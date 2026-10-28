চলন্ত ৰে’লৰ দবাত নিশা মোবাইল চাৰ্জিং নিষিদ্ধ : ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ সিদ্ধান্ত
ৰে’লত মোবাইল ফোন বা পাৱাৰবেংক চাৰ্জ দি থকা অৱস্থাত বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ ফলত কেবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে ৷
Published : October 28, 2026 at 1:38 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰে’ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে নিশা ১১ বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা ৫ বজাৰ ভিতৰত চলন্ত ৰে’লত ম’বাইল, লেপটপ বা অন্যান্য বৈদুতিক সামগ্ৰীৰ চাৰ্জিং নিষিদ্ধ কৰিছে ।
ৰে’লৱে ব’ৰ্ডে এক নিৰ্দেশত ৰে'ল বিভাগৰ বিষয়া আৰু তত্বাৱধায়কসকলে এই নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কৈছে ৷ লগতে গোপনে যদি কোনোবাই এই কাম কৰে, তাক ৰোধ কৰিবলৈ আকস্মিক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
বিগত সময়ছোৱাত ৰে’লত মোবাইল ফোন বা পাৱাৰবেংক চাৰ্জ দি থকা অৱস্থাত বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ ফলত কেবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে এনে ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ বাবে ৰে’ল বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৪ অক্টোবৰত এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল দক্ষিণ-পূব ৰে’লৱে (SER)ৰ অধীনত চলি থকা মুম্বাই-হাওৰা মেইলৰ এটা এচি দবাত ৷ নিশা চাৰ্জত দিয়া অৱস্থাতে এজন যাত্ৰীৰ এটা পাৱাৰবেংক বিস্ফোৰণ হৈছিল ।
কৰ্মচাৰীসকলক দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ৰে’লৱে বিভাগৰ অনব’ৰ্ড কৰ্মচাৰীসকলে নিৰ্ধাৰিত নিশাৰ সময়ত চাৰ্জিং পইণ্ট বন্ধ কৰাৰ এই নিয়ম কঠোৰভাৱে মানি চলাৰ লগতে, ইয়াৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ পালন কৰিব লাগিব ।
- পাৱাৰবেংক বিপজ্জনক নেকি ?
পাৱাৰবেংকত ৰিচাৰ্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন বা লিথিয়াম-পলিমাৰ বেটাৰী থাকে । যিবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে বা আবদ্ধ ঠাইত (যেনে ৰে’লৰ দবা) তাপ ওলাই যোৱাত বাধা পালে 'থাৰ্মেল ৰানৱে' নামৰ এক বিপদজনক অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত উষ্ণতা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু পাৱাৰবেংকটোৰ পৰা হঠাতে ধোঁৱা ওলোৱাৰ লগতে জুই বা বিস্ফোৰণ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ।
গাৰুৰ তলত, বিছনাৰ কাপোৰৰ মাজত বা ঠাহ খাই থকা বেগৰ ভিতৰত পাৱাৰবেংক চাৰ্জ কৰিলে তাপ আবদ্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ ৰে’লৰ দবাৰ ভিতৰত চাৰ্জিং সম্পৰ্কীয় এটা ঘটনা বিশেষভাৱে চিন্তনীয় হ’ব পাৰে, কাৰণ যাত্ৰীসকলে আবদ্ধ ঠাইত বহি বা শুই থাকে আৰু এই ঘটনাই বহু বিপদত পেলাব পাৰে ৷
ৰে’লত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু শিশুৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
- অনাকাংক্ষিত ঘটনা ৰোধৰ চেষ্টা
নিশাৰ ভাগত কোনো লোকে চাৰ্জিঙত বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি সেই সকলো দিশ তন্ন তন্নকৈ ৰে’লৰ অনব’ৰ্ড কৰ্মচাৰীসকলে চোৱাচিতা কৰিব ৷ যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ৰে’ল বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷