ (০৪০০২/০৪০০১) ৬ আৰু ৭ ডিচেম্বৰত চলিব । ইয়াৰ উপৰিও হজৰত নিজামুদ্দিন – তিৰুৱনন্তপুৰম কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত ছুপাৰফাষ্ট বিশেষ (০৪০৮০) ৬ ডিচেম্বৰত চলিব, যিয়ে দাক্ষিণাত্যৰ দিশত দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :ইণ্ডিগ' সংকট : গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতো বাতিল কেইবাখনো বিমান, যাত্ৰীৰ বিলৈ